Tolga Akış gözaltında! Manifest cephesinde Mesut Adlin’le başlayan kriz soruşturmaya uzandı
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararı, grubun yaklaşık bir yıl önce yollarını ayırdığı fotoğrafçı Mesut Adlin'in son dönemde Tolga Akış, eşi Gizem Kaya ve Manifest çevresine yönelik çok sayıda iddiayı gündeme getirdiği, tarafların karşılıklı hukuki girişimlerde bulunduğu bir dönemin ardından geldi. Adlin, sözleşmelerden gelir paylaşımına, grup üyelerinin özel hayatlarına müdahale ve mobbing iddialarından özel yazışmalara kadar uzanan açıklamalarda bulundu.
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