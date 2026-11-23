İKLİM FİNANSMANINDA 2027-2028 ÇERÇEVESİ İklim finansmanı alanında Paris Anlaşması'nın 9. maddesi kapsamında oluşturulan 2 yıllık çalışma programının 2027-2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde uzlaşıya varıldı. Böylece gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı sağlama yükümlülüklerinin ele alınacağı çalışmalar için somut çerçeve oluşturuldu. Fosil yakıt başlığında AB ülkelerinin ticaret maddesi üzerinden 196 ülkenin menfaatinin önüne koyduğu itirazlar nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Afetlerde dayanışmayı güçlendiren Kayıp ve Zarar Fonu'nun işlerlik kazanması yönündeki ilerleme teyit edildi. Fon kapsamında 119 gelişmekte olan ülkeden toplam 2 milyar 800 milyon dolar tutarında 176 finansman talebi alındığı bildirildi. Türkiye’nin girişimleriyle yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu’nun Kyoto Protokolü’nden Paris Anlaşması’na geçişi ve 17 üyeli yeni yönetim yapısı kabul edildi ADİL GEÇİŞTE 2027 HEDEFİ Konferansın önemli kazanımları arasında adil geçiş başlığı yer aldı. Adil geçiş mekanizmasının kurumsal çerçevesinin netleştirilmesi ve aşamalı olarak işler hale getirilmesi kararlaştırıldı. Adil Geçiş Çalışma Programı 3 yıl uzatılırken, mekanizmanın 2027 yılında işler hale getirilmesinin takvimi belirlendi. BM İklim Sözleşmesi Yürütme Sekreteri de kapanış konuşmasında dönüşümün çalışanlara, bölgelere ve ekonomiye etkilerini gözeten bu karara özellikle dikkati çekti. Belém Uyum Göstergeleri yol haritası ve 2027-2028 dönemini kapsayan Paris Anlaşması 9. madde iklim finansmanı esasları öne çıktı.

SERA GAZLARINA KARŞI 480 MİLYON DOLAR Öte yandan iklim teknolojilerinin yaygınlaşması için çalışan merkezin gelecek 5 yıllık ev sahibi seçildi. Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamındaki uluslararası iş birliği ve karbon piyasalarına ilişkin rehberlik kararları kabul edildi. Masa dışında açıklanan Elektrifikasyon Uygulama Paketi reel ekonomide ilerleme sağlarken, sera gazlarının azaltılması için hayırsever kuruluşlar 480 milyon dolarlık kaynak açıkladı. 119 ülkeden 2 milyar 800 milyon dolarlık talep alan Kayıp ve Zarar Fonu ilerlemesi ele alındı.

COP31 MÜZAKERELERİNİN PERDE ARKASI Bu yıl düzenlenen COP31'de ilk kez COP Başkanı aynı zamanda müzakere başkanı olmadı. COP Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de bulunurken, müzakerelerin yönetimini Avustralya adına Chris Bowen ve ekibi yürüttü. 2 ülke, COP tarihinde ilk kez elektrifikasyondan 1,5 derece hedefine, uyum finansmanından okyanuslara kadar iklim adına her ihtiyacın yer aldığı kapsamlı ortak metin hazırlayarak tarafların onayına sundu. 480 milyon dolarlık kaynak konferansın somut kazanımları olarak öne çıktı