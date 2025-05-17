Biden resmen bunadı ses kayıtlarında ortaya çıktı! Oğlunun ölümünü bile hatırlamıyor

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın altı saatlik özel danışman görüşmesi sırasında oğlunun ne zaman öldüğünü ve Başkan Donald Trump'ın ne zaman seçildiğini unuttuğu ortaya çıktı.

ABD eski Başkanı Joe Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

BIDEN BUNADI MI?

Axios'un paylaştığı ve Başkan Joe Biden'ın 2023'te Özel Danışman Robert Hur ile yaptığı röportajdan sızdırılan ses kaydı, özellikle kendi oğlunun ne zaman öldüğünü ve Donald Trump'ın ne zaman başkan seçildiğini hatırlamakta zorlandığı için, Biden'ın zihinsel keskinliği hakkında ciddi soruları yeniden alevlendirdi.

ABD eski Başkanı Joe Biden, Takvim Fotoğraf Arşivi

OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ TARİHİ KARIŞTIRDI

Biden bir anda oğlu Beau'nun ölümünü hatırlamaya çalışıyor ve "Oğlum. Ya görevlendirildi ya da ölüyor. Peki... Peki neler oluyordu?" şeklinde konuşuyor.

Biden daha sonra ise "Ölmekle ilgili ne var ki? 30 Mayıs 2015'te öldü. Mayıs 2015. Sanırım 2015. Hangi ay olduğundan emin değilim ama sanırım buydu" şeklinde konuşuyor.

Beau Biden, 30 Mayıs 2015'te henüz 46 yaşındayken Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde beyin kanserinden vefat etmişti.

Ses kaydında Biden, Trump'ın 2016 zaferinin yılını da karıştırıyor ve "Trump Kasım 2017'de seçiliyor. 2016. 2016. Yani... O zaman görevden ayrıldık, Ocak 2017. Ama Trump elle yemin ettiğinde." şeklinde konuşuyor.

Altı saatlik röportajdaki bu anlar, Biden'ın bilişsel kabiliyetini kaybettiğine yönelik iddiaları kuvvetlendirdi.

BEYAZ SARAY GİZLİYORDU

Biden'ın demans hastası olduğu iddia edilirken Beyaz Saray ise söz konusu ses kayıtlarını kamuoyundan gizliyordu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN "BİLİŞSEL KAPASİTESİ DÜŞTÜ" RAPORU

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri yaklaşırken dönemin başkanı Joe Biden hakkında yayımlanan rapor gündeme bomba gibi düşmüştü. Wall Street Journal, 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan ile Biden hakkında görüşmüş ve başkanın bilişsel kapasitesinin düştüğünü iddia etmişti. WSJ'ye konuşan siyasiler, Biden'ın yanında notları olmadan konuşamadığını, soruları bile anlamadığını, toplantılarda soruları yardımcılarına cevaplattığını söylemişti.