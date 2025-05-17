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Tarihi duyurdu: Trump Putin ve Zelenskiy ile görüşecek!

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi Rusya-Ukrayna liderleri ve NATO üyeleriyle görüşeceğini açıkladı. Trump Ukrayna Savaşı'na ilişkin ise "Umarım ateşkes olur" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 18:36 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 18:48
Tarihi duyurdu: Trump Putin ve Zelenskiy ile görüşecek!

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ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşeceğini duyurdu.

Trump: "Putin ile pazartesi görüşeceğiz"

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak" dedi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"UMARIM ATEŞKES GERÇEKLEŞİR"
Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de konuşacağını aktaran Trump, "Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" açıklamasında bulundu.

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