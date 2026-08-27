Orta Doğu'da sular durulmuyor. Katar'ın bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla Tahran'da yürüttüğü üst düzey mekik diplomasisi sürerken, Washington ve Tahran'dan art arda sert açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump İran ile diyalog ihtimalini tamamen masadan kaldırırken, Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı ve askeri misilleme mesajlarıyla Washington'a gözdağı verdi.

ABD Başkanı Trump. (Fotoğraflar: AA)

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: "GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile şu anda herhangi bir görüşme yürütmediklerini belirterek Tahran yönetimiyle diyalog kurmak istemediklerini söyledi. Trump, İran'ın ekonomik açıdan zor durumda olduğunu ve askeri kapasitesinin önemli ölçüde zarar gördüğünü savundu.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu ileri sürdü. Trump, ABD'nin boğazdan petrol tankerlerinin geçişini sağladığını da öne sürdü.

İran ile diplomatik temasa ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Washington ile Tahran arasında şu anda görüşme bulunmadığını belirterek İran yönetimiyle konuşacak bir şeylerinin olmadığını ifade etti.

KATAR'DAN TAHRAN'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD ile İran arasında diplomatik temas bulunmadığına ilişkin açıklamaların geldiği sırada Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Tahran'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Al Thani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı ve başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya geldi.