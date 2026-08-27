Akın Gürlek'ten Kuriş, Şahin ve İmamoğlu açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Kuriş Suç Örgütü” soruşturmasında 3. dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini, 15 şirkete kayyum atandığını ve 4 dernek hakkında kayyum kararı verildiğini açıkladı. Yeni itirafçı beyanlarının geldiğini belirten Gürlek, operasyonun dinî bir yapılanmaya değil suç örgütüne ve örgütün mali yapılanmasına yönelik olduğunu vurguladı. Gürlek ayrıca Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumundan beklenen rapora ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in kullandığı çakarlı araçla ilgili beyanlarının HTS kayıtlarıyla uyuşmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemdeki soruşturmalara ve kamuoyunun yakından takip ettiği davalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlardan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in kullandığı çakarlı araca, Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünden Ekrem İmamoğlu davasına kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yaptı.
KURİŞ ÖRGÜTÜNE 3. DALGA OPERASYONU: 15 ŞİRKET VE 4 DERNEK HAKKINDA KAYYUM KARARI
Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 şirkete kayyum atandığını, 4 dernek hakkında da kayyum kararı verildiğini duyurdu. Son dalgada gözaltına alınan şüphelilerin henüz hakim karşısına çıkmadığını ve gözaltı sürelerinin devam ettiğini aktaran Gürlek, dosyadaki yeni gelişmelere dikkat çekti.
"DİNİ YAPILANMAYA DEĞİL, SUÇ ÖRGÜTÜNE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"
Gerçekleştirilen operasyonların hedefiyle ilgili konuşan Gürlek, çalışmanın kesinlikle dini bir gruba yönelik olmadığını, vatandaşların dinî duygularını sömürdüğü iddia edilen bir suç örgütünü hedef aldığını ifade etti.
Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in 1982 doğumlu olduğunu ve 25 yaşındayken Porsche marka otomobil kullandığının tespit edildiğini belirten Gürlek, "Örgüt yönetiminin, örgütün tabanındakilerin dini duygularını sömürerek kendilerine kaymaklı bir yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz. Kara para aklama, örgüt kurma ve devlet aleyhine suç iddiaları var" dedi.
Paraların çeşitli yöntemlerle ve turizm şirketleri üzerinden yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespitler bulunduğunu söyleyen Gürlek, Köln'de de bir yapılanmanın bulunduğunu ve merkezin buraya taşınmak istendiğini ifade etti.
ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜNDE FETHİ KABİR YAPILDI: ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR BEKLENİYOR
Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının ardından silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş'in yapının başına geçtiğini belirten Gürlek, ölüm olayına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Şüpheli durumlar nedeniyle fethi kabir işlemi yapıldığını aktaran Gürlek, boğulma iddiaları ve sağlık ekiplerine geç haber verilmesi gibi hususların incelendiğini söyledi.
Dosyaya sunulan bilirkişi raporunun yanı sıra Adli Tıp Kurumunca yürütülen incelemeye ilişkin raporun beklendiğini belirten Gürlek, soruşturmanın derinleşebileceğini ifade etti.
ŞANTAJ, ZORLA SENET VE ÇAKARLI ARAÇ DETAYI: "HTS KAYITLARIYLA BEYANLAR UYUŞMUYOR"
İnsanlardan zorla, tehditle ve şantajla para alındığı, senet imzalatıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirten Gürlek, kaçış amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çakarlı araca da değindi.
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracın kiralama yoluyla verildiğine ilişkin beyanını değerlendiren Gürlek, Şahin'in "Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum" dediğini aktardı.
Gürlek, "Dosyadaki delillerle Bakan Bey'in söyledikleri tutmuyor. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.
ALPARSLAN KUYTUL SUÇ ÖRGÜTÜ VE İSTİHBARAT AĞI
Kurban paralarının başka yerlere aktarılması ve Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik Adana'da yürütülen soruşturmaya da değinen Bakan Gürlek, "Burada 35 kişi tutuklandı. İnsanlardan zorla, tehditle senet imzalatmalar ve istihbarat örgütü gibi kayda almalar söz konusu. Adana Başsavcılığımız arama yapmadan önce örgütün bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayar kasalarını sökerek önlem aldığını tespit etti. Bu da ciddi bir istihbarat ağı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz'daki söylemlerini hatırlatan Gürlek, bu yapının tamamen bir suç örgütü yapılanması olduğunu ve soruşturmanın itirafçı beyanlarıyla devam ettiğini belirtti.
İMAMOĞLU DAVASI DEĞERLENDİRMESİ: "MAHKEMELER ŞOV YERİ DEĞİL"
Devam eden Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin soruları da yanıtlayan Gürlek, mahkeme salonlarının şov alanı olmadığını söyledi. Savcılık aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin mahkemede önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirten Gürlek, mahkeme heyetinin soruları üzerine İmamoğlu'nun gerginleştiğini ifade etti.
Gürlek, "Canlı yayında mahkeme yayınlansın diyorlardı. Ben şimdi Ekrem İmamoğlu yine aynısını söyler mi, merak ediyorum" dedi.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
"Sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlar çok memnun. İnfazla ilgili de düzenleme yapılacaktır. Sabote etmek isteyen kişiler oluyor fakat onlara göz açtırmayacağız"
MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA "CİNAYET" ŞÜPHESİ VE FETÖ İZİ
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadaki yeni gelişmelere değinen Akın Gürlek, "Ankara Başsavcılığımız Sivas'taki dosyayı çekti. Geniş pencereden bakıldığında eylemin FETÖ tarafından bir organizasyon halinde yapıldığı görülüyor. Kazadan önce Elazığ'da pilotun da katıldığı mahrem imamlar toplantısına Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın katıldığı tespit edildi. Adil Öksüz'ün olaydan bir gün önce Türkiye'den çıkış yapması çok önemli bir ayrıntıdır. Pilotun eşinin parmak izi de Adil Öksüz'ün evinde çıktı. Bu veriler ışığında artık bunun kuvvetli şüphelerle bir cinayet olduğunu söylüyoruz" açıklamalarında bulundu.
Dosyadaki kararlılığın süreceğini belirten Akın Gürlek, "Şu an askeri personel ve örgüt mensuplarına yönelik ilk dalga operasyonlar yapıldı, soruşturma daha da derinleşecektir. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği nadide bir liderdi. Ailesiyle de görüştüm, acılarını derinden paylaşıyorum. Kamu ve aile vicdanını tatmin edecek bir soruşturma yürütüyoruz. Tespitlerimiz şu an için bunun net bir FETÖ eylemi olduğunu gösteriyor; ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
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