Kamuya borcu olan vatandaşlara sunulan yapılandırma kolaylığında artık sayılı gün kaldı. Vergi, prim, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi borçlar için uzun vade ve düşük faizle yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresi 31 Ağustos Pazartesi günü doluyor. Hangi imkanlar sunuluyor? 72 aya varan taksit imkanı var. Yapılacak taksitlendirmelerde tecil faizi de 10 puanlık indirimle yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlar için teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor.

Prim borcunda taksit sayısı şirketin mali durumuna göre 36 ay ya da 72 ay olarak uygulanacak. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Neler kapsamda? 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi borçlar kapsamda. Ayrıca SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların haziran ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları için yapılandırma kolaylığı sunuluyor. HAFTA SONU MESAİSİ Başvuru nasıl yapılıyor? Vergi dairelerine olan borçlar için şahsen gitmek şartı bulunmuyor. GİB'in internet adresi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda da başvuru yapılabiliyor. Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, tecil edilebilir borçlarını burada görebiliyor. Bu kapsamda mükellefler, kendisi için uygun taksit seçeneğini tercih ederek başvurusunu tamamlayabiliyor. Prim borçları için ise icra takip işlemlerinin yürütüldüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurulması gerekiyor. Yoğunluğun önlenmesi için 81 ildeki SGK birimleri hafta sonunda da hizmet verecek.