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Emekli promosyonu nasıl artırılır? Banka değiştirme ve devam eden taahhütte promosyon güncellemenin yolları

Temmuz ayında emekli maaşları artırıldı. Yeni maaşlarla birlikte bankalar da kampanyalara başladı. Promosyonunu yükseltmek isteyenler için yapılacak işlemler çok kolay...

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Emekli promosyonu nasıl artırılır? Banka değiştirme ve devam eden taahhütte promosyon güncellemenin yolları

Milyonlarca emekli ve diğer hak sahibi bankalardan promosyon almaya devam ediyor. Ancak bu noktada yeni kampanyalar da peş peşe geliyor. Artan promosyonlardan faydalanmak isteyenler ne yapacak? Süresi bitmeden promosyon yenilenebilir mi? İşte promosyonu artırma formülleri...

Promosyon almanın bir şartı var mı?

Bankalardan promosyon alabilmek için öncelikle SGK'dan maaş ya da ödenek alıyor olmak gerekiyor. Daha sonra bankaya 3 yıl boyunca maaş alma sözü verilerek protokol imzalanıyor. Böylece promosyon şartları yerine getiriliyor.

Emekli promosyonlarında daha yüksek ödeme almak isteyenler, taahhüt süresi dolmadan promosyonlarını güncelleyebiliyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Emekli promosyonlarında daha yüksek ödeme almak isteyenler, taahhüt süresi dolmadan promosyonlarını güncelleyebiliyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Bazı bankalar ilave şartlar da öne sürüyor. Bu yasal mı?

Bankalar kendi kampanyaları için bazı ek şartlar da koyabiliyor. Kredi kartı kullanımı, kredi kullanımı, otomatik fatura talimatı gibi ön şartlar, daha yüksek promosyon almak için isteniyor. Bu yüzden anlaşma yapmadan önce bu şartlara iyi bakmak gerekiyor. Hiç şart koşmadan sadece 3 yıl söze promosyon veren bankalar da var. Ancak bu kez rakam düşük oluyor.

Şu anda promosyon kaç lira oldu?

Bankaların promosyon tutarları maaş aralıklarına göre belirleniyor. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları değişiyor.

Şu anda 35 bin liraya varan promosyon ödemesi var.

Bazı bankalar 90 bin lira verdiğini söylüyor. Bu doğru mu?

Promosyon ödemesine ilaveten bazı bankalar faizsiz kredi, nakit avans gibi avantajlar sunuyor. Böylece ödenen faizsiz rakam 90 bin lirayı buluyor. Ancak bunun bir kısmını geri ödemeniz gerekiyor.

Emekli promosyonu nasıl artırılır? Banka değiştirme ve devam eden taahhütte promosyon güncellemenin yolları-3

Promosyon alınan banka rakamı yükseltirse ne yapılabilir?

Eğer promosyon aldığınız banka, şimdi daha yüksek ödeme imkânı sunuyorsa başvuru yaparak güncelleme isteyebilirsiniz.

Bunun üç yolu bulunuyor. Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkân sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru kabul ediyor. Ayrıca çağrı merkezinden de güncelleme olanağı var.

Farklı bankaya geçerken hangi işlem yapılmalı?

Taahhüt sürerken başka bankaya geçmek de mümkün. Bunun için öncelikle mevcut bankaya kalan sürenin tutarının iade edilmesi gerekiyor. Ardından emekli aylığı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Aylık taşındıktan sonra da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.

Emekliler istedikleri kadar değişiklik yapabilir mi?

Tüketicinin cayma hakkı kullanılarak istenilen sayıda banka değişikliği yapılabilir. Örneğin, bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyenlerin, daha sonra daha yüksek promosyon imkânı doğduğunda bunu da değerlendirmesi mümkün.

Emekli promosyonu nasıl artırılır? Banka değiştirme ve devam eden taahhütte promosyon güncellemenin yolları-4

İKİ BANKA DAHA KAZANÇLI

Çift maaş alanlara çift promosyon ödenir mi?

Bazı kişiler hem emekli hem ölüm aylığı alıyor. Bu kişilerin aylıklarını ayrı bankalardan alması, daha yüksek ödeme almasını sağlıyor. Çünkü iki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı, bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor.

Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor. İkisini de aynı bankadan alırsa bu kez toplam rakam üzerinden tek promosyon veriliyor.

ÖRNEK GÜNCELLEME
Alınan promosyon
18 bin TL
Alındığı tarih
01.09.2025
Yeni promosyon
30 bin TL
Yeni başvuru tarihi
01.09.2026
İade edilecek tutar
2 X 6.000= 12.000 TL
Bankanın yapacağı yeni ödeme
30.000 TL
Emeklinin yeni kazancı
18.000 TL

Emekli promosyonu nasıl artırılır? Banka değiştirme ve devam eden taahhütte promosyon güncellemenin yolları-5

NASIL HESAPLANIR?

Promosyon güncellemesi sonrası ödeme nasıl hesaplanıyor?

Taahhütleri sürenlerin promosyonları güncellenirken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek emekliye ödeme yapılıyor.

ÖRNEK İADE TUTARI HESAPLAMA
DETAY
Alınan promosyon
21.000 TL
Alındığı tarih
01.01.2026
Yeni promosyon
30.000 TL
Yeni başvuru
01.09.2026
Geçen süre
8 ay
Kalan süre
28 ay
Ay hesabı
21.000/ 36= 583,33 TL
İade tutarı
28 X 583,33 = 16.333,33 TL

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