Milyonlarca emekli ve diğer hak sahibi bankalardan promosyon almaya devam ediyor. Ancak bu noktada yeni kampanyalar da peş peşe geliyor. Artan promosyonlardan faydalanmak isteyenler ne yapacak? Süresi bitmeden promosyon yenilenebilir mi? İşte promosyonu artırma formülleri... Promosyon almanın bir şartı var mı? Bankalardan promosyon alabilmek için öncelikle SGK'dan maaş ya da ödenek alıyor olmak gerekiyor. Daha sonra bankaya 3 yıl boyunca maaş alma sözü verilerek protokol imzalanıyor. Böylece promosyon şartları yerine getiriliyor.

Emekli promosyonlarında daha yüksek ödeme almak isteyenler, taahhüt süresi dolmadan promosyonlarını güncelleyebiliyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Bazı bankalar ilave şartlar da öne sürüyor. Bu yasal mı? Bankalar kendi kampanyaları için bazı ek şartlar da koyabiliyor. Kredi kartı kullanımı, kredi kullanımı, otomatik fatura talimatı gibi ön şartlar, daha yüksek promosyon almak için isteniyor. Bu yüzden anlaşma yapmadan önce bu şartlara iyi bakmak gerekiyor. Hiç şart koşmadan sadece 3 yıl söze promosyon veren bankalar da var. Ancak bu kez rakam düşük oluyor. Şu anda promosyon kaç lira oldu? Bankaların promosyon tutarları maaş aralıklarına göre belirleniyor. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları değişiyor. Şu anda 35 bin liraya varan promosyon ödemesi var. Bazı bankalar 90 bin lira verdiğini söylüyor. Bu doğru mu? Promosyon ödemesine ilaveten bazı bankalar faizsiz kredi, nakit avans gibi avantajlar sunuyor. Böylece ödenen faizsiz rakam 90 bin lirayı buluyor. Ancak bunun bir kısmını geri ödemeniz gerekiyor.