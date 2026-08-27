Avrupa'da rota değişti! Trabzonspor Ferencvaros'a 4-0 yenildi

Trabzonspor, Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Daha önce 2022'nin eylül ayında oynanan UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında rakibine 3-2 yenilen Fırtına, bu kez de UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Kazanılan penaltıyı Bamidele Yusuf gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi. Krisztian Lisztes ise karşılaşmanın son golünü kaydetti ve Ferencvaros mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor Macaristan'da tur atlamak için mücadele verdi

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

7' Trabzonspor duran top kazandı

Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına Muhammed Salah geçti. Mısırlı yıldızın ceza sahasına gönderdiği ortayı Ferencvaros savunması kafayla karşıladı.

Trabzonspor'da Malinovskyii Ferencvaros maçında kırmızı kart gördü!

13' KIRMIZI KART | Trabzonspor 10 kişi kaldı

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi kırmızı kart gördü. Orta sahada rakibinin bileğine basan Ukraynalı futbolcunun müdahalesi sonrası oyun durdu.

Ferencvaroslu Gomez acı içinde yerde kalırken hakem kırmızı kartını çıkararak Malinovskyi'yi oyundan attı.

16' Ferencvaros gole çok yaklaştı

Ferencvaros sağ kanattan çok tehlikeli geldi. Atağı sürükleyen Dele Yusuf, kaleye paralel yerden ortasını yaptı.

Onana'yı geçen topa Joseph arka direkte ayağını uzattı ancak dokunamadı. Trabzonspor kalesi büyük bir tehlike atlattı.

Ferencvaros 1 - 0 Trabzonspor | GOL

19' GOL | Ferencvaros 1-0 Trabzonspor

Ferencvaros, O'Dowda'nın golüyle öne geçti. Sağ koridordan gelişen atakta Nagy arka direğe etkili bir orta gönderdi.

Ceza sahasında iyi yükselen O'Dowda kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

25' Trabzonspor bir tehlike daha atlattı

Ferencvaros bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Dele Yusuf'un arka direğe yaptığı ortada Ferencvaroslu oyuncu kafa vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.

Trabzonspor kalesi bir tehlikeyi daha atlattı.

32' Cabral sarı kart gördü

Trabzonspor'da Savic'in ardından Cabral da sarı kart gördü.

38' Ferencvaros'un golü ofsayta takıldı

Ferencvaros savunma arkasına sarkan Cadu ile ikinci golü buldu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyonun ardından gol geçersiz sayıldı.

40' Cenk Özkacar gole yaklaştı

Trabzonspor duran toptan gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortasından kazanılan serbest vuruşu Muçi kullandı.

Arka direğe yapılan etkili ortada Cenk Özkacar kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı sonucu | Ferencvaros 1-0 Trabzonspor

İlk yarı sona erdi. 13. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

46' İkinci yarı başladı

İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Muçi, Onuachu ve Mustafa Eskihellaç oyundan çıkarken Aral, Pina ve Bouchouari mücadeleye dahil oldu.

52' Ferencvaros ikinci gole yaklaştı

Ferencvaros ikinci gole çok yaklaştı. Dele Yusuf sağ çaprazdan topla ceza sahasına girdi. Cabral'dan sıyrılmak üzereyken sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

55' GOL | Ferencvaros 2-0 Trabzonspor

Ferencvaros, Marius Corbu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Corbu, kaptığı topla ceza sahasına girdi.

Önünü açan Marius Corbu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Ferencvaros 2 - 0 Trabzonspor | GOL

57' KIRMIZI KART VE PENALTI | Trabzonspor 9 kişi kaldı

Trabzonspor'da Cabral kırmızı kart gördü. Ceza sahasında rakibine arkadan müdahale eden Cabral'ın hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Daha önce sarı kartı bulunan Cabral, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Trabzonspor sahada 9 kişi kaldı.

Ferencvaros 3 - 0 Trabzonspor | GOL

59' GOL | Ferencvaros 3-0 Trabzonspor

Ferencvaros penaltıdan bulduğu golle farkı üçe çıkardı. Topun başına geçen Dele Yusuf, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

72' Ferencvaros direğe takıldı

Ferencvaros dördüncü gole yaklaştı. Lisztes'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Ferencvaros 4 - 0 Trabzonspor | GOL

86' GOL | Ferencvaros 4-0 Trabzonspor

Ferencvaros, Krisztian Lisztes'in golüyle farkı dörde çıkardı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Lisztes, ceza sahası ön çizgisinin bir adım içinden şut şansı buldu.

Sol ayağıyla yerden sert vuran Lisztes, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı.

Maç sonucu | Ferencvaros 4-0 Trabzonspor

Karşılaşmada son düdük çaldı. Trabzonspor, Ferencvaros'a iki maçta toplam 5-0'lık skorla elenerek Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.