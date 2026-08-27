Dosta güven düşmana korku: ÇAKIR Seyir Füzesi tam isabetle vurdu
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik hamlesi yeni bir başarıyla taçlandı. ROKETSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği ÇAKIR Seyir Füzesi, karadan gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde kara ve deniz hedeflerini tam isabetle vururken, yeni yakıt sistemiyle uzatılan menzili de başarıyla test edildi.
Savunma sanayiinde destan yazan Türkiye, tam bağımsızlık yolunda dev bir adımı daha başarıyla attı.
ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR, gerçekleştirilen kritik atış testlerinde dosta güven, düşmana korku veren muazzam bir performansa imza attı.
TAM İSABETLE VURDU
ÇAKIR Seyir Füzesi, farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlığı ile tam isabetle vurdu. ÇAKIR'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemi ile uzatılmış menzili de başarıyla test edildi.
Silahlı insansız hava aracı (SİHA) platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen ÇAKIR, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. ÇAKIR, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat etti.
Düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR, navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde, her türlü hava şartında kullanılabiliyor.
Karşı tedbirlere dayanıklılığının yanı sıra yeniden saldırı yeteneğine sahip olan ÇAKIR, bunun yanında veribağı ile hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyetlerini bünyesinde barındırıyor.
ÇAKIR SEYİR FÜZESİ ÖZELLİKLERİ
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