Manifest'in kurucusu Tolga Akış'a gözaltı... Suçlamalar: Kara para, müstehcenlik, uyuşturucu
Menajer Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama, uyuşturucu madde kullanma ile müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Manifest grubu ile Hypers ajansının kurucusu olan Akış'ın, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri sürüyor. Akış'ın yakın zamanda Manifest grubunun İstanbul'daki ortak evlerini kapatıp Londra'ya taşınma planları yaptığını açıklaması dikkat çekmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Manifest" grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.
Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Akış'ın evinde arama yapıldığı bildirildi.
Savcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menejer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır"
LONDRA DÜMENİNİN SEBEBİ ANLAŞILDI
Tolga Akış geçtiğimiz haftalarda verdiği beyanatta, Manifest grubunun İstanbul'daki ortak evlerinin kapanacağı ve Londra'da ortak bir mesken oluşturacağını söylemişti.
Manifest'in Londra'ya taşınacağına yönelik spekülasyonlara kapı aralayan Akış, daha sonra "Londra global çalışmaları ve iş birliklerini başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak." açıklaması yapmıştı.
Tolga Akış aynı zamanda Hypers ajansının kurucusu.