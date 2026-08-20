Torreira giderse o gelecek! Galatasaray’dan çılgın transfer planı



Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği ise Uruguaylı yıldızı takımda tutmak. Ancak Torreira dışında Gabriel Sara veya Mario Lemina için de yüksek bonservis tekliflerinin gelmesi halinde yönetimin satış seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor. Böyle bir ayrılık yaşanması durumunda Galatasaray, orta sahaya doğrudan ilk 11 seviyesinde bir takviye yapacak.



1 NUMARALI HEDEF CAMAVINGA Galatasaray'ın olası ayrılığın ardından gündemine alacağı ilk isim ise Eduardo Camavinga olacak. Real Madrid forması giyen Fransız orta saha, daha önce de sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelmişti. Ancak o dönemde yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun önceliğinin Real Madrid'de kalmak olması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.



Galatasaray yönetimi buna rağmen Camavinga dosyasını tamamen kapatmadı. Okan Buruk'un da oyun tarzını ve fiziksel özelliklerini beğendiği Fransız yıldız, orta sahada ayrılık yaşanması halinde yeniden gündemin ilk sırasına taşınacak. Yönetimin bu durumda Real Madrid ile resmi temas kurması ve transfer şartlarını araştırması bekleniyor.