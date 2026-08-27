Bodrum'da zaman ayarlı sinsi ve derin buluşma! Başrol Timothy Ash sponsor Koç... Başkan Erdoğan'a hakarete soruşturma

ETKİNLİĞE KİMLER KATILDI? Yaklaşık 15 saat süren etkinliğe katılan diğer isimler şu şekilde:







Skandal etkinlikte küstah bir provokasyon kayıtlara geçti.



BAŞKAN ERDOĞAN'I NETANYAHU İLE BİR TUTUP HAKARET ETTİ



Timothy Ash, Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tutup "sosyopat" diyerek hakaret etti.



Salonda bulunanlar ise buna tek kelime etmeyip alkış tuttu.

Başkan Erdoğan'a hakaret eden Timoty Ash'e soruşturma



SABAH'I DA HEDEF ALDI



Ash, milli iradenin sesi olan Turkuvaz Medya'nın amiral gemisi SABAH'ı da hedef aldı.

"Yarın SABAH Gazetesi'nin manşetinde olur. Timothy Ash'in küçük bir fotoğrafı küçük sakalıyla; bunu o söyledi derler" şeklinde alaycı ifadeler kullandı.