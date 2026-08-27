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Tolga Akış gözaltında! Manifest cephesinde Mesut Adlin’le başlayan kriz soruşturmaya uzandı

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararı, grubun yaklaşık bir yıl önce yollarını ayırdığı fotoğrafçı Mesut Adlin'in son dönemde Tolga Akış, eşi Gizem Kaya ve Manifest çevresine yönelik çok sayıda iddiayı gündeme getirdiği, tarafların karşılıklı hukuki girişimlerde bulunduğu bir dönemin ardından geldi. Adlin, sözleşmelerden gelir paylaşımına, grup üyelerinin özel hayatlarına müdahale ve mobbing iddialarından özel yazışmalara kadar uzanan açıklamalarda bulundu.

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Fotoğrafçı Mesut Adlin’e Cinsel Taciz Suçlaması

Manifest ile fotoğrafçı Mesut Adlin arasındaki gerilimin geçmişi yaklaşık bir yıl öncesine uzanıyor. O dönemde sosyal medyada, Adlin'in reşit olmadığı öne sürülen bir kişiyle yaptığı bazı mesajlaşmalar yayımlandı ve fotoğrafçı hakkında cinsel taciz iddiaları gündeme geldi.

Manifest, Adlin ile Çekimleri İptal Etti

MANİFEST ADLİN İLE ÇEKİMLERİ İPTAL ETTİ

Gelişmeler üzerine Manifest, Adlin ile yapılması planlanan çekimleri iptal ettiğini açıkladı. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış da sektörde çok sayıda kişiyle iletişim halinde olduklarını belirterek kimsenin yanlışını savunmayacaklarını söyledi. Adlin ise suçlamaları reddetti.

Adlin, Suçlamaları Reddetti ve Şikayetçi Oldu

Mesut Adlin, mesajlaştığı kişinin yaşını öğrendiği anda iletişimi sonlandırdığını, kamuoyuna yansıyan konuşmaların eksik paylaşıldığını ve kimseye rızası dışında ısrar etmediğini savundu. Ardından savcılığa başvurarak hakkındaki iddiaların araştırılmasını istedi ve bazı kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Adlin’den Manifest ve Çevresine Ağır İddialar

MANİFEST ÇEVRESİNE YÖNELİK İDDİALAR ORTAYA ATTI

Aradan geçen süreçte Mesut Adlin bu kez Tolga Akış, Akış'ın eşi Gizem Kaya ve Manifest çevresini hedef alan açıklamalar yapmaya başladı. Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra YouTube'da yaklaşık 15 dakikalık bir video yayımlayan Adlin; grubun çalışma düzeni, üyelerle yapılan sözleşmeler, gelir paylaşımı, özel hayatlara müdahale edildiği iddiası, mobbing suçlamaları ve özel yazışmalar dahil çok sayıda başlıkta iddialarda bulundu.

Manifest Üyelerine 10 Yıllık Sözleşme İddiası

10 YILLIK SÖZLEŞME VE GELİR PAYLAŞIMI İDDİASI

Adlin'in en dikkat çekici iddialarından biri Manifest üyelerinin Tolga Akış tarafıyla 10 yıllık sözleşmeler yaptığı yönündeydi.
Adlin'in öne sürdüğü iddiaya göre Spotify ve YouTube'dan elde edilen dijital müzik gelirlerinin yüzde 100'ü Tolga Akış tarafına bırakılıyor. Konser gelirlerinde ise her Manifest üyesinin yüzde 10 pay aldığı, kalan tutarın yine Akış tarafına gittiği iddia edildi.

Dijital Gelir Dağılımı Tartışma Konusu

Marka işbirliklerinde üyelere verilecek miktarın ise yönetimin "uygun gördüğü" şekilde belirlendiği ileri sürüldü.
Adlin bu nedenle grup üyelerinin dijital müzik gelirlerinden doğrudan pay almadığını savundu. Sözleşmenin süresi ve gelir dağılımına ilişkin bu iddialar da henüz doğrulanmış değil.

Sueda ve Berkcan İlişkisine Müdahale İddiası

SUEDA VE BERKCAN İLİŞKİSİNE MÜDAHALE

Adlin, Manifest üyelerinin yalnızca profesyonel hayatlarının değil özel ilişkilerinin de yönetim tarafından kontrol edildiğini öne sürdü. İddiasına göre grup üyelerinden Sueda Uluca'nın Berkcan Güven ile ilişkisinin Manifest'in imajına uygun olmadığı düşünüldü.

Yelekçi ve Güven İlişkisine Müdahale Suçlaması

HİLAL YELEKÇİ'YE DE AYNI MUAMELE

Berkcan Güven'e ilişkinin gruba zarar verdiği yönünde mesaj gönderildiğini ileri süren Adlin, ilişkinin sürmesi halinde Uluca'nın gruptan çıkarılmasının gündeme getirildiğini savundu. Mesut Adlin, benzer bir müdahalenin Manifest üyesi Hilal Yelekçi'nin Agah Uz ile ilişkisi konusunda da yaşandığını ileri sürdü.

Hilal Yelekçi’ye Baskı İddiası

Adlin'in anlatımına göre Tolga Akış, diğer Manifest üyelerine Hilal'in ilişkisinin devam etmesi halinde grubu dağıtacağını söyledi. Bunun ardından diğer grup üyelerinin Hilal'le konuşarak "senin yüzünden kariyerimiz bitecek" yönünde baskı yaptığı ve Hilal Yelekçi'nin ilişkisini sonlandırmak zorunda kaldığı iddia edildi. Adlin, hem Sueda Uluca'nın hem de Hilal Yelekçi'nin bu süreçlerde mobbinge uğradığını savundu.

Rolling Stone Çekimlerinde Ödeme Krizi

ROLLİNG STONE ÇEKİMLERİ İÇİN ÖDEME YAPILMADI

Adlin'in gündeme getirdiği bir başka konu Manifest için gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleriydi. Fotoğraflarından bazılarının Rolling Stone'da yayımlandığını belirten Adlin, yaptığı çalışmalar karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını öne sürdü.

Kamuoyu ve Özel Yazışmalar Arasında Çelişki

Adlin aynı zamanda, hakkındaki iddiaların ortaya çıktığı önceki dönemde Tolga Akış ve çevresinin kamuoyu önünde kendisine karşı tavır alırken özel yazışmalarda kendisine destek verdiğini savundu. Kamuoyundaki tavır ile özel konuşmaların birbirinden farklı olduğunu ileri sürdü.

Adlin, Özel Yazışmaları Paylaştı

ÖZEL YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKARDI

Adlin, iddialarını desteklemek amacıyla Tolga Akış'ın eşi Gizem Kaya ile sosyal medya fenomeni "Zeybik" isimli hesaba ait özel yazışmaların ekran görüntülerini de paylaştı. Bu mesajlarda Manifest'in başarısı, müzik sektöründeki bazı isimler ve Tolga Akış'ın geçmişte birlikte olduğu Zeynep Bastık dahil birçok kişi hakkında konuşmalar yer aldığı ortaya çıktı.

Gizem Kaya’dan Bastık’a Sert Eleştiriler

Gizem Kaya'ya ait olduğu iddia edilen mesajlarda Zeynep Bastık hakkında küçümseyici ve ağır ifadeler kullanıldığı, Tolga Akış'ın Manifest projesinin Zeynep Bastık döneminden daha büyük bir proje olduğuna ilişkin değerlendirmeler yapıldığı görüldü.

Video Oynatma İkonu Manifest grubunda gelir paylaşımı ve mobbing suçlamaları
Merve Taşkın Hakkında Çarpıcı İfadeler

MERVE TAŞKIN VE PANGO HAKKINDA SERT İFADELER

Adlin tarafından yayımlanan başka görüntülerde ise Kaya'ya ait olduğu öne sürülen mesajlarda OnlyFans ünlüsü Merve Taşkın hakkında "Bekaretini satsaydı keşke" ifadesinin kullanıldığı iddia edildi. Manifest ile şarkı yapan müzik prodüktörü Pango hakkında da sert ifadeler bulunduğu öne sürüldü.

Pango ve Emir Can İğrek’e Sert Sözler

Adlin ayrıca Pango'ya ilişkin tehditkar ifadelerin kullanıldığı öne sürülen bir ses kaydı paylaştı. Emir Can İğrek hakkında da bazı özel konuşmalarda ağır ve küfürlü ifadeler kullanıldığını ileri sürdü. Yayımlanan ekran görüntüleri arasında Gizem Kaya ile "Zeybik" hesabı arasında geçtiği iddia edilen, OnlyFans ve yetişkinlere yönelik içerikler hakkında yapılan özel konuşmalar da yer aldı.

OnlyFans Hakkında Çelişkili Görüşler

PLATFORM HAKKINDA ÇELİŞKİLİ GÖRÜŞLER

Mesajlarda platforma ve yetişkin içeriklerine ilişkin birbirinden farklı görüşler dile getirildiği, Gizem Kaya'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan OnlyFans'ın iyi bir platform olduğunun söylendiği, "Zeybik" hesabının ise platforma karşı olduğunu belirttiği görüldü. Ancak Gizem Kaya'nın Zeybik'in görüşlerine ilişkin "Sen çok Türk'sün bu meselelerde." ifadesi gündem oldu.

Adlin’den Akış’a: Korkmuyorum

Mesut Adlin canlı yayınlarında Tolga Akış ile yaptığı telefon görüşmelerinden de söz etti. Akış'tan korkmadığını söyleyen Adlin, elinde çok sayıda ekran görüntüsü, ekran kaydı ve özel yazışma bulunduğunu öne sürdü.

Adlin: Genç Kadınların Geleceği Söz Konusu

Özel konuşmaları yayımlamanın normal koşullarda doğru olmadığını düşündüğünü ifade eden Adlin, buna rağmen Manifest üyelerinin genç insanlar için örnek teşkil ettiğini ve altı genç kadının hayatının söz konusu olduğunu düşündüğü için elindeki materyalleri paylaşmaya karar verdiğini anlattı.

Adlin: Yalanlamalar Gelirse Kayıtları Açıklarım

Adlin, Tolga Akış ve çevresinden herhangi bir yalanlama gelmesi durumunda telefon konuşmalarının kayıtlarını da yayımlayabileceğini söyledi. Ayrıca yaşananların yalnızca kendisinin açıklamalarıyla sınırlı kalmayacağını, başka kişilerden ve başka mecralardan yeni bilgilerin de gündeme geleceğini ileri sürdü.

Adlin’in Videosu YouTube’dan Kaldırıldı

ADLİN'İN VİDEOSU YOUTUBE'DAN KALDIRILDI

Adlin'in Manifest ve Tolga Akış hakkında çok sayıda iddiayı dile getirdiği video daha sonra YouTube tarafından Hizmet Şartları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Dosyadaki bilgiye göre video kaldırılmadan önce yaklaşık 600 bin izlenmeye ulaşmıştı.

Adlin ve Akış Arasında Hukuki Süreç

Karşılıklı açıklamalar daha sonra hukuki sürece taşındı. Mesut Adlin'in Tolga Akış, Gizem Kaya ve Manifest hakkında yaptığı paylaşımların ardından Akış, Adlin hakkında suç duyurusunda bulundu. Adlin'in avukatı Emir A. Gürbüz süreç sırasında sosyal medya hesabından müvekkilinin gözaltına alındığını ve ifade vermek üzere karakola geçtiklerini duyurdu. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mesut Adlin serbest bırakıldı.

Tolga Akış Hakkında Gözaltı Kararı

TOLGA AKIŞ'A GÖZALTI KARARI

Tartışmaların sürdüğü süreçte bu kez Tolga Akış hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı.

Akış’a Müstehcenlik ve Uyuşturucu Suçlaması

Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Akış'ın evinde de arama yapıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır" denildi.

Adlin ve Akış Süreçlerinin Bağlantısı Belirsiz

ADLİN VE AKIŞ SÜREÇLERİ ARASINDA BAĞLANTI BELİRSİZ

Dosyadaki bilgilerde, Akış'a yöneltilen suçlamaların Mesut Adlin'in daha önce gündeme getirdiği iddialarla doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yer almıyor. Bu nedenle iki sürecin hukuki olarak bağlantılı olduğu yönünde kesin bir sonuca varmak mümkün değil.

Adlin’den Akış’ın Gözaltına Tepki

ADLİN'DEN AKIŞ'IN GÖZALTI HABERİNE TEPKİ

Tolga Akış'ın gözaltına alındığı haberinin ardından Mesut Adlin de sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Adlin, hakkında uzun süredir çeşitli iddialarda bulunduğu Akış'ın gözaltı haberinin ardından Motive ile Pango'nun "Spacetusu" şarkısını kullandığı bir video yayımladı.

Adlin: Korkunun Ecele Faydası Yok

Öte yandan Adlin bir diğer paylaşımına ise "Korkunun ecele faydası yok" notunu düştü.

Manifest’e ’Teşhircilik’ Suçlaması

NE OLMUŞTU?

Manifest hakkında Küçükçiftlik Park'ta 6 Eylül'de verdikleri konserin ardından, sahnedeki kıyafetleri ve dansları nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra iddianame hazırladı.

Manifest Üyelerine Hapis Cezası Verildi

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Manifest'in altı üyesi ile söz konusu konser gecesinde grupla birlikte sahneye çıkan şarkıcı Ayça Dalaklı hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve yedi sanatçının beş yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Dans Figürleri Suçlamalara Yol Açtı

Bu süreçte ayrıca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadığı ancak yeniden suç işlemeleri halinde geri bırakılan hükümlerin açıklanabileceğinin kendilerine bildirildiği belirtildi. Kararda, sanatçıların dans figürleri ve sahnedeki bazı temaslarının "cinsel ilişkiyi çağrıştıracak hareketler" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Mahkeme Sanıklara İndirim Uyguladı

Mahkeme cezaları belirlerken sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak indirim uyguladı; daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamaları ve yeniden suç işlemeyeceklerine ilişkin kanaat nedeniyle de hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin