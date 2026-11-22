İsrail'de yapılan seçimleri kaybeden İsrail'in geçiçi Başbakanı Binyamin Netanyahu uluslararası desteği de kaybetmeye başladı. Son olarak İngiliz The Economist dergisi İsrail'in Orta Doğu'yu ateşe veren Netanyahu'dan kurtulması gerektiğini yazdı.

İngiliz The Economist'in haberi (Foto: Derginin internet sitesi ekran görüntüsü)



Dergi "Binyamin Netanyahu hiçbir yere gitmiyor" başlığıyla yayımladığı analizde İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu'nun 2027 yılında görev de olmayabileceğini yazdı.



Geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimlerde Netanyahu ortağı olduğu koalisyonun çoğunluğu kaybettiği belirtilirken rakiplerinin yeni bir hükümet kurmak için verdiği mücadele Yunan mitolojisinde yer alan Kral Sisifos'un hayat hikayesine benzetildi.

SİSİFOS KİMDİR? Yeraltı Dünyası'nda sonsuza kadar, büyük bir kayayı bir tepenin en yüksek noktasına dek yuvarlamaya mahkûm edilmiş bir kraldır.





NETANYAHU KENDİNİ İSRAİL'İN VAZGEÇİLMEZ LİDERİ OLARAK GÖRÜYOR

İsrail muhabiri Anshel Pfeffer'in imzasını taşıyan analizde en büyük muhalefet partisinin lideri olan eski general Gadi Eisenkot'un hükümet kurmayı başarısız olacağı iddia edildi. 77 yaşındaki uzun yıllardır başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu'nun ülkenin vazgeçilmez lideri olduğuna inandığı ve yeniden İsrail'i yönetmek için her türlü yolu deneyeceği ifade edildi. Netanyahu'nun partisi Likud'un potansiyel rakipleri tasfiye ettiği ve oylarının yüzde 20'de kalmasına rağmen aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks dini partilerle ittifak yaparak Knesset'teki en büyük parti olma konumunu sürdürdüğü belirtildi.