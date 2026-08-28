Facebook ve Instagram'ın sahibi META, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılık yarattığı ve kullanıcı güvenliği konusunda kamuoyunu yanılttığını kabul etti ve anlaşma kapsamında META 17 milyar dolar ceza ödeyecek. Ancak META'nın sadece ABD'li gençler için kısıtlamalar getirmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Birçok ülkeden yapılan açıklamalarda çifte standarda tepki gösterildi.

Türkiye'den her yıl yaklaşık 200 milyar liralık reklam parasını alan META'nın kuralsızlığına aileler de isyan etti. Aileler, "ABD'de yaşayan çocuklar ve gençler korunurken, bizim çocuklarımız bu dijital teröre maruz kalmamalı" diye tepki gösterdi.

Öte yandan yıllık geliri 210 milyar doları aşan META için 17 milyar dolarlık ceza "çerez parası" olarak görülüyor. Şirket, bu sayede yaptığı anlaşma ile ABD'de büyük cezalardan da kurtulmuş oldu.