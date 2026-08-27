İstanbul’da büyük kesinti! 23 ilçede elektrikler kesilecek: Saat saat liste belli oldu

İstanbul Elektrik Kesintileri

İlçe

Kesinti Saatleri ve Bölgeler

Arnavutköy

09:00 – 17:00: Bolluca Mah. ve civarı.

Avcılar

09:00 – 17:00: Gümüşpala Mah. (Londra Asfaltı, Kuruçeşme, Paşa vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 13:00: Tahtakale Mah. (Faruk Nafiz Çamlıbel Sk. ve civarı).

09:00 – 17:00: Cihangir Mah. (Akgül, Ormanlı, Şenlik vb. sokaklar) ve civarı.

Bağcılar

09:00 – 17:00: Mahmutbey Mah. (2569, Peyami Safa vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Mahmutbey Mah. (Mostar Köprüsü, Millet vb. sokaklar) ve civarı.

Bahçelievler

09:00 – 17:00: Şirinevler Mah. (Mahmutbey 12. ve 13. sokaklar) ve civarı.

08:00 – 12:00: Cumhuriyet Mah. (Kıbrıs, Sakız, Şahin sokaklar) ve civarı.

10:00 – 14:00: Soğanlı Mah. (Alper, Göktuğ, Umut vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Bahçelievler Mah. ve civarı.

Başakşehir

09:00 – 18:00: Kayabaşı Mah. ve civarı.

13:00 – 17:00: Altınşehir Mah. (Burçak, Kale, Yavuz vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 12:30: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. ve civarı.

09:00 – 18:00: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım Mahalleleri ve civarı.

09:00 – 18:00: Kayabaşı Mah. (Bayraktar, Kayaşehir Sk. vb.) ve civarı.

13:30 – 18:00: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. (Karanfil, Lale, Zambak vb. sokaklar) ve civarı.

11:00 – 15:00: Güvercintepe Mah. (Ahmet Yesevi, Fatih vb. sokaklar) ve civarı.

Bayrampaşa

08:00 – 15:00: Muratpaşa Mah. (105., 106. vb. sokaklar) ve civarı.

08:00 – 15:00: Kartaltepe Mah. (Ankara, Sener Sk. vb.) ve civarı.

08:00 – 15:00: Yenidoğan Mah. (Zorlu Sk.) ve İsmet Paşa Mah. (Nadir Tümer Sk.) ve civarı.

08:00 – 15:00: Ortamahalle Mah. (Kale, Orhun vb. sokaklar) ve civarı.

Beşiktaş

09:00 – 17:00: Ulus Mah. (Eriş, Gürkan, Yelken vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Gayrettepe Mah. (Vefabey, Yıldız Posta Sk.) ve civarı.

Beylikdüzü

09:00 – 17:00: Dereağzı Mah. ve Kavaklı Mah. (Bayrak, Demokrasi vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Yakuplu Mah. (Osman Gazi Sk.) ve civarı.

Beyoğlu

09:00 – 17:00: Arap Cami Mah., Bereketzade Mah., Müeyyetzade Mah. (Tersane, Necatibey vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Piyalepaşa Mah. (Avcılar, Cemiyet, Ülev vb. sokaklar) ve civarı.

Büyükçekmece

09:00 – 17:00: Hürriyet Mah. ve Ulus Mah. (Daryol, İstiklal vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Sinanoba Mah. (Begüm, Seyran vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Atatürk Mah. (Kordonboyu, Münir Özkul Sk.) ve civarı.

Çatalca

09:00 – 17:00: Oklalı Mah. (Şahinler Sk.) ve civarı.

Esenler

08:30 – 16:30: Oruçreis Mah. ve civarı.

Esenyurt

09:00 – 17:00: Akevler Mah., Talatpaşa Mah. ve Yeşilkent Mah. ve civarı.

09:00 – 17:00: İncirtepe Mah. (243., Turgut Özal Sk. vb.) ve civarı.

Eyüpsultan

09:00 – 17:00: Mimar Sinan Mah. (Cendere Yolu) ve civarı.

08:00 – 15:00: Emniyettepe Mah. (Orhun Sk.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Işıklar Mah. ve civarı.

09:00 – 18:00: Akşemsettin Mah. (Arı, Erciyes Sk. vb.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Güzeltepe Mah. (Baki, Latife, Üçtepe vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 18:00: Akşemsettin Mah. (Fatih Sultan, Kaya vb. sokaklar) ve civarı.

Fatih

10:00 – 18:00: Hırka-i Şerif Mah. ve Karagümrük Mah. (Arpa Emini Köprüsü vb.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Karagümrük Mah. (Özgür Sk.) ve civarı.

Gaziosmanpaşa

10:00 – 17:00: Karadeniz Mah. (1179. Sk.) ve civarı.

Güngören

09:00 – 17:00: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. (Gündoğdu, Mete Sk. vb.) ve civarı.

11:00 – 15:00: Merkez Mah. (Bozkır, Kemaliye Sk. vb.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. (Nadide, Turunçlu Sk. vb.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Mehmet Nesih Özmen Mah. (Alaybey, Fatih Sk. vb.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Sanayi Mah. (Adatepe, Kasım Paşa vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Haznedar Mah. (Bağcılar, Ergene, İlkyuva vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Sanayi Mah. (Ferah, Gamze Sk. vb.) ve civarı.

Kağıthane

09:00 – 17:00: Hürriyet Mah. (Akasya, Dr. Cemil Bengü vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Hürriyet Mah. (Mürver, Saygı, İzzetpaşa vb. sokaklar) ve civarı.

Küçükçekmece

09:00 – 17:00: Atatürk Mah. (329. Sk.) ve civarı.

14:00 – 18:00: İstasyon Mah. (Funda, Hanımeli, Yarımburgaz Sk. vb.) ve civarı.

09:00 – 12:00: Atatürk Mah. (323, 324. sokaklar) ve civarı.

15:00 – 18:00: Fevzi Çakmak, Mehmet Akif ve Sultan Murat Mahalleleri ve civarı.

11:00 – 13:00: Mehmet Akif Mah. (Aşık Veysel, Mimar Sinan vb. sokaklar) ve civarı.

Sarıyer

10:00 – 16:00: Uskumruköy ve Zekeriyaköy Mahalleleri ve civarı.

09:00 – 18:00: Reşitpaşa Mah. (Katar Sk.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Ayazağa Mah. (Kemerburgaz Sk.) ve civarı.

10:00 – 14:00: Yeniköy Mah. (Kalender Sk.) ve civarı.

10:00 – 16:00: Zekeriyaköy Mah. (Allı Turna, Kelebek vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 18:00: Yeniköy Mah. (Sait Halim Paşa, Özgürlük vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 18:00: Yeniköy Mah. (Türkbostanı, Yasemen Sk.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Ayazağa Mah. (Çakırlar Sk.) ve civarı.

09:00 – 18:00: Reşitpaşa Mah. geneli ve civarı.

Silivri

10:00 – 17:00: Selimpaşa Mah. (3104, Altınkök Sk. vb.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Yeni Mah. (Abdülhalik Renda, Görele vb. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 17:00: Bekirli, Fener ve Kurfallı Mahalleleri ve civarı.

Sultangazi

10:00 – 17:00: 50. Yıl Mah. (2187, 2188. sokaklar) ve civarı.

09:00 – 18:00: Cebeci Mah. (Eski Edirne Asfaltı vb.) ve civarı.

10:00 – 17:00: 50. Yıl Mah. ve Esentepe Mah. (Orhan Gazi Sk. vb.) ve civarı.

Şişli

10:00 – 17:00: Feriköy Mah. (Baruthane, Gediz Sk. vb.) ve civarı.

09:00 – 17:00: Esentepe ve Fulya Mahalleleri (Büyükdere Sk. vb.) ve civarı.

09:00 – 17:00: İzzet Paşa Mah. (Buse, Hudut vb. sokaklar) ve civarı.