NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü! Ankara'da savunma hamlesi: "Türkiye Avrupa'dan Asya'ya önemli bir köprü!"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi'nde Türkiye'nin İttifak içerisindeki stratejik rolüne dikkat çekti. Türkiye'nin NATO'nun güney kanadında ve Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir konumda olduğunu belirten Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde milyarlarca avroluk savunma yatırımlarının ve büyük tedarik sözleşmelerinin hayata geçirildiğini söyledi. Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore kaynaklı güvenlik tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, NATO'nun daha fazla savunma yatırımı yapması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın geleceği ve Avrupa'nın ABD'ye savunma alanındaki bağımlılığı konusunda da önemli mesajlar verdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi'nde uluslararası güvenlik gelişmelerini ve İttifak'ın savunma stratejisini değerlendirdi.
Türk delegasyonunun sorusunu yanıtlayan Rutte, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle NATO'nun Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.
Karadeniz güvenliğinde Türkiye'nin Romanya ve Bulgaristan ile yürüttüğü iş birliğine değinen Rutte, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma yatırımları ve büyük tedarik sözleşmeleri konusunda somut ilerleme kaydedildiğini söyledi. NATO'nun Rusya ve diğer ülkelerden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu savunan Rutte, müttefiklerin savunma kapasitelerini artırmaları gerektiğini ifade etti.
RUTTE'DEN TÜRKİYE VURGUSU: "ASYA ÜLKELERİNE BAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'deki NATO Parlamenterler Asamblesi'nde Türk delegasyonundan gelen soruya yanıt verdi.
Türkiye'nin coğrafi konumunun İttifak açısından taşıdığı önemi anlatan Rutte, şu ifadeleri kullandı: "Çünkü coğrafi konumu itibarıyla Türkiye İttifak'ın en doğu kanadında yer alıyor. Bizi Asya ülkelerine bağlayan önemli bir köprü işlevi görüyor. Dolayısıyla Türkiye, hem güney kanadında hem de Asya ile ilişkilerinde önemli bir rol üstleniyor."
KARADENİZ'DE TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Karadeniz'de ciddi güvenlik gelişmeleri yaşandığını belirten Rutte, NATO'nun Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile bu konularda birlikte çalıştığını söyledi.
Türkiye'nin Karadeniz güvenliğinde olumlu bir rol üstlendiğini ifade eden Rutte, Ankara'nın Romanya ve Bulgaristan'a gerekli desteği vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.
NATO'nun doğu kanadındaki faaliyetlerinin kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayacak şekilde birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Rutte, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yalnızca orduları, yani geleneksel kara kuvvetlerini değil, aynı zamanda deniz ve hava unsurlarını da kapsıyor. Dolayısıyla burada kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tamamı birlikte hareket ediyor."
"TÜRKİYE İLE ÇOK YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYOR"
NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in Türkiye ile yakın temas halinde olduğunu belirten Rutte, savunma alanındaki koordinasyona işaret etti.
Rutte, "General Grynkewich'in Türkiye ile birlikte bu tehdide karşı koyabilmek için savunma kuvvetleri komutanlarınız ve savunma bakanlarınızla çok yakın işbirliği içinde çalıştığını temin edebilirim. Ancak size her şeyi anlatamam." dedi.
ANKARA ZİRVESİ'NDE MİLYARLARCA AVROLUK SAVUNMA YATIRIMI
NATO'nun karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri nedeniyle savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini söyleyen Rutte, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Lahey Zirvesi'nde verilen taahhütlerin Ankara'da somut adımlara dönüştüğünü ifade eden Rutte, şu sözleri kullandı: "Burada Ankara'daki NATO Zirvesi'nden söz etmek istiyorum. Çünkü orada gerçek bir ilerleme kaydettik. Lahey Zirvesi harikaydı. Bütün taahhütler orada ortaya konuldu. Ancak Ankara'da milyarlarca avroluk yatırımların ve büyük savunma tedariklerine yönelik yeni sözleşmelerin hayata geçtiğini neredeyse fiziksel olarak gördük."
Savunma yatırımlarının uzun vadede sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Rutte, parlamentoların bütçe üzerindeki yetkisine de dikkat çekti.
"RUSYA'NIN SAVAŞ EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"
Rusya'nın NATO açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Rutte, Moskova'nın İran, Çin ve Kuzey Kore ile yakın ilişkilerine işaret etti.
Rusya'nın askeri üretim kapasitesinin arttığını belirten Rutte, şu değerlendirmeyi yaptı: "Rusya'nın İran, Çin ve Kuzey Kore ile bu kadar yakın çalışması da bu tehlikelerin bir parçası. Rusya'nın savaş makinesinin şu anda tam kapasite çalıştığını biliyoruz. Savaş ekonomisi büyümeye devam ediyor ve Ukrayna'ya karşı savaş bir gün umarız sona erdiğinde de bu makine durmayacak. Bütün bu mekanizma yerinde duruyor ve çalışmaya devam edecek."
Rutte, Çin'de askeri seferberliğin ve teknolojik ilerlemenin hızlandığını ancak ülkenin niyetleri konusunda yeterli şeffaflık bulunmadığını ileri sürdü.
İran'ın Orta Doğu'daki saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin endişelerini de dile getiren Rutte, Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirmeyi sürdürdüğünü ve Rusya'ya destek verdiğini söyledi.
"HEPİMİZ HEDEF ALINIYORUZ VE HEPİMİZ ETKİLENİYORUZ"
NATO müttefiklerine yönelik hibrit tehditlerin arttığını belirten Rutte, fabrikalara yönelik kundaklama saldırıları, havalimanlarında insansız hava araçlarının neden olduğu aksamalar, demir yolu sabotajları ve siber saldırıları örnek gösterdi.
Rutte, "Bir gün bir fabrikaya yönelik kundaklama saldırısı, başka bir gün bir havaalanının insansız hava araçlarıyla aksatılması söz konusu olabiliyor. Ertesi gün demir yollarına sabotaj, denizde kargo gemilerinin hedef alınması veya siber saldırılar yaşanabiliyor. Siber saldırılar şu anda aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bu tehditlerin yakın zamanda ortadan kalkmasını beklemediğini söyleyen Rutte, "Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç şu: Hepimiz hedef alınıyoruz ve hepimiz etkileniyoruz." dedi.
NATO'DAN SAVUNMA HARCAMALARI ÇAĞRISI
Savunma sanayisinde üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Rutte, mevcut talebin arzın üzerinde olduğunu ifade etti.
Savunma sanayisi şirketlerinin hükümetler, NATO ve müttefik ülkelerle daha yakın çalışması gerektiğini söyleyen Rutte, yatırımların sürekliliği için siyasi ve kamuoyu desteğinin önemine değindi.
Rutte, "Tehdit gerçek. Bütün müttefikler yatırım yaparsa NATO olarak bununla başa çıkabilecek güçlü bir konumdayız." dedi.
Ankara Zirvesi'nde kaydedilen ilerlemeye de yeniden işaret eden Rutte, "Ankara'da birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi gösterdik. Şimdi birlikte sonuç almaya devam edelim." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'NIN ABD'YE SAVUNMA BAĞIMLILIĞI
ABD'nin askeri kuvvet konuşlandırmasını gözden geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rutte, Washington'ın bu yaklaşımını anlayışla karşıladığını belirtti.
Ancak Avrupa'nın savunma konusunda ABD'ye aşırı bağımlı olmasının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını söyledi.
Rutte, "Ancak Avrupa NATO topraklarında 600 milyon insan yaşarken, kendimizi 340 milyon nüfuslu ve buradan sekiz saatlik uçuş mesafesindeki bir ülkeye, 140 milyon nüfuslu Rusya'ya karşı savunmak için bu kadar aşırı bağımlı olmamız biraz tuhaf. Bu durum uzun vadede sürdürülebilir değil." değerlendirmesinde bulundu.
NATO'nun transatlantik niteliğini koruyabilmesi için Avrupa'nın İttifak içindeki savunma sorumluluğunu artırması gerektiğini ifade etti.
UKRAYNA'YA GÜÇLÜ GÜVENLİK GARANTİLERİ MESAJI
Ukrayna'ya yönelik desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Rutte, NATO müttefiklerinin açıklamalarını somut katkılarla desteklemesinin önemli olduğunu belirtti.
Rutte, "Ukrayna'nın daha fazla desteğe ihtiyacı var ve bütün müttefiklerin destek mesajlarını gerçek katkılarla güçlendirmesi hayati önem taşıyor. Ancak desteğin somut olması gerekiyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e, desteğimizi zayıflatma girişimlerinin başarısız olacağını göstermeliyiz. Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeliyiz." dedi.
Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin Washington Zirvesi'nde verilen taahhüdün geçerliliğini koruduğunu hatırlatan Rutte, ABD ve bazı müttefiklerin bu aşamada üyelik konusunda çekincelerinin bulunduğunu söyledi.
"NATO ÜYELİĞİ MÜMKÜN OLMAZSA ABD DESTEKLİ GARANTİLER VERİLMELİ"
Ukrayna'da kalıcı ateşkes sağlanması halinde ülkenin gelecekteki güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini belirten Rutte, Fransa, İngiltere ve Almanya öncülüğündeki Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmalarına değindi.
Rutte, "Fransa, İngiltere ve Almanya'nın öncülük ettiği Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'nın gelecekte güvenliğini sağlamak için devrede. Eğer NATO üyeliği mümkün olmazsa, Ukrayna'ya ABD tarafından desteklenen güçlü güvenlik garantileri verilmesi gerekiyor." dedi.
Rusya'nın NATO'nun 1997 sınırlarına dönmesini öngören taleplerinin kabul edilemeyeceğini belirten Rutte, askeri konuşlanma kararlarının yalnızca müttefikler tarafından alınabileceğini vurguladı.
HİBRİT SALDIRILARA KARŞI İLK SAVUNMA HATTI ULUSAL OLMALI
NATO ülkelerinin hibrit saldırılara karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerektiğini belirten Rutte, tehditlere karşı tek bir çözüm bulunmadığını söyledi.
Müttefiklerin karşılaştıkları hibrit saldırıları NATO ile paylaşmalarının önemine dikkat çeken Rutte, bu sayede farklı olaylar arasındaki bağlantıların belirlenebileceğini ifade etti.
Şirketlerin de kendi güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini vurgulayan Rutte, kritik altyapıların kesintisiz çalışmasının önemine değindi.
Rutte, toplumların dayanıklılığının artırılmasının vatandaşların elektrik, ısınma, sağlık, ulaşım ve iletişim hizmetlerine erişimlerinin korunması anlamına geldiğini belirtti.
POLONYA HAVA SAHASI İHLALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Polonya hava sahasında yaşanan ihlale de değinen Rutte, olayın Rusya kaynaklı olduğunu söyledi.
İhlalin kasıtlı olup olmadığının yetkili makamlar tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade eden Rutte, kanıtlar ortaya çıkmadan spekülasyon yapmayacağını bildirdi.
NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich'in caydırıcılık ve savunma tedbirlerini sürekli değerlendirdiğini belirten Rutte, gerektiğinde bu tedbirlerde düzenlemeler yapıldığını kaydetti.