Aşk ve Taht'ın yıldızı Merjem Šiljak’tan Destina rolüne özel hazırlık

Bozdağ Film imzalı atv'nin yeni dizisi Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, kısa sürede büyük ses getirdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü döneminin ekrana geleceği dizide Alanya Prensesi Destina karakterine hayat verecek Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, ilk görüntüsüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uluslararası birçok ünlü oyuncu arasından seçilen Merjem Šiljak, gösterdiği güçlü performansla audition çekimlerinden itibaren rol için en güçlü isim oldu.

DESTINA ROLÜ İÇİN ÇOK YÖNLÜ BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİ Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini Aşk ve Taht ile yaşayacak olan ve oyunculuk eğitimini ülkesinin en saygın sanat okullarından biri olan Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan Merjem Šiljak, Destina karakteri için çok yönlü bir hazırlık sürecinden geçti. Başarılı oyuncu, karakterin dilini ve duygu dünyasını ekrana güçlü biçimde yansıtabilmek için Türkçe, diksiyon ve drama dersleri alırken, dönem dizisinin gereklilikleri doğrultusunda binicilik ve okçuluk eğitimleri de aldı.