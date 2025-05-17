Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/225 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/225 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : Bursa İl, Yıldırım İlçe, Kazımkarabekir Mahalle/Köy, 4717 Ada, 5 Parsel, 107,95 m2 yüzölçümlü tapuda arsa vasıfı ile kayıtlı taşınmazın satışa konu hissesi Tam olup, Aşağıdaki bilgiler 04/03/2025 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen Bilirkişi Raporuna göre yazılmıştır.

Yıldırım Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 19/03/2025 tarihli yazısında; Bursa ili Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir mahallesi 4717 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 2 kat yençok:12,50 metre yapılaşma şartlarında küçük sanayi alanında kaldığı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanun kapsamında riskli yapı belirtmesinin bulunmadığı, ilgili kanun kapsamında bahse konu taşınmazın herhangi riskli alan yada rezerv yapı alanı ilanı bulunmadığı, imar ve şehircilik müdürlüğünce 4717 ada 5 parsel sayılı taşınmaza 12/11/2020 tarih 707/11 sayı ile yeni yapı ruhsatı verildiği belirtilmiştir.

Taşınmazın Nitelikleri: Konu taşınmaz adresinde yapılan incelemede; taşınmazın 5. ada sokak numara: 43 adresinde olduğu, taşınmaz üzerinde 3A sınıflı bodrum kat+zemin kat+asma kat+1.kat+çatı katından meydan gelen betonarme yapı bulunduğu, bodrum kat+zemin kat+asma katın dükkan olarak halihazırda kullanıldığı 1 ve çatı katının ise dubleks mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Mesken olarak kullanılan 1+çatı katının dış kapısının çelik kapı, iç kapıların ahşap amerikan kapı olduğu, salon odalar, hol ve mutfağın laminant parke kaplı ıslak hacim ve balkonun seramik kaplı olduğu, balkon tavanının ahşap kaplama olduğu, ısınmanın doğalgaz ile sağlandığı bakımlı temiz mesken olduğu tespit edilmiştir. Yapılan inceleme ve mimari projesine göre toplam inşaat alanı 505,00 m² hesaplanmıştır. Taşınmazın konumunda benzer nitelikte bitişik nizam yapılaşma mevcut olup konumuyla okul market, cami, pazar yeri, park gibi tesislere yakın olup ulaşımın özel araç ve toplu vasıtayla sağlandığı ve belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Keşif icrasında incelenen kıymet takdirine konu yapı lüks yapı değildir. Taşınmazda kat mülkiyeti tesis edilmemiştir.

Kıymeti : 10.816.120,00 TL KDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Taşınmaza ait tapu kaydının beyanlar kısmında taşınmaz üzerinde H-----S'e ait bina mevcut olduğu belirtilmiştir. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:00Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 14:00Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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