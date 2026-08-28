Ünlü isimlerden şehir ve devlet hastanelerine övgü yağdı: "Özel hastaneye gidenin aklına şaşarım"
Tatil için gittikleri Çeşme’de rahatsızlanıp Devlet Hastanesi’ne başvuran Yağmur Atacan ve Alişan, aldıkları hizmete hayran kaldı. Çelik’in ardından Türk sağlık sistemine övgüler yağdıran ünlülere Mehmet Ali Erbil, Tuba Büyüküstün ve Didem Uzel de katılarak yurt dışı kıyaslamasında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Çelik, İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınını ziyaret ettikten sonra şaşkınlığını şu sözlerle dile getirmişti:
"Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel görmedim!"
"ÖZEL HASTANEYE GİDENİN AKLINA ŞAŞARIM"
Sanat dünyasından bu kez de Yağmur Atacan ve Alişan'ın yolu tatil için gittikleri Çeşme'de, devlet hastanesine düştü. İki ünlü, deneyimlerini paylaştı…
Yağmur Atacan, "Çeşme Devlet Hastanesi süper olmuş. Burası varken özel hastaneye gidenin aklına şaşarım" dedi.
"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN"
Günaydın'ın haberine göre Alişan ise şu paylaşımı yaptı:
"Çeşme'de gittiğim özel hastaneden memnun kalmadım. Çıktım Çeşme Devlet Hastanesi'ne gittim. Muayene etmeleri 10 dakika sürdü. Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de..."
KİM NE DEDİ?
Mehmet Ali Erbil: "Yurt dışında büyük sorun yaşadım. Türkiye'nin sağlık sisteminin eşi benzeri yok!"
"BU KONUDA ÜLKEM GİBİSİ YOK"
Tuba Büyüküstün: "Hem doktora ulaşma hem de uzman hekim bulma konusunda yurt dışı pek iç açıcı değil. Bu konuda ülkem gibisi yok!"
"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"
Didem Uzel: "Amerika'da yaşarken büyük sıkıntı çektik. Türkiye'deki sağlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok!"
"AMERİKA'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇOK HANTAL"
Demir Demirkan: "Amerika'da sağlık sistemi çok hantal. Türkiye bu konuda ABD'den 50 yıl ileride."
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