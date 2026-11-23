Bakan Kurum'dan Özgür Özel'in COP31 çıkışına sert yanıt! "Sizin gibi piyon olmadık, olmayacağız"
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi üzerinden hadsiz bir tutumla hedef alan Özgür Özel'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sert yanıt geldi. Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Bakan Kurum, Türkiye'nin milli menfaatlerinden taviz vermeyeceğini vurgulayarak "Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Özgür Özel'in hadsiz ve yersiz eleştirilerinin hedefi oldu.
Antalya'da düzenlenen zirveye yönelik açıklamalarda bulunan Özel'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sert karşılık geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'in eleştirilerine yanıt veren Bakan Kurum, milli menfaatler üzerinden net mesajlar verdi.
BAKAN KURUM'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E MİLLİ MENFAAT AYARI
Özel'in COP31 üzerinden yönelttiği eleştirilere tepki gösteren Bakan Kurum, Türkiye'nin uluslararası platformlarda kendi iradesiyle hareket ettiğini vurguladı.
Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Özgür Bey, milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız."
"TÜRKİYE DAYATMALARLA DURUŞUNDAN TAVİZ VERECEK BİR ÜLKE DEĞİLDİR"
Özel'e yönelik açıklamasında Türkiye'nin milli duruşundan geri adım atmayacağının altını çizen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece şunu bilin: Türkiye 'dayatmalarla' duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız."
NE OLMUŞTU?
Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ni ortak bir karar metni üzerinde uzlaşma sağlanamamasını gerekçe göstererek hedef almıştı.