Bodrum'da zaman ayarlı sinsi ve derin buluşma! Başrol Timothy Ash sponsor Koç... Başkan Erdoğan'a hakarete soruşturma
Türkiye karşıtı 5. kol faaliyetlerinin tanıdık simalarından olan, özellikle seçim dönemlerinde sık sık algı operasyonları yapıp borsada spekülasyon çıkaran İngiliz Timothy Ash, Bodrum'da kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a "Sosyopat" iftirası atıp katil Netanyahu ile aynı safa koyan Ash'e salonda bulunanlar ise alkış tuttu. Skandal sonrası soruşturma başlatıldı. Sermayenin "derin" toplantısının sponsorlarından biri de Yapı Kredi çıktı. Rahmi Koç'un katılımcılara hediyeler gönderdiği öğrenildi. Bu noktada şu soru önem kazandı: Türkiye'nin "iç cephesini" tahkim ettiği bir zamanda böylesi bir toplantının amacı ne?
Türkiye'nin "iç cephesini" tahkim ettiği, bölgesinde ve denkleminde özgül ağırlığını artırdığı şu günlerde bir grup "sermaye" paydaşı, sinsi ve bir o kadar da derin bir buluşma organize etti.
BODRUM'DA, KAPALI KAPILAR ARDINDA...
"Boring People" isimli bu organizasyon, Bodrum Yalıkavak'taki MGallery The Bodrum Hotel'de düzenlendi.
Kapalı kapılar ardındaki buluşmaya Feyza Ersinan (TERA-Peker GYO) ve Ayça Furth (Stellantis Türkiye Ofisi Genel Müdürü, Stratejik Yeniden Yapılanma Tasarımcısı) ev sahipliği yaptı.
İNGİLİZ'İN 5. KOL APARATINI ONUR KONUĞU ETTİLER
Türkiye karşıtı 5. kol faaliyetlerinin tanıdık simalarından olan, özellikle seçim dönemlerinde sık sık algı operasyonları yapıp borsada spekülasyon çıkaran Timothy Ash'in onur konuğu edildiği derin görüşme yaklaşık 15 saat sürdü.
YAPI KREDİ'DEN SPONSORLUK, RAHMİ KOÇ'TAN ÖZEL TASARIM HEDİYELER
Takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, Yapı Kredi'nin sponsorları arasında bulunduğu organizasyona Rahmi Koç'un ilgisi de özel oldu. Koç, katılımcılara özel tasarım tişörtler gönderdi.
ETKİNLİĞE KİMLER KATILDI?
Yaklaşık 15 saat süren etkinliğe katılan diğer isimler şu şekilde:
- TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen
- Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak (Üsküdar Üniversitesi)
- Eski TCMB başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara (Bilkent Üniversitesi)
- PAYDAŞ'ın CEO'su Yusuf Eren Yalçın
- Formula 1 Performans Koçu Nicole Berne
- Castrol Tuca Genel Müdürü Nilay Tatlısöz
- Dr. Kerem Dündar (London School of Mind)
- Zümrüt Yezdani Kedik (Pernod Ricard)
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Timoty Ash'e soruşturma
Skandal etkinlikte küstah bir provokasyon kayıtlara geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN'I NETANYAHU İLE BİR TUTUP HAKARET ETTİ
Timothy Ash, Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tutup "sosyopat" diyerek hakaret etti.
Salonda bulunanlar ise buna tek kelime etmeyip alkış tuttu.
SABAH'I DA HEDEF ALDI
Ash, milli iradenin sesi olan Turkuvaz Medya'nın amiral gemisi SABAH'ı da hedef aldı.
"Yarın SABAH Gazetesi'nin manşetinde olur. Timothy Ash'in küçük bir fotoğrafı küçük sakalıyla; bunu o söyledi derler" şeklinde alaycı ifadeler kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gelişme üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılığın talimatıyla Başkan Erdoğan'a "sosyopat" diyen Timothy Ash adlı kişi hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldı.