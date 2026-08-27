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İstanbul’da büyük kesinti! 23 ilçede elektrikler kesilecek: Saat saat liste belli oldu

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri belli oldu. 27 Ağustos 2026 Perşembe günü BEDAŞ tarafından yürütülecek planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerin bazı bölgelerde sabah 09.00 itibarıyla başlayıp 17.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

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İstanbul’da büyük kesinti! 23 ilçede elektrikler kesilecek: Saat saat liste belli oldu

İstanbulluların merak ettiği "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı ise ilçe ve mahallelere göre değişiklik gösteriyor. BEDAŞ'ın yayımladığı çalışma takviminde kesintiden etkilenecek bölgeler ile elektriklerin yeniden verileceği saatler tek tek duyuruldu. İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saat aralıkları...

İstanbul’da planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağı ilçeler ve mahalleler belli oldu. (Görsel: Takvim foto arşivi)İstanbul’da planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağı ilçeler ve mahalleler belli oldu. (Görsel: Takvim foto arşivi)

İSTANBUL'UN BİRÇOK İLÇESİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK

27 Ağustos 2026 Perşembe günü BEDAŞ'ın planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışma programına göre kesinti yaşanacak bölgeler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler belli oldu.

BEDAŞ’ın çalışma takviminde kesintilerin başlangıç ve sona erme saatleri ilçe ilçe duyuruldu.BEDAŞ’ın çalışma takviminde kesintilerin başlangıç ve sona erme saatleri ilçe ilçe duyuruldu.
İstanbul Elektrik Kesintileri
İlçe
Kesinti Saatleri ve Bölgeler
Arnavutköy
09:00 – 17:00: Bolluca Mah. ve civarı.
Avcılar
09:00 – 17:00: Gümüşpala Mah. (Londra Asfaltı, Kuruçeşme, Paşa vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 13:00: Tahtakale Mah. (Faruk Nafiz Çamlıbel Sk. ve civarı).
09:00 – 17:00: Cihangir Mah. (Akgül, Ormanlı, Şenlik vb. sokaklar) ve civarı.
Bağcılar
09:00 – 17:00: Mahmutbey Mah. (2569, Peyami Safa vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Mahmutbey Mah. (Mostar Köprüsü, Millet vb. sokaklar) ve civarı.
Bahçelievler
09:00 – 17:00: Şirinevler Mah. (Mahmutbey 12. ve 13. sokaklar) ve civarı.
08:00 – 12:00: Cumhuriyet Mah. (Kıbrıs, Sakız, Şahin sokaklar) ve civarı.
10:00 – 14:00: Soğanlı Mah. (Alper, Göktuğ, Umut vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Bahçelievler Mah. ve civarı.
Başakşehir
09:00 – 18:00: Kayabaşı Mah. ve civarı.
13:00 – 17:00: Altınşehir Mah. (Burçak, Kale, Yavuz vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 12:30: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. ve civarı.
09:00 – 18:00: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım Mahalleleri ve civarı.
09:00 – 18:00: Kayabaşı Mah. (Bayraktar, Kayaşehir Sk. vb.) ve civarı.
13:30 – 18:00: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. (Karanfil, Lale, Zambak vb. sokaklar) ve civarı.
11:00 – 15:00: Güvercintepe Mah. (Ahmet Yesevi, Fatih vb. sokaklar) ve civarı.
Bayrampaşa
08:00 – 15:00: Muratpaşa Mah. (105., 106. vb. sokaklar) ve civarı.
08:00 – 15:00: Kartaltepe Mah. (Ankara, Sener Sk. vb.) ve civarı.
08:00 – 15:00: Yenidoğan Mah. (Zorlu Sk.) ve İsmet Paşa Mah. (Nadir Tümer Sk.) ve civarı.
08:00 – 15:00: Ortamahalle Mah. (Kale, Orhun vb. sokaklar) ve civarı.
Beşiktaş
09:00 – 17:00: Ulus Mah. (Eriş, Gürkan, Yelken vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Gayrettepe Mah. (Vefabey, Yıldız Posta Sk.) ve civarı.
Beylikdüzü
09:00 – 17:00: Dereağzı Mah. ve Kavaklı Mah. (Bayrak, Demokrasi vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Yakuplu Mah. (Osman Gazi Sk.) ve civarı.
Beyoğlu
09:00 – 17:00: Arap Cami Mah., Bereketzade Mah., Müeyyetzade Mah. (Tersane, Necatibey vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Piyalepaşa Mah. (Avcılar, Cemiyet, Ülev vb. sokaklar) ve civarı.
Büyükçekmece
09:00 – 17:00: Hürriyet Mah. ve Ulus Mah. (Daryol, İstiklal vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Sinanoba Mah. (Begüm, Seyran vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Atatürk Mah. (Kordonboyu, Münir Özkul Sk.) ve civarı.
Çatalca
09:00 – 17:00: Oklalı Mah. (Şahinler Sk.) ve civarı.
Esenler
08:30 – 16:30: Oruçreis Mah. ve civarı.
Esenyurt
09:00 – 17:00: Akevler Mah., Talatpaşa Mah. ve Yeşilkent Mah. ve civarı.
09:00 – 17:00: İncirtepe Mah. (243., Turgut Özal Sk. vb.) ve civarı.
Eyüpsultan
09:00 – 17:00: Mimar Sinan Mah. (Cendere Yolu) ve civarı.
08:00 – 15:00: Emniyettepe Mah. (Orhun Sk.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Işıklar Mah. ve civarı.
09:00 – 18:00: Akşemsettin Mah. (Arı, Erciyes Sk. vb.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Güzeltepe Mah. (Baki, Latife, Üçtepe vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 18:00: Akşemsettin Mah. (Fatih Sultan, Kaya vb. sokaklar) ve civarı.
Fatih
10:00 – 18:00: Hırka-i Şerif Mah. ve Karagümrük Mah. (Arpa Emini Köprüsü vb.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Karagümrük Mah. (Özgür Sk.) ve civarı.
Gaziosmanpaşa
10:00 – 17:00: Karadeniz Mah. (1179. Sk.) ve civarı.
Güngören
09:00 – 17:00: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. (Gündoğdu, Mete Sk. vb.) ve civarı.
11:00 – 15:00: Merkez Mah. (Bozkır, Kemaliye Sk. vb.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. (Nadide, Turunçlu Sk. vb.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Mehmet Nesih Özmen Mah. (Alaybey, Fatih Sk. vb.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Sanayi Mah. (Adatepe, Kasım Paşa vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Haznedar Mah. (Bağcılar, Ergene, İlkyuva vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Sanayi Mah. (Ferah, Gamze Sk. vb.) ve civarı.
Kağıthane
09:00 – 17:00: Hürriyet Mah. (Akasya, Dr. Cemil Bengü vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Hürriyet Mah. (Mürver, Saygı, İzzetpaşa vb. sokaklar) ve civarı.
Küçükçekmece
09:00 – 17:00: Atatürk Mah. (329. Sk.) ve civarı.
14:00 – 18:00: İstasyon Mah. (Funda, Hanımeli, Yarımburgaz Sk. vb.) ve civarı.
09:00 – 12:00: Atatürk Mah. (323, 324. sokaklar) ve civarı.
15:00 – 18:00: Fevzi Çakmak, Mehmet Akif ve Sultan Murat Mahalleleri ve civarı.
11:00 – 13:00: Mehmet Akif Mah. (Aşık Veysel, Mimar Sinan vb. sokaklar) ve civarı.
Sarıyer
10:00 – 16:00: Uskumruköy ve Zekeriyaköy Mahalleleri ve civarı.
09:00 – 18:00: Reşitpaşa Mah. (Katar Sk.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Ayazağa Mah. (Kemerburgaz Sk.) ve civarı.
10:00 – 14:00: Yeniköy Mah. (Kalender Sk.) ve civarı.
10:00 – 16:00: Zekeriyaköy Mah. (Allı Turna, Kelebek vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 18:00: Yeniköy Mah. (Sait Halim Paşa, Özgürlük vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 18:00: Yeniköy Mah. (Türkbostanı, Yasemen Sk.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Ayazağa Mah. (Çakırlar Sk.) ve civarı.
09:00 – 18:00: Reşitpaşa Mah. geneli ve civarı.
Silivri
10:00 – 17:00: Selimpaşa Mah. (3104, Altınkök Sk. vb.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Yeni Mah. (Abdülhalik Renda, Görele vb. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 17:00: Bekirli, Fener ve Kurfallı Mahalleleri ve civarı.
Sultangazi
10:00 – 17:00: 50. Yıl Mah. (2187, 2188. sokaklar) ve civarı.
09:00 – 18:00: Cebeci Mah. (Eski Edirne Asfaltı vb.) ve civarı.
10:00 – 17:00: 50. Yıl Mah. ve Esentepe Mah. (Orhan Gazi Sk. vb.) ve civarı.
Şişli
10:00 – 17:00: Feriköy Mah. (Baruthane, Gediz Sk. vb.) ve civarı.
09:00 – 17:00: Esentepe ve Fulya Mahalleleri (Büyükdere Sk. vb.) ve civarı.
09:00 – 17:00: İzzet Paşa Mah. (Buse, Hudut vb. sokaklar) ve civarı.
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