Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17,8 milyon emekliye enflasyon zammı dışında yapılacak iyileştirmeye ilişkin çalışmalar olgunlaşıyor. Aralık ayında tamamlanacak çalışmanın yol haritası "karma formül" ekseninde şekilleniyor. İlk olarak 17,8 milyon emekliye enflasyon farkına ek olarak prim ve yaşa göre kademeli refah payı ödemesi yapılması masada. İkincisi ise 40 bin TL'nin altında aylık alan 12 milyon 859 bin kişiye prim ve yaş kriterleri dikkate alınarak refah payı ve 5 bin TL'ye kadar iyileştirme öngörülüyor. Karma formülde 15 bin TL'nin altında aylık alan 200 bine yakın kişi ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlar için de benzer bir iyileştirmenin devreye sokulması planlanıyor. İşte detaylar...

Emeklilere enflasyon zammına ek olarak refah payı verilmesi gündemde. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) ÖNCE ENFLASYON ZAMMI Çalışmalarda ele alınan ilk aşama, temmuz-aralık dönemini içeren enflasyon farkının emekli maaşlarına yansıtılması. 3 Aralık'ta emeklilere yapılacak zammın 5'inci verisi açıklanacak. Yıl sonu zam oranına ilişkin son ipucu Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) son beklenti anketinden geldi. FKB, kasım ayı enflasyon beklentisini yüzde 1,88 olarak açıklarken, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,79 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta yüzde 10,22 seviyesinde bir enflasyon zammı senaryosu söz konusu olacak. TABAN AYLIKTA ARTACAK En düşük emekli maaşına (taban aylık) yapılacak artışı hükümet yasa ile belirliyor. Son dönemde en düşük emekli maaşına SSK ve Bağ-Kur'lulara yapılan zam oranı doğrultusunda artış yapılıyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10,22 oranında artış uygulanması durumunda en düşük emekli maaşı yaklaşık 25 bin 959 TL'ye, yukarı yuvarlandığında 26 bin TL'ye yükselecek. Aralık ayı sonu veya Ocak 2027'de en düşük emekli maaşına yapılacak zamma ilişkin yasa düzenlemesi Meclis'te kanunlaştırılacak.