Vergi, SGK ve diğer borçlar için yapılandırmada son fırsat: 72 aya varan taksit imkânı için süre daralıyor
Vergi dairelerine ve SGK'ya borcu olanlar dikkat! Uzun vade ve düşük faizle yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresi 31 Ağustos'ta doluyor. Prim borcunu yapılandıranların ilk taksiti de bu sürede ödemesi gerekiyor...
Kamuya borcu olan vatandaşlara sunulan yapılandırma kolaylığında artık sayılı gün kaldı. Vergi, prim, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi borçlar için uzun vade ve düşük faizle yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresi 31 Ağustos Pazartesi günü doluyor.
Hangi imkanlar sunuluyor?
72 aya varan taksit imkanı var. Yapılacak taksitlendirmelerde tecil faizi de 10 puanlık indirimle yıllık yüzde 29 olarak belirlendi. Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlar için teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor.
Neler kapsamda?
5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi borçlar kapsamda. Ayrıca SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların haziran ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları için yapılandırma kolaylığı sunuluyor.
HAFTA SONU MESAİSİ
Başvuru nasıl yapılıyor?
Vergi dairelerine olan borçlar için şahsen gitmek şartı bulunmuyor. GİB'in internet adresi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda da başvuru yapılabiliyor. Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapan mükellefler, tecil edilebilir borçlarını burada görebiliyor. Bu kapsamda mükellefler, kendisi için uygun taksit seçeneğini tercih ederek başvurusunu tamamlayabiliyor.
Prim borçları için ise icra takip işlemlerinin yürütüldüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurulması gerekiyor. Yoğunluğun önlenmesi için 81 ildeki SGK birimleri hafta sonunda da hizmet verecek.
ÖDEMESİ SÜRENLER DE YARARLANIYOR
Tecil edilmiş ve şartlara uygun şekilde ödemeleri devam edenlere 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.
Bunun için başvuru şartı aranmayacak. Ancak mükellef ayrıca taksit süresini uzatma hakkından yararlanmak isterse başvuru yapması gerekecek.
ÖDEME BAŞLANGIÇ TARİHLERİ FARKLI
Prim borçlarında ilk taksitin de 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor. Vergi dairelerine olan borçlar için ise ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Kalan taksitler ise takip eden aylarda ödenecek.
Borçlara ilişkin taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tecil ihlal edilmiş olacak. Fakat bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal nedeni sayılmayacak.
131 MİLYARLIK PRİM BORCUNA TAKSİT
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara SGK borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. 4 Haziran'dan itibaren 103 bin 852 işveren ve Bağ-Kur sigortalısının düzenlemeden yararlandığını, 131 milyar 251 milyon lira tutarındaki borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığını bildiren Işıkhan, SGK'nın ilgili birimlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.
KAÇ TAKSİT YAPILIYOR?
Taksit sayısı zor durum hali ve alacağın türüne göre belirleniyor. Vergi borcunda mali duruma ilişkin likidite oranı 0,50'den büyükse 36, 0,50'den küçük 0,30'dan büyükse 48, 0,30'dan küçükse 72 taksit yapılacak. Bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödenecek. KDV borçları 12 taksitte verilecek.