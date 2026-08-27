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Dosta güven düşmana korku: ÇAKIR Seyir Füzesi tam isabetle vurdu

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik hamlesi yeni bir başarıyla taçlandı. ROKETSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği ÇAKIR Seyir Füzesi, karadan gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde kara ve deniz hedeflerini tam isabetle vururken, yeni yakıt sistemiyle uzatılan menzili de başarıyla test edildi.

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Dosta güven düşmana korku: ÇAKIR Seyir Füzesi tam isabetle vurdu

Savunma sanayiinde destan yazan Türkiye, tam bağımsızlık yolunda dev bir adımı daha başarıyla attı.

ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR, gerçekleştirilen kritik atış testlerinde dosta güven, düşmana korku veren muazzam bir performansa imza attı.

ÇAKIR füzesi karaya çıktı, menzili arttı.ÇAKIR füzesi karaya çıktı, menzili arttı.

TAM İSABETLE VURDU

ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurdu. ÇAKIR'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzili de başarıyla test edildi.

Silahlı insansız hava aracı (SİHA) platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. ÇAKIR, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat etti.

Dosta güven düşmana korku: ÇAKIR Seyir Füzesi tam isabetle vurdu-3

Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde, her türlü hava şartında kullanılabiliyor.

Karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip olan ÇAKIR, bunun yanında veribağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini bünyesinde barındırıyor.

Dosta güven düşmana korku: ÇAKIR Seyir Füzesi tam isabetle vurdu-4

ÇAKIR SEYİR FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Menzil
150 + km
Füze Ağırlığı
≤ 275 kg (Fırlatma Motorsuz)
≤ 330 kg (Fırlatma Motorlu)
Füze Çapı
≤ 275 mm
Füze Boyu
≤ 3,3 m (Fırlatma Motorsuz)
≤ 4,1 m (Fırlatma Motorlu)
Harp Başlığı Ağırlığı
70 kg
Harp Başlığı Tipi
Yüksek Patlayıcılı Yarı Delici Parçacık Etkili Termobarik
Uçuş Motoru
Turbo Jet Motor
Fırlatma Motoru
Katı Yakıtlı Fırlatma Motoru
Seyir Hızı
Yüksek Ses Altı (0,75-0,85 Mach)
Güdüm
Ara Safha Güdüm: Ataletsel Navigasyon Sistemi Karıştırmaya Dayanıklı GNSS (İng. Global Navigation Satellite System) Radar Altimetre Barometrik Altimetre Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi

Terminal Güdüm: Kızılötesi Görüntüleyicili Arayıcı Başlık (İng. Imaging Infrared-IIR) RF Arayıcı Hibrit (IIR+RF) Arayıcı
Veribağı
Ağ Tabanlı Çift Yönlü Veri bağı
Atıcı Platformlar
Sabit ve Döner Kanatlı Hava Araçları, SİHA, SİDA, Taktik Tekerlekli Kara Aracı, Su-Üstü Platformlar

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