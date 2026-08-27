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Avrupa'da rota değişti! Trabzonspor Ferencvaros'a 4-0 yenildi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanşında Ferencvaros ile karşılaştı. Bordo-mavililer, Trabzon'da 1-0 kaybettiği ilk maçın ardından Macaristan'da rakibine 4-0 mağlup oldu. Ruslan Malinovskyi ve Sidny Lopes Cabral'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle Fırtına karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Fatih Tekke ve öğrencileri Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

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Avrupa'da rota değişti! Trabzonspor Ferencvaros'a 4-0 yenildi

Trabzonspor, Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Daha önce 2022'nin eylül ayında oynanan UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında rakibine 3-2 yenilen Fırtına, bu kez de UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Ruslan Malinovskyi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Callum O'Dowda, 19. dakikada gol perdesini açtı ve ilk yarı Ferencvaros'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Marius Corbu, 54. dakikada farkı ikiye çıkardı. 57. dakikada Sidny Lopes Cabral kırmızı kart görürken Trabzonspor sahada 9 kişi kaldı.

Kazanılan penaltıyı Bamidele Yusuf gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi. Krisztian Lisztes ise karşılaşmanın son golünü kaydetti ve Ferencvaros mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililerin rakipleri 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

7' Trabzonspor duran top kazandı

Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına Muhammed Salah geçti. Mısırlı yıldızın ceza sahasına gönderdiği ortayı Ferencvaros savunması kafayla karşıladı.

Video Oynatma İkonu Trabzonspor'da Malinovskyii Ferencvaros maçında kırmızı kart gördü!

13' KIRMIZI KART | Trabzonspor 10 kişi kaldı

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi kırmızı kart gördü. Orta sahada rakibinin bileğine basan Ukraynalı futbolcunun müdahalesi sonrası oyun durdu.

Ferencvaroslu Gomez acı içinde yerde kalırken hakem kırmızı kartını çıkararak Malinovskyi'yi oyundan attı.

16' Ferencvaros gole çok yaklaştı

Ferencvaros sağ kanattan çok tehlikeli geldi. Atağı sürükleyen Dele Yusuf, kaleye paralel yerden ortasını yaptı.

Onana'yı geçen topa Joseph arka direkte ayağını uzattı ancak dokunamadı. Trabzonspor kalesi büyük bir tehlike atlattı.

Video Oynatma İkonu Ferencvaros 1 - 0 Trabzonspor | GOL

19' GOL | Ferencvaros 1-0 Trabzonspor

Ferencvaros, O'Dowda'nın golüyle öne geçti. Sağ koridordan gelişen atakta Nagy arka direğe etkili bir orta gönderdi.

Ceza sahasında iyi yükselen O'Dowda kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

25' Trabzonspor bir tehlike daha atlattı

Ferencvaros bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Dele Yusuf'un arka direğe yaptığı ortada Ferencvaroslu oyuncu kafa vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.

Trabzonspor kalesi bir tehlikeyi daha atlattı.

32' Cabral sarı kart gördü

Trabzonspor'da Savic'in ardından Cabral da sarı kart gördü.

38' Ferencvaros'un golü ofsayta takıldı

Ferencvaros savunma arkasına sarkan Cadu ile ikinci golü buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyonun ardından gol geçersiz sayıldı.

40' Cenk Özkacar gole yaklaştı

Trabzonspor duran toptan gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortasından kazanılan serbest vuruşu Muçi kullandı.

Arka direğe yapılan etkili ortada Cenk Özkacar kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı sonucu | Ferencvaros 1-0 Trabzonspor

İlk yarı sona erdi. 13. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

46' İkinci yarı başladı

İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Muçi, Onuachu ve Mustafa Eskihellaç oyundan çıkarken Aral, Pina ve Bouchouari mücadeleye dahil oldu.

52' Ferencvaros ikinci gole yaklaştı

Ferencvaros ikinci gole çok yaklaştı. Dele Yusuf sağ çaprazdan topla ceza sahasına girdi. Cabral'dan sıyrılmak üzereyken sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

55' GOL | Ferencvaros 2-0 Trabzonspor

Ferencvaros, Marius Corbu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Corbu, kaptığı topla ceza sahasına girdi.

Önünü açan Marius Corbu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Video Oynatma İkonu Ferencvaros 2 - 0 Trabzonspor | GOL

57' KIRMIZI KART VE PENALTI | Trabzonspor 9 kişi kaldı

Trabzonspor'da Cabral kırmızı kart gördü. Ceza sahasında rakibine arkadan müdahale eden Cabral'ın hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Daha önce sarı kartı bulunan Cabral, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Trabzonspor sahada 9 kişi kaldı.

Video Oynatma İkonu Ferencvaros 3 - 0 Trabzonspor | GOL

59' GOL | Ferencvaros 3-0 Trabzonspor

Ferencvaros penaltıdan bulduğu golle farkı üçe çıkardı. Topun başına geçen Dele Yusuf, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

72' Ferencvaros direğe takıldı

Ferencvaros dördüncü gole yaklaştı. Lisztes'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Video Oynatma İkonu Ferencvaros 4 - 0 Trabzonspor | GOL

86' GOL | Ferencvaros 4-0 Trabzonspor

Ferencvaros, Krisztian Lisztes'in golüyle farkı dörde çıkardı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Lisztes, ceza sahası ön çizgisinin bir adım içinden şut şansı buldu.

Sol ayağıyla yerden sert vuran Lisztes, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı.

Maç sonucu | Ferencvaros 4-0 Trabzonspor

Karşılaşmada son düdük çaldı. Trabzonspor, Ferencvaros'a iki maçta toplam 5-0'lık skorla elenerek Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a konuk olurken Teknik Direktör Fatih Tekke, Süper Lig'de oynanan Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, savunmada kırmızı kart cezalısı Nwaiwu'nun yerine Cenk Özkacar'a görev verirken hücum hattında Aral Şimşir'i yedek kulübesine çekip Saviolo'yu ilk 11'de tercih etti.

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TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Fatih Tekke, Başakşehir karşılaşmasına göre ilk 11'de iki oyuncuyu değiştirdi.

Cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwaiwu'nun yerine Cenk Özkacar savunmada görev aldı. Hücum hattında ise Aral Şimşir'in yerine Saviolo sahaya çıktı.

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TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemedi.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmadı.

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FATİH TEKKE 61. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavili kulüp de maç öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tekke'nin 61. resmi maçına ulaştığını duyurdu.

TRİBÜNDE DESTEK YOK

Trabzonspor, Ferencvaros deplasmanında taraftar desteğinden yoksun kaldı. UEFA'nın verdiği 1 maçlık deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle bordo-mavili taraftarlar karşılaşmayı tribünden takip edemedi.

Başkan Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek Ferencvaros karşılaşmasını tribünden takip etti.

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FIRTINA 10 KİŞİ KALDI

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros karşısında erken dakikalarda 10 kişi kaldı. Bordo-mavili takımda Ruslan Malinovskyi, karşılaşmanın 13. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.

CABRAL DA ATILDI

Mücadelenin ikinci yarısında ise bu kez Sidny Lopes Cabral oyun dışında kaldı. Sarı kartı bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı yıldız futbolcu, rakibine ceza sahası içinde yaptığı hareket sonrası oyundan atıldı. Trabzonspor 57'nci dakikadan sonra 9 kişi oynadı.

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