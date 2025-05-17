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ABD’den Rusya’ya İstanbul telefonu! Rubio ve Lavrov barış masasını görüştü

İstanbul’da düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvelerinin ardından Washington-Moskova hattında ilk görüşme gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesinde İstanbul’daki barış masasını ele aldı. Rubio ve Lavrov’un görüşmeden memnun olduklarını belirttiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 17:03 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 17:20
ABD’den Rusya’ya İstanbul telefonu! Rubio ve Lavrov barış masasını görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesinde İstanbul'daki barış masasını ele aldı.

İstanbul'da barış zirvesi, AAİstanbul'da barış zirvesi, AA

WASHINGTON MOSKOVA HATTINDA İSTANBUL TELEFONU

Rusya Dışişleri Bakanlığı, üst düzey Rus ve ABD diplomatlarının İstanbul görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerini bir telefon görüşmesinde paylaştıklarını söyledi.

MÜZAKERELERİ MEMNUNİYETLE KARŞILADILAR

Bakanlığa göre, Sergey Lavrov ve Marco Rubio müzakereleri memnuniyetle karşıladılar ve tarafların Moskova ile Kiev arasındaki çatışmada barış için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladılar.

RUBIO LAVROV'U ARADI

Açıklamaya göre, görüşme cumartesi günü ABD'nin inisiyatifiyle gerçekleşti. Rubio, cuma günü yapılan görüşmelerde Rus ve Ukrayna heyetlerinin vardığı anlaşmaları memnuniyetle karşıladı ve Washington'un çözüm sürecini desteklemeye hazır olduğunu teyit etti.

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