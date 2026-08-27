Tolga Akış gözaltında! Manifest cephesinde Mesut Adlin’le başlayan kriz soruşturmaya uzandı

Adlin'in anlatımına göre Tolga Akış, diğer Manifest üyelerine Hilal'in ilişkisinin devam etmesi halinde grubu dağıtacağını söyledi. Bunun ardından diğer grup üyelerinin Hilal'le konuşarak "senin yüzünden kariyerimiz bitecek" yönünde baskı yaptığı ve Hilal Yelekçi'nin ilişkisini sonlandırmak zorunda kaldığı iddia edildi. Adlin, hem Sueda Uluca'nın hem de Hilal Yelekçi'nin bu süreçlerde mobbinge uğradığını savundu.