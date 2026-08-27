Bosna Kasabı olarak tanınıyordu: Soykırımcı Ratko Mladiç öldü
2017’de soykırım suçundan ömür boyu hapis cezası alan Bosna Kasabı Ratko Mladiç öldü.
Reuters haber ajansına göre, 2017'de soykırım suçundan ömür boyu hapis cezası alan Bosna Kasabı Ratko Mladiç öldü.
"BOSNA KASABI" RATKO MLADİÇ KİMDİR?
Ratko Mladiç... Bosna Savaşı sırasında 10 binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde baş rolü oynadı.
Katliamları nedeniyle "Bosna Kasabı" olarak tanındı.
Mladiç komutasındaki birlikler 1995'te Srebrenitsa'ya saldırdı
1992-1995 yılları arasında Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerin komutanlığını yürüttü.
11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirdi.
Mladiç'in o gün söyledikleri, adeta olacakların da habercisiydi.
Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladiç, "Nihayet bu topraklarda Türkler'den intikam alma zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.
15 YIL BOYUNCA KAÇAK YAŞADI
Bosna Kasabı, savaşın ardından kayıplara karıştı. Yaklaşık 15 yıl saklandı. 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalandı.
16 Mayıs 2012'de, soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı.
Yargılama süreci 2017'de karara bağlandı.
10 farklı suçtan hüküm giyen Mladiç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.