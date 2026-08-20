Torreira giderse o gelecek! Galatasaray’dan çılgın transfer planı
Galatasaray’da orta saha için kritik bir senaryo gündemde. Torreira’nın Fiorentina’ya dönme ihtimali doğarsa sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid’in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga için harekete geçecek. Okan Buruk’un da çok beğendiği 24 yaşındaki oyuncu, olası ayrılığın ardından transferde 1 numaralı hedef olacak.
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanmasının ardından yeni sezonda da zirvedeki yerini korumak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha hattında yaşanabilecek ayrılıklar, transfer planının yönünü doğrudan belirleyecek.
TORREIRA İÇİN FIORENTINA İDDİASI
Galatasaray'da orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Uruguaylı futbolcu, eski kulübü Fiorentina'ya dönmek istiyor.
Oyuncunun menajeri Pablo Bentancur'un da bu talebi Galatasaray yönetimine ilettiği öne sürüldü.
Okan Buruk ise Torreira'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Deneyimli teknik adamın, orta sahadaki denge açısından önemli gördüğü oyuncunun takımda tutulmasını istediği belirtiliyor.
Fiorentina'nın orta sahasında yer açılması halinde Torreira için Galatasaray'a resmi teklif yapabileceği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği ise Uruguaylı yıldızı takımda tutmak.
Ancak Torreira dışında Gabriel Sara veya Mario Lemina için de yüksek bonservis tekliflerinin gelmesi halinde yönetimin satış seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor.
Böyle bir ayrılık yaşanması durumunda Galatasaray, orta sahaya doğrudan ilk 11 seviyesinde bir takviye yapacak.
1 NUMARALI HEDEF CAMAVINGA
Galatasaray'ın olası ayrılığın ardından gündemine alacağı ilk isim ise Eduardo Camavinga olacak.
Real Madrid forması giyen Fransız orta saha, daha önce de sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelmişti.
Ancak o dönemde yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun önceliğinin Real Madrid'de kalmak olması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray yönetimi buna rağmen Camavinga dosyasını tamamen kapatmadı.
Okan Buruk'un da oyun tarzını ve fiziksel özelliklerini beğendiği Fransız yıldız, orta sahada ayrılık yaşanması halinde yeniden gündemin ilk sırasına taşınacak.
Yönetimin bu durumda Real Madrid ile resmi temas kurması ve transfer şartlarını araştırması bekleniyor.
BURUK'UN ARADIĞI PROFİLE UYUYOR
Camavinga'nın Galatasaray açısından öne çıkmasının en önemli nedenlerinden biri, Şampiyonlar Ligi seviyesinde deneyime sahip olması ve fiziksel gücüyle orta sahaya katkı verebilmesi.
Buruk'un özellikle Avrupa maçlarında mücadele gücü yüksek, geniş alanda etkili ve farklı pozisyonlarda görev yapabilen bir orta saha istediği belirtiliyor.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 43 resmi karşılaşmada 2 bin 199 dakika süre alan Camavinga, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'da orta saha rotasyonunda yaşanacak olası bir değişiklik, Fransız yıldız için yeniden girişim yapılmasının önünü açacak.