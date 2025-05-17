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Macron üstünlük kurmak istedi Başkan Erdoğan’ın hamlesini hesap edemedi! Tiran’dan çok konuşulacak görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulundukları Tiran'da selamlaştığı anlar gündeme bomba gibi düştü. Macron üstünlük kurmak için elini Başkan Erdoğan'ın üzerine koyarken karşı hamleyi hesap edemedi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 16:20
Macron üstünlük kurmak istedi Başkan Erdoğan’ın hamlesini hesap edemedi! Tiran’dan çok konuşulacak görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile selamlaştığı anlar gündeme damga vurdu.

Macron üstünlük kurmak istedi Başkan Erdoğan’ın hamlesini hesap edemedi! Tiran’dan çok konuşulacak görüntüler

MACRON ÜSTÜNLÜK KURMAK İSTEDİ

Başkan Erdoğan'ın yanında ayakta bekleyen Macron, elini Başkan'ın elinin üzerine koyarak üstünlük kurmaya çalışırken beklemediği bir hamleyle karşılaştı.

Macron üstünlük kurmak istedi: Başkan Erdoğan'ın hamlesini hesap edemedi!

Macron üstünlük kurmak istedi Başkan Erdoğan’ın hamlesini hesap edemedi! Tiran’dan çok konuşulacak görüntüler

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLESİ GÜNDEME DAMGA VURDU

Macron'un sadece parmağını tutan Başkan Erdoğan kontrolü elinden bırakmazken o anlar gündeme damga vurdu.

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Macron üstünlük kurmak istedi Başkan Erdoğan’ın hamlesini hesap edemedi! Tiran’dan çok konuşulacak görüntüler

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken akıllara daha önce Başkan Erdoğan'ın, Macron'un omzuna elini koyduğu anlar geldi.

Macron üstünlük kurmak istedi Başkan Erdoğan’ın hamlesini hesap edemedi! Tiran’dan çok konuşulacak görüntüler

Macron ve Başkan Erdoğan