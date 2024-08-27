Baniya Palermo’da

Trabzonspor savunma oyuncusu Rayyan Baniya ile yollarını ayırdı. Bu sezon savunmaya Savic ve Batagov'u transfer ederek buradaki oyuncu alternatifinin artmasıyla forma şansı azalan Baniya, İtalyan ekibi Palermo'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralandı. Anlaşmaya göre İtalyan kulübü Bordo-Mavili kulübe 450 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Palermo satın alma opsiyonunu kullanması halinde 3 milyon 200 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Baniya Palermo'dan başka bir kulübe transfer olursa Trabzonspor'a bedelin yüzde 5'ini daha alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN