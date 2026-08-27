Trabzonspor’da Fatih Tekke kararı! İstifası kabul edilmedi

Fatih Tekke Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı

A Spor'a konuşan Tekke, "Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim! Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik. Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. Neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun."

"Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun." dedi.