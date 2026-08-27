Vincenzo Italiano'dan tur sonrası açıklama: Bu maçı yok saymalıyız

İlk maçta elde edilen 3-0'lık galibiyetin rövanşta belirleyici olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, sezonun ilk önemli hedeflerinden birini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Vincenzo Italiano, turu geçmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplamda 3-1'lik üstünlük sağlayarak turu geçti ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

Vincenzo Italiano bu maça bakmamaları gerektiğini dile getirdi.

PERFORMANSTAN MEMNUN KALMADI

Italiano, rövanş karşılaşmasında daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini söyledi.

Takımın temposunun çok düştüğünü belirten deneyimli çalıştırıcı, yedikleri golden de memnun olmadığını ve bu golün önlenebileceğini ifade etti.

İlk maçta elde edilen avantaj nedeniyle takımın mental olarak yüzde 100 hazır ve konsantre olmadığını söyleyen Italiano, buna rağmen turu geçtikleri için mutlu olduğunu vurguladı.

"BUGÜNÜ YOK SAYMALIYIZ"

Takımın tempo, ritim ve yoğunluk açısından istediği seviyede olmadığını belirten Italiano, bu karşılaşmayı geride bırakmaları gerektiğini söyledi.

İtalyan teknik adam, ligde daha farklı bir performans ve konsantrasyon seviyesi göstereceklerini ifade etti.

VLAHOVIC VE TROSSARD AÇIKLAMASI

Vincenzo Italiano, Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın fiziksel durumlarına da değindi.

Vlahovic ve Trossard'ın hazırlık sürecinden geçmediğini belirten Italiano, iki futbolcunun da zamanla maç ritmini kazanacağını söyledi.