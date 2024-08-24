Tarihi anlaşma!

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-Lacivertliler, yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Premier Lig ekiplerinden Brighton ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, 24 yaşındaki yıldızın transferinden 30 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro da bonus olmak üzere toplamda 35 milyon Euro kazanacak. Yıldız futbolcu bu transferle de en çok bonservis bedeli ödenen Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Dün akşam saatlerinde İngiltere'ye giden milli futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Sarı-Lacivertli takımda 204 maça çıkan Ferdi 18 gol 22 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Fenerbahçe de Ferdi Kadıoğlu'na Brighton'la transfer görüşmelerinde bulunmak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidişine izin verdiğini duyurdu.

YILLIK MAAŞI 3,5 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan yıldız futbolcu dün sağlık kontrollerinden geçmek için Ada'ya uçtu. Yeni takımıyla 5+1 yıllık kontrat imzalayacak Ferdi'nin Brighton'dan yıllık 3,5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.