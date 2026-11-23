Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Özgür Özel'in hadsiz ve yersiz eleştirilerinin hedefi oldu. Antalya'da düzenlenen zirveye yönelik açıklamalarda bulunan Özel'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sert karşılık geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'in eleştirilerine yanıt veren Bakan Kurum, milli menfaatler üzerinden net mesajlar verdi.

İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Foto: AA) BAKAN KURUM'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E MİLLİ MENFAAT AYARI Özel'in COP31 üzerinden yönelttiği eleştirilere tepki gösteren Bakan Kurum, Türkiye'nin uluslararası platformlarda kendi iradesiyle hareket ettiğini vurguladı. Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Özgür Bey, milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız."