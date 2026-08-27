İmamoğlu davasında Murat Erenler 500 bin dolar ve lüks cip trafiğini anlattı! Soytekin'den Kurt'a tenhada rüşvet
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB iştiraki KİPTAŞ'ta dönen rüşvet ağını mahkemede anlatan emekli polis Murat Erenler, patronu Adem Soytekin ile Ali Kurt arasındaki 500 bin dolarlık teslimatı ve milyonluk Range Rover trafiğini tek tek itiraf etti. Erenler, lüks cipin Kurt'un ailesi üzerine yapılıp bir yıl sonra 5 milyon 500 bin TL'ye geri alındığını söyledi. Erenler, 500 bin doları Ali Kurt'un şoförüne arka sokakta teslim ettiğini anlattı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmek yerine lüks, rant ve rüşvet sarmalına batmış kadroyla şehri nasıl sömürdüğü mahkeme tutanaklarına kazınıyor.
İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandallarının gün yüzüne çıkarıldığı mahkemede çarpıcı ifadelere yenisi eklendi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında hakim karşısına çıkan Asoy İnşaat sahibi Adem Soytekin'in çalışanı emekli polis memuru Murat Erenler, İBB iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile patronu Adem Soytekin arasındaki karanlık para ve lüks araç trafiğini detaylarıyla anlattı.
Yarım milyon dolarlık elden teslimatlar, Ali Kurt'un ailesi üzerine geçirilen milyonluk Range Rover marka araçlar ve arka sokaklarda dönen kirli pazarlıklar, İmamoğlu dönemindeki rant düzeninin boyutlarını gözler önüne serdi.
"PARAYI BENİM GÖTÜRMEMİ ALİ KURT İSTEDİ"
Yıllarca emniyet teşkilatında görev yapmış emekli bir polis olan Erenler, içine düşürüldüğü rüşvet ağının detaylarını Adem Soytekin ile cezaevi çıkışında yaptığı yüzleşmede öğrendiğini iddia etti.
Soytekin'in kendisine, içeride ciddi miktarda alacağı olduğunu ve bu ödemeleri yapmak zorunda kaldığını itiraf ettiğini belirten Erenler, asıl çarpıcı gerçeği mahkeme heyetine anlattı.
Adem Soytekin'in çalışanı Murat Erenler, Soytekin ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki para ve araç trafiğini mahkemede ayrıntılarıyla anlattı.
Erenler, Soytekin'in verdiği nakit parayla Range Rover Discovery marka aracın Ali Kurt'un kayınbiraderi Erencan Kuyulak adına satın alındığını, aracı Kurt'un eşine bizzat teslim ettiğini doğruladı.
Yaklaşık bir yıl sonra Soytekin'in Erenler'in hesabına iki ayrı havaleyle gönderdiği parayla aynı araç bu kez 5 milyon 500 bin TL'ye Erenler adına geri alındı.
Erenler ayrıca, dosyaya konu 500 bin doları Ali Kurt'un şoförüne teslim ettiğini ve Soytekin'in daha sonra kendisine "Parayı senin götürmeni Ali Kurt istedi" dediğini mahkeme huzurunda anlattı.
MAFYA FİLMLERİNİ ARATMAYAN TESLİMAT
İtiraflarını sürdüren Murat Erenler, Adem Soytekin'in talimatıyla 500 bin dolar nakit parayı KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a ulaştırdığını dile getirdi.
Paranın teslimat şekli ise mafya filmlerini aratmadı.
Erenler, parayı doğrudan Kurt'a değil, onun şoförü Murat Başbuğ'a Tema İstanbul rezidansının alt yolundaki ıssız bir ara sokakta teslim ettiğini bildirdi.
Duruşma savcısının neden böyle bir yerin seçildiği sorusunu cevaplandıran Erenler, "Oraya yakın olduğunu söylemişti. Telefonla buluştuk, orada verdim ben kendisine." diye konuştu.
İmamoğlu'nun en güvendiği bürokratlardan biri olan Ali Kurt'un, böylesine devasa bir meblağı neden elden ve gizli saklı yollarla aldığı sorusu bir kez daha gündeme geldi.
"PARALARIN RÜŞVET OLDUĞUNU SOYTEKİN SÖYLÜYOR"
Olayların yaşandığı dönemde sadece bir çalışan olarak patronunun talimatlarını yerine getirdiğini savunan Erenler, teslim ettiği paketlerin ve araçların rüşvet olduğunu sonradan anladığını paylaştı.
Erenler, "Bu paraların rüşvet olduğunu zaten Adem Soytekin'in kendisi söylemektedir." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun KİPTAŞ Genel Müdürü ile müteahhitler arasındaki karanlık ilişkiyi ifşa eden Erenler, Ali Kurt ile Adem Soytekin'in sık sık buluştuklarını, aralarının iyi olduğunu ve samimi olduklarını vurguladı.
AİLE BOYU RANGE ROVER VURGUNU
Skandalın sadece nakit parayla sınırlı kalmadığı, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın başındaki Ali Kurt ve ailesinin, Adem Soytekin'in parasıyla lüks bir hayat sürdüğü mahkeme kayıtlarına geçti.
Erenler'in beyanlarına göre, Soytekin'in verdiği nakit parayla 34 NJ 194 plakalı Range Rover Discovery marka lüks cip satın alındı.
Ancak aracın ruhsatının, iz kaybettirmek amacıyla Ali Kurt'un kayınbiraderi Erencan Kuyulak'ın üzerine yapıldığı belirlendi.
KAYNANANIN ADRESİNDE EŞE TESLİM
Noter devrinin ardından yaşananları anlatan Erenler, "Adem Soytekin'in talimatıyla aracı Ali Kurt'un kayınvalidesinin Halkalı'da bulunan evinin otoparkına park ettim ve aracı Ali Kurt'un eşine teslim ettim." dedi.
BİR YIL SONRA 5 MİLYON 500 BİN TL'YE GERİ ALINDI
Rant ve rüşvet çarkının en çarpıcı aşaması yaklaşık bir yıl sonra sahnelendi.
Lüks aracın mülkiyeti üzerinden yapılan kara para aklama taktiğini andıran işlemde, aynı Range Rover bu kez 5 milyon 500 bin TL karşılığında Murat Erenler'in üzerine geçirildi.
Duruşma savcısının, bu geri alım işleminde parayı kimin ödediğini sorması üzerine Erenler, paranın yine Adem Soytekin tarafından kendi hesabına iki ayrı havaleyle gönderildiğini itiraf etti.
Savcının, ilk aracı alırken parayı Soytekin'in verdiğini, satışın kayınbiraderin üzerine yapıldığını, bir sene geçtikten sonra Soytekin'in yine para gönderdiğini ve aracı bu kez Erenler'in aldığını özetlemesine Erenler, "Evet Sayın Savcım." diyerek İmamoğlu'nun bürokratı etrafında dönen kirli tezgahı onayladı.
'TAKİP ET BAKALIM TAKİP EDİLİYOR MU!'
Bu çarpık ilişkinin boyutunun akıl almaz bir noktaya vardığı duruşmada ortaya çıktı.
Adem Soytekin'in bir dönem Ali Kurt'un eşinin takip edildiğinden şüphelenerek, emekli polis olan Erenler'den iki gün boyunca Kurt'un eşini gizlice takip etmesini ve güvenliğini sağlamasını istediği öğrenildi.
Savcının bu yoğun ilişkiyi sormasını cevaplayan Erenler, iki ismin sürekli bir arada olduklarını, buluştuklarını ve yemek yediklerini vurguladı.