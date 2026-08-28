Ekim ayında yapılması planlanan büyük kurultay öncesinde üye sayısını artırarak CHP'nin önüne geçmeyi ve tabanda ağırlık kurmayı hedefleyen Yeni Parti yönetiminin hesapları beklentilerin gerisinde kaldı. CHP'den en az 1,5 milyon üyeyi kendi safına çekmeyi amaçlayan partinin, haftalardır süren yoğun çalışmalara rağmen ancak 500 bin üye bandına ulaşabilmesi Genel Başkan Özgür Özel ve kurmayları arasında huzursuzluğa yol açtı.