Kuriş soruşturmasında gizli tanıktan "siyasi talimat" iddiası: Takvim yine yıllar öncesinden gördü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasındaki son gizli tanık beyanı, Takvim.com.tr'nin seneler önce gündeme getirdiği kirli tezgahı ve "takiye" taktiklerini bir kez daha tescilledi.

Dosyaya giren şok ifadeler, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapının Alihan Kuriş dönemiyle birlikte nasıl bir siyasi savrulma yaşadığını ve FETÖ metodlarıyla hareket ettiğini gözler önüne serdi.

Tanığın savcılığa sunduğu beyanlar, kırılma noktasının Ahmet Denizolgun'un 2016'daki vefatı ve ardından Alihan Kuriş'in yönetime geçmesi olduğunu ortaya koydu.

17-25 Aralık 2013 operasyonlarından hemen önce Fetullah Gülen'den Pensilvanya imzalı bir iş birliği mektubu geldiğini aktaran tanık, Denizolgun'un bu kirli teklifi reddederek "Biz devletimizin yanındayız" tavrını koyduğunu belirtti. Ancak Kuriş'in başa geçmesiyle birlikte yapı, meşru yönetime ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açık bir cephe aldı.

SÜLEYMANCILAR SORUŞTURMASINDA YENİ TANIK, TAKVİM'İN YILLAR ÖNCE YAZDIKLARINI ANLATTI

Kuriş döneminde seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki isimlerin desteklenmesi yönünde talimatlar verildiğini anlatan tanığın ifadeleri, Takvim'in yıllar önce yayımladığı ses kayıtları ve haberleri yeniden akıllara getirdi.

Alihan Kuriş'i eleştiren müride akıl almaz sözler!

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında tanık olarak ifade veren bir iş adamının beyanları dosyaya girdi.

Ulaşılan tanık ifadesinde, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapının FETÖ ile geçmişte kurduğu ileri sürülen temaslara ve Alihan Kuriş döneminde benimsendiği iddia edilen siyasi çizgiye ilişkin dikkat çekici anlatımlar yer aldı.

Tanık, yapının önceki lideri Ahmet Denizolgun döneminde 17-25 Aralık sürecinden kısa süre önce Pensilvanya'dan dikkat çekici bir mesaj geldiğini öne sürdü.

PENSİLVANYA'DAN "BİRLİKTE HAREKET ETME" TEKLİFİ

Tanığın savcılığa verdiği ifadeye göre, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından kısa süre önce dönemin grup lideri Ahmet Denizolgun ile Sakaryalı bir iş insanının da bulunduğu bir sohbet sırasında Fetullah Gülen'den geldiği belirtilen bir mektup gündeme geldi.

Tanık, Denizolgun'un kendisine Fetullah Gülen'den bir mektup geldiğini söylediğini aktararak, Gülen'in ilerleyen süreçte "birlikte hareket etmek istediğini" ifade ettiğini anlattı.

Tanığın beyanına göre söz konusu teklifin nasıl değerlendirileceği de görüşmede konuşuldu.

Denizolgun'un bu teklife sıcak bakmadığını belirten tanık, dönemin grup liderinin "Biz devletimizin yanındayız" yönünde tavır sergilemeyi düşündüğünü aktardı.

Tanığın anlatımıyla, yapı ile FETÖ arasında 17-25 Aralık sürecinden önce bir temas girişiminde bulunulduğu iddiası soruşturma dosyasına girmiş oldu.