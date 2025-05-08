Papa seçiminde yemek krizi: Kardinaller “tatsız tuzsuz” dedi! Kızarmış tavuk neden yasak?

Yeni papa seçimi için 133 kardinal Vatikan 'da karantinaya girdi. Konklav için bir araya gelen Katolik kardinaller, dünyanın en görkemli yapılarından biri olan Sistine Şapeli 'nde kilitli kalıyor.

New York Times'ın haberine göre, İtalya 'nın pesto'nun ortaya çıktığı bölgesinden gelen Kardinal Mauro Piacenza, "Tren istasyonunda yiyebileceğiniz yiyecekler" diye yakındı. Diğerleri ise Papa Franciscus'un görev süresi boyunca sade yemekler sunulmasını sağlamaya çalıştığı kafeteryada "sulu sos" ve yavan makarna servis edildiğini anlattı. Bir diğer İtalyan Kardinal Gianfranco Ravasi ise, "Çok iyi beslenmiyorsunuz" dedi.

YİYECEKLERE SIKI KONTROL

Gizli toplantı sırasında kardinallerin telefon kullanmaları yasak, kapılar kilitli, şapelde sinyal bozucular var. Aforoz tehditleri o derece ki dışarıdan hiçbir mesajın içeri sızmaması için yiyecekler bile sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Papa seçimi, EPA

İŞTE KARDİNALLERİN MENÜSÜ

Bu, önceki kardinal toplantılarında bazı yiyeceklerin yasaklandığı veya dikkatle incelendiği anlamına geliyor. Bunların arasında bütün kızarmış tavuk, içi doldurulmuş ravioli, turta ve hatta rigatoni olduğu belirtiliyor.

Papa seçimi, Reuters

Tüm yiyecekler, kardinallerin toplantıları dışında uyudukları ve yaşadıkları yatakhane olan Domus Sanctae Marthae'deki rahibeler tarafından hazırlanıyor. Rahibeler bu hafta başında Vatikan personelinin geri kalanıyla birlikte kardinallerin toplantıyı başlatmak için ettiklerine benzer bir gizlilik yemini ettiler.

Papa seçimi, EPA

BU KADAR PROSEDÜR NEDEN?

Gizli-güvenli gıda uygulaması, papalık alanının siyasi ilişkilerle çok daha iç içe olduğu bir zamana dayanıyor. 1274 yılında, yani günümüzdeki gizliliğin emsalini oluşturan toplantı sırasında, Papa X. Gregory, kardinallerin diyetleriyle ilgili kuralları ilk kez koydu. Bu kurallar, zaman zaman yalnızca şeffaf bardakların kullanılmasını ve tüm peçetelerin ve atıkların yakından incelenmesini içeriyordu.

BBC'nin haberine göre, o dönemde kurallar, siyasi gerginliğin arttığı dönemlerde kardinallerin zehirlenme korkusunu hafifletmek amacıyla da konulmuştu.

Papa seçimi, EPA

YİYİP İÇTİLER, PAPA SEÇİMİNİ GECİKTİRDİLER

Yiyecek bazen konsey sürecini hızlandırmak için bir araç olarak da kullanılıyordu; 1200'lü ve 1300'lü yıllarda bazı uzun oturumlar, günlerce bir karar alınamadan geçiliyordu. Ve tüm hazırlıklar Vatikan muhafızları tarafından yakından izleniyor, daha sonra daha fazla muhafız tarafından kontrol ediliyor ve en sonunda duvardaki dönen bir düzenek aracılığıyla konsey odalarına aktarılıyordu.

Papa seçimi, Reuters

SON PAPA 2 GÜNDE SEÇİLMİŞTİ

Mevcut toplantı çarşamba günü başladı ve birkaç gün sürmesi bekleniyor. Son zamanlardaki müzakerelerin ortalama süresi üç gündür ve modern zamanlarda hiçbiri beş günden uzun sürmemiştir. 2013 yılında Papa Franciscus'un seçildiği toplantı sadece iki gün sürdü.