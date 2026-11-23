Rutte, "General Grynkewich'in Türkiye ile birlikte bu tehdide karşı koyabilmek için savunma kuvvetleri komutanlarınız ve savunma bakanlarınızla çok yakın işbirliği içinde çalıştığını temin edebilirim. Ancak size her şeyi anlatamam." dedi.

NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in Türkiye ile yakın temas halinde olduğunu belirten Rutte, savunma alanındaki koordinasyona işaret etti.

Lahey Zirvesi'nde verilen taahhütlerin Ankara'da somut adımlara dönüştüğünü ifade eden Rutte, şu sözleri kullandı: "Burada Ankara'daki NATO Zirvesi'nden söz etmek istiyorum. Çünkü orada gerçek bir ilerleme kaydettik. Lahey Zirvesi harikaydı. Bütün taahhütler orada ortaya konuldu. Ancak Ankara'da milyarlarca avroluk yatırımların ve büyük savunma tedariklerine yönelik yeni sözleşmelerin hayata geçtiğini neredeyse fiziksel olarak gördük."

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde milyarlarca avroluk savunma yatırımları hayata geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"RUSYA'NIN SAVAŞ EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Rusya'nın NATO açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Rutte, Moskova'nın İran, Çin ve Kuzey Kore ile yakın ilişkilerine işaret etti.

Rusya'nın askeri üretim kapasitesinin arttığını belirten Rutte, şu değerlendirmeyi yaptı: "Rusya'nın İran, Çin ve Kuzey Kore ile bu kadar yakın çalışması da bu tehlikelerin bir parçası. Rusya'nın savaş makinesinin şu anda tam kapasite çalıştığını biliyoruz. Savaş ekonomisi büyümeye devam ediyor ve Ukrayna'ya karşı savaş bir gün umarız sona erdiğinde de bu makine durmayacak. Bütün bu mekanizma yerinde duruyor ve çalışmaya devam edecek."

Rutte, Çin'de askeri seferberliğin ve teknolojik ilerlemenin hızlandığını ancak ülkenin niyetleri konusunda yeterli şeffaflık bulunmadığını ileri sürdü.

İran'ın Orta Doğu'daki saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin endişelerini de dile getiren Rutte, Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirmeyi sürdürdüğünü ve Rusya'ya destek verdiğini söyledi.