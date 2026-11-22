İngiliz The Economist'ten Netanyahu analizi: İsrail'in Bibi dönemini geride bırakması gerekiyor! 3 senaryo var
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinde koalisyonunun Meclis çoğunluğunu kaybeden geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, uluslararası desteği de kaybetmeye başladı. İngiliz The Economist dergisi, İsrail'in Netanyahu dönemini geride bırakması gerektiğini savunarak 2027 yılı için üç kritik senaryoyu değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede ülkenin Netanyahu'nun insafına bırakılmasının "akıl dışı" göründüğü belirtilerek, "İsrail’in artık Bibi olarak bilinen Netanyahu dönemini geride bırakması gerekiyor." denildi.
İsrail'de yapılan seçimleri kaybeden İsrail'in geçiçi Başbakanı Binyamin Netanyahu uluslararası desteği de kaybetmeye başladı. Son olarak İngiliz The Economist dergisi İsrail'in Orta Doğu'yu ateşe veren Netanyahu'dan kurtulması gerektiğini yazdı.
Dergi "Binyamin Netanyahu hiçbir yere gitmiyor" başlığıyla yayımladığı analizde İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu'nun 2027 yılında görev de olmayabileceğini yazdı.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimlerde Netanyahu ortağı olduğu koalisyonun çoğunluğu kaybettiği belirtilirken rakiplerinin yeni bir hükümet kurmak için verdiği mücadele Yunan mitolojisinde yer alan Kral Sisifos'un hayat hikayesine benzetildi.
SİSİFOS KİMDİR?
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NETANYAHU KENDİNİ İSRAİL'İN VAZGEÇİLMEZ LİDERİ OLARAK GÖRÜYOR
İsrail muhabiri Anshel Pfeffer'in imzasını taşıyan analizde en büyük muhalefet partisinin lideri olan eski general Gadi Eisenkot'un hükümet kurmayı başarısız olacağı iddia edildi. 77 yaşındaki uzun yıllardır başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu'nun ülkenin vazgeçilmez lideri olduğuna inandığı ve yeniden İsrail'i yönetmek için her türlü yolu deneyeceği ifade edildi. Netanyahu'nun partisi Likud'un potansiyel rakipleri tasfiye ettiği ve oylarının yüzde 20'de kalmasına rağmen aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks dini partilerle ittifak yaparak Knesset'teki en büyük parti olma konumunu sürdürdüğü belirtildi.
İngiliz dergisinde yayımlanan haberde, Hamas'ın varlığını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nin yaklaşık üçte ikisini işgal altında tutan İsrail'in, Lübnan'da İran'ın desteklediği Hizbullah ile karşı karşıya olduğu değerlendirmesine yer verildi. Lübnan'daki durumun İran ile yeni bir savaşın patlak verme ihtimalini güçlendirdiği iddia edilirken İsrail'in iç siyasette bölünmelerle mücadele ettiği, uluslararası arenada ise başta ABD olmak üzere Batılı müttefiklerinin desteğini kaybetmekten endişe duyduğuna dikkat çekildi.
İSRAİL'İN NETANYAHU DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKMASI GEREKİYOR
Yapılan değerlendirme sonucunda, ülkenin Netanyahu'nun insafına bırakılmasının "akıl dışı" göründüğü belirtilerek şu ifadeler yer verildi:
"Bu kadar çok acil sorunla karşı karşıya olan bir ülkenin, tek bir kişinin siyasi geleceğine bu denli odaklanması akıl dışı görünüyor. İsrail'in artık Bibi olarak bilinen Netanyahu dönemini geride bırakması gerekiyor. Seçim sonuçlarının da gösterdiği üzere Netanyahu'nun aldığı destek, İsrail toplumunun azınlıkta kalan bir kesiminden geliyor. Ancak buna rağmen siyasi gündemi belirleme gücünü koruması, 2027 yılı için öne çıkan üç olası senaryonun tamamında belirleyici unsurlardan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor."
İsrail'i yaşadığı hükümet krizinde bekleyen olası 3 senaryonun değerlendirildiği haberde tek kurtuluşun değişim hükümeti olduğu belirtildi.
İşte The Economist'te yer alan senaryolar:
DEĞİŞİM HÜKÜMETİ SENARYOSU
Muhalefetin oluşturacağı bir "değişim hükümeti" nihayet göreve başlasa bile iktidarda kalmakta zorlanacak. Netanyahu, siyasi müttefikleri ve medyadaki destekçileri, yeni hükümete karşı kesintisiz bir eleştiri bombardımanı başlatarak attığı her adımda karşısında duracak. Özellikle de yeni hükümetin, Netanyahu'nun "terör destekçisi" olmakla ve "seçimi çalmakla" suçladığı İsrailli Arap partilerini koalisyona dahil etmesi ya da onların oylarına dayanması durumunda bu baskı daha da artacak. Netanyahu, yeni koalisyonu adım adım zayıflatmaya çalışacak ve saflarından koparabileceği isimler arayacak.
NETANYAHU İLE SANCILI ORTAKLIK
Eisenkot ya da diğer muhalefet liderlerinin Netanyahu ile birlikte bir ulusal birlik hükümetine katılması durumunda ise taraflar arasında sancılı bir ortaklık ortaya çıkacak. Koalisyon ortaklarının birbirlerine güvenmesi bir yana, İsrail'in acilen ihtiyaç duyduğu politikaları hayata geçirmeleri bile oldukça zor olacak. Böyle bir hükümetin uzun süre ayakta kalması pek olası görünmüyor.
BİBİ'NİN GEÇİÇİ BAŞBAKANLIĞINDA YENİDEN SEÇİME GİDER
Üçüncü senaryoda ise siyasi aktörlerden hiçbirinin koalisyon kurmayı başaramaması halinde Netanyahu, geçici başbakan olarak görevini sürdürecek ve İsrailliler 2027 yılında yeniden sandık başına gidecek. Böylece seçimler, bir kez daha tek bir kişinin siyasi geleceğinin oylandığı bir referanduma dönüşecek.