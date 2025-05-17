Macron üstünlük kurmak istedi Başkan Erdoğan’ın hamlesini hesap edemedi! Tiran’dan çok konuşulacak görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile selamlaştığı anlar gündeme damga vurdu.
MACRON ÜSTÜNLÜK KURMAK İSTEDİ
Başkan Erdoğan'ın yanında ayakta bekleyen Macron, elini Başkan'ın elinin üzerine koyarak üstünlük kurmaya çalışırken beklemediği bir hamleyle karşılaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLESİ GÜNDEME DAMGA VURDU
Macron'un sadece parmağını tutan Başkan Erdoğan kontrolü elinden bırakmazken o anlar gündeme damga vurdu.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken akıllara daha önce Başkan Erdoğan'ın, Macron'un omzuna elini koyduğu anlar geldi.