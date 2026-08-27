Vincenzo Italiano'dan tur sonrası açıklama: Bu maçı yok saymalıyız
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olmalarına rağmen toplamda 3-1'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden siyah-beyazlıların hedeflerine ulaştığını söyledi. İtalyan teknik adam, rövanştaki performanstan ise memnun olmadığını dile getirdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu.
İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplamda 3-1'lik üstünlük sağlayarak turu geçti ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
"HEDEFİMİZE ULAŞTIK"
Vincenzo Italiano, turu geçmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek hedeflerine ulaştıklarını söyledi.
İlk maçta elde edilen 3-0'lık galibiyetin rövanşta belirleyici olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, sezonun ilk önemli hedeflerinden birini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.
PERFORMANSTAN MEMNUN KALMADI
Italiano, rövanş karşılaşmasında daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söyledi.
Takımın temposunun çok düştüğünü belirten deneyimli çalıştırıcı, yedikleri golden de memnun olmadığını ve bu golün önlenebileceğini ifade etti.
İlk maçta elde edilen avantaj nedeniyle takımın mental olarak yüzde 100 hazır ve konsantre olmadığını söyleyen Italiano, buna rağmen turu geçtikleri için mutlu olduğunu vurguladı.
"BUGÜNÜ YOK SAYMALIYIZ"
Takımın tempo, ritim ve yoğunluk açısından istediği seviyede olmadığını belirten Italiano, bu karşılaşmayı geride bırakmaları gerektiğini söyledi.
İtalyan teknik adam, ligde daha farklı bir performans ve konsantrasyon seviyesi göstereceklerini ifade etti.
VLAHOVIC VE TROSSARD AÇIKLAMASI
Vincenzo Italiano, Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın fiziksel durumlarına da değindi.
Vlahovic ve Trossard'ın hazırlık sürecinden geçmediğini belirten Italiano, iki futbolcunun da zamanla maç ritmini kazanacağını söyledi.
KARTAL'A ÖZEL PARANTEZ
Italiano, Kartal'ın bu sezon ilk kez 80 dakika sahada kaldığını da hatırlattı.
Oyuncuların fiziksel seviyelerinin zamanla yükselmesini beklediğini belirten İtalyan teknik adam, bundan sonraki süreçte lig karşılaşmalarına odaklanacaklarını ifade etti.