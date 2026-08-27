Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemdeki soruşturmalara ve kamuoyunun yakından takip ettiği davalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlardan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in kullandığı çakarlı araca, Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünden Ekrem İmamoğlu davasına kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yaptı.

Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 şirkete kayyum atandığını, 4 dernek hakkında da kayyum kararı verildiğini duyurdu. Son dalgada gözaltına alınan şüphelilerin henüz hakim karşısına çıkmadığını ve gözaltı sürelerinin devam ettiğini aktaran Gürlek, dosyadaki yeni gelişmelere dikkat çekti.

"DİNİ YAPILANMAYA DEĞİL, SUÇ ÖRGÜTÜNE KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

Gerçekleştirilen operasyonların hedefiyle ilgili konuşan Gürlek, çalışmanın kesinlikle dini bir gruba yönelik olmadığını, vatandaşların dinî duygularını sömürdüğü iddia edilen bir suç örgütünü hedef aldığını ifade etti.

Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in 1982 doğumlu olduğunu ve 25 yaşındayken Porsche marka otomobil kullandığının tespit edildiğini belirten Gürlek, "Örgüt yönetiminin, örgütün tabanındakilerin dini duygularını sömürerek kendilerine kaymaklı bir yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz. Kara para aklama, örgüt kurma ve devlet aleyhine suç iddiaları var" dedi.

Paraların çeşitli yöntemlerle ve turizm şirketleri üzerinden yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespitler bulunduğunu söyleyen Gürlek, Köln'de de bir yapılanmanın bulunduğunu ve merkezin buraya taşınmak istendiğini ifade etti.

ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜNDE FETHİ KABİR YAPILDI: ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR BEKLENİYOR

Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının ardından silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş'in yapının başına geçtiğini belirten Gürlek, ölüm olayına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Şüpheli durumlar nedeniyle fethi kabir işlemi yapıldığını aktaran Gürlek, boğulma iddiaları ve sağlık ekiplerine geç haber verilmesi gibi hususların incelendiğini söyledi.

Dosyaya sunulan bilirkişi raporunun yanı sıra Adli Tıp Kurumunca yürütülen incelemeye ilişkin raporun beklendiğini belirten Gürlek, soruşturmanın derinleşebileceğini ifade etti.

ŞANTAJ, ZORLA SENET VE ÇAKARLI ARAÇ DETAYI: "HTS KAYITLARIYLA BEYANLAR UYUŞMUYOR"

İnsanlardan zorla, tehditle ve şantajla para alındığı, senet imzalatıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirten Gürlek, kaçış amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çakarlı araca da değindi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aracın kiralama yoluyla verildiğine ilişkin beyanını değerlendiren Gürlek, Şahin'in "Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum" dediğini aktardı.

Gürlek, "Dosyadaki delillerle Bakan Bey'in söyledikleri tutmuyor. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.

ALPARSLAN KUYTUL SUÇ ÖRGÜTÜ VE İSTİHBARAT AĞI

Kurban paralarının başka yerlere aktarılması ve Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik Adana'da yürütülen soruşturmaya da değinen Bakan Gürlek, "Burada 35 kişi tutuklandı. İnsanlardan zorla, tehditle senet imzalatmalar ve istihbarat örgütü gibi kayda almalar söz konusu. Adana Başsavcılığımız arama yapmadan önce örgütün bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayar kasalarını sökerek önlem aldığını tespit etti. Bu da ciddi bir istihbarat ağı olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz'daki söylemlerini hatırlatan Gürlek, bu yapının tamamen bir suç örgütü yapılanması olduğunu ve soruşturmanın itirafçı beyanlarıyla devam ettiğini belirtti.