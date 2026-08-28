Hedeflediği 1,5 milyon üyeye ulaşamayan Yeni Parti'den belediye işçilerine baskı: "İstifa edin ya da kendinize başka bir iş bakın"
Ekim ayındaki kurultay öncesi CHP’den 1,5 milyon üye koparmayı hedefleyen ancak 500 binde kalan Yeni Parti, hedefine ulaşamayınca gözünü belediye işçilerine çevirdi. Birçok ilde daire başkanlarının, belediye personeline “CHP’den istifa edip bize katılın ya da başka iş bakın” diyerek baskı yaptığı iddia edildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ve Başakşehir İlçe Başkanlığı mobbing iddialarına sert tepki gösterdi.
Ekim ayında yapılması planlanan büyük kurultay öncesinde üye sayısını artırarak CHP'nin önüne geçmeyi ve tabanda ağırlık kurmayı hedefleyen Yeni Parti yönetiminin hesapları beklentilerin gerisinde kaldı. CHP'den en az 1,5 milyon üyeyi kendi safına çekmeyi amaçlayan partinin, haftalardır süren yoğun çalışmalara rağmen ancak 500 bin üye bandına ulaşabilmesi Genel Başkan Özgür Özel ve kurmayları arasında huzursuzluğa yol açtı.
DAİRE BAŞKANLARI DEVREDE: "BAŞKA İŞ BAKIN" TEHDİDİ
Hedeflenen rakamların uzağında kalınması üzerine birçok ildeki yerel yönetimlerde çalışan personele yönelik baskı iddiaları gündeme geldi. Daire başkanlarının bizzat devreye girerek üye kayıt süreçlerini takip ettiği, belediye işçilerine CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılmaları yönünde açıkça baskı kurulduğu öne sürüldü. Personele, "Bir an önce Yeni Parti'ye üye olun, olmuyorsanız istifa edip başka iş bakın" denilerek iş güvenceleri üzerinden mobbing uygulandığı iddia ediliyor.
CHP CEPHESİNDEN SERT TEPKİ
Belediye çalışanlarına yönelik artan baskı iddiaları CHP tarafında sert tepkiyle karşılandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özgür Özel, bizim belediye başkanlarımızı artık taciz etmesin" ifadelerini kullandı.
Sürece bir tepki de CHP Başakşehir İlçe Başkanlığından geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki çalışanlara dikkat çekilerek, "İBB'de görev yapan yol arkadaşlarımıza yapılan tehdit, baskı ve çalışma özgürlüğünü engelleyen eylemler hukuken kabul edilemez" denildi.
Haber: Murathan Yıldırım