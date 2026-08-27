Dosta güven düşmana korku: ÇAKIR Seyir Füzesi tam isabetle vurdu

ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR , gerçekleştirilen kritik atış testlerinde dosta güven, düşmana korku veren muazzam bir performansa imza attı.

Savunma sanayiinde destan yazan Türkiye, tam bağımsızlık yolunda dev bir adımı daha başarıyla attı.

ÇAKIR füzesi karaya çıktı, menzili arttı.

TAM İSABETLE VURDU

ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurdu. ÇAKIR'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzili de başarıyla test edildi.

Silahlı insansız hava aracı (SİHA) platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. ÇAKIR, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat etti.