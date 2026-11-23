COP31 zirvesinin perde arkası: 36 başlıkta uzlaşı... Uyum Fonu düğümü çözüldü! Türkiye’nin diplomasi trafiği
Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen ve müzakereleri Avustralya tarafından yönetilen COP31 İklim Konferansı’nda, fosil yakıtlar maddesinde Avrupa Birliği ile Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik ve AB’nin ticaret maddesi üzerindeki itirazı uzlaşıyı engelledi. COP31 Başkanı Murat Kurum’un tarafları aynı masada buluşturan yoğun diplomasi trafiği ve Türkiye’nin hazırladığı 3 ayrı uzlaşı metniyle yürüttüğü girişimler sonucunda 36 başlıkta ortak karara varıldı. Yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu’nun yönetimi yenilenerek Kyoto Protokolü’nden Paris Anlaşması’na geçişi tamamlandı, Kayıp ve Zarar Fonu için 119 ülkeden 2 milyar 800 milyon dolarlık talep kayda geçti, Belém Uyum Göstergeleri ile karbon piyasalarında mutabakat sağlandı, 480 milyon dolarlık hayırsever katkısına ulaşıldı ve iklim finansmanı ile adil geçişte 2027’deki COP32 öncesi takvim belirlendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Konferansı'nda, COP31 Başkanı Murat Kurum'un yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği ve uzlaşı girişimleri sonucunda dünya ülkeleri 36 başlıkta ortak karara varırken, fosil yakıt başlığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ticaret maddesi üzerinden yaptığı itirazlar nedeniyle anlaşmaya bağlanamadı.
ANAHTAR ÜLKE TÜRKİYE
İklim mücadelesinde verilen sözlerin kağıt üzerinde kalmamasını sağlayacak 36 başlıkta mutabakat sağlanan konferansta Türkiye, yıllardır çözülemeyen küresel finansman ve uyum sorunlarında kilit rol üstlendi.
TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMİYLE UYUM FONU ÇÖZÜMÜ
Uzun yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu'nun Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na geçişi konusunda uzlaşı Türkiye'nin girişimleriyle sağlandı. Fonun yeni yönetim yapısı üzerinde anlaşmaya varılırken, 17 üyeli kurulda gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu korundu.
Konferansta ayrıca küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak Belém Uyum Göstergeleri'nin uygulanmasına yönelik yol haritası kabul edildi.
Teknik görev gücü oluşturulması ve göstergelerin ülkeler tarafından test edilmesine ilişkin takvimin belirlenmesiyle uyum alanında daha ölçülebilir ve izlenebilir dönemin önü açıldı.
En az gelişmiş ülkelerin ulusal uyum planlarını hayata geçirmelerini kolaylaştıracak uygulama platformunun oluşturulması da karara bağlandı.
İKLİM FİNANSMANINDA 2027-2028 ÇERÇEVESİ
İklim finansmanı alanında Paris Anlaşması'nın 9. maddesi kapsamında oluşturulan 2 yıllık çalışma programının 2027-2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde uzlaşıya varıldı.
Böylece gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı sağlama yükümlülüklerinin ele alınacağı çalışmalar için somut çerçeve oluşturuldu.
Afetlerde dayanışmayı güçlendiren Kayıp ve Zarar Fonu'nun işlerlik kazanması yönündeki ilerleme teyit edildi.
Fon kapsamında 119 gelişmekte olan ülkeden toplam 2 milyar 800 milyon dolar tutarında 176 finansman talebi alındığı bildirildi.
ADİL GEÇİŞTE 2027 HEDEFİ
Konferansın önemli kazanımları arasında adil geçiş başlığı yer aldı. Adil geçiş mekanizmasının kurumsal çerçevesinin netleştirilmesi ve aşamalı olarak işler hale getirilmesi kararlaştırıldı.
Adil Geçiş Çalışma Programı 3 yıl uzatılırken, mekanizmanın 2027 yılında işler hale getirilmesinin takvimi belirlendi.
BM İklim Sözleşmesi Yürütme Sekreteri de kapanış konuşmasında dönüşümün çalışanlara, bölgelere ve ekonomiye etkilerini gözeten bu karara özellikle dikkati çekti.
SERA GAZLARINA KARŞI 480 MİLYON DOLAR
Öte yandan iklim teknolojilerinin yaygınlaşması için çalışan merkezin gelecek 5 yıllık ev sahibi seçildi.
Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamındaki uluslararası iş birliği ve karbon piyasalarına ilişkin rehberlik kararları kabul edildi.
Masa dışında açıklanan Elektrifikasyon Uygulama Paketi reel ekonomide ilerleme sağlarken, sera gazlarının azaltılması için hayırsever kuruluşlar 480 milyon dolarlık kaynak açıkladı.
COP31 MÜZAKERELERİNİN PERDE ARKASI
Bu yıl düzenlenen COP31'de ilk kez COP Başkanı aynı zamanda müzakere başkanı olmadı.
COP Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de bulunurken, müzakerelerin yönetimini Avustralya adına Chris Bowen ve ekibi yürüttü.
2 ülke, COP tarihinde ilk kez elektrifikasyondan 1,5 derece hedefine, uyum finansmanından okyanuslara kadar iklim adına her ihtiyacın yer aldığı kapsamlı ortak metin hazırlayarak tarafların onayına sundu.
İTİRAZCILAR AYNI MASADA BULUŞTU
İlk metinde "fosil yakıt" ifadesinin yer almaması özellikle AB ülkelerinin tepkilerine yol açtı.
Avustralya'nın yönettiği müzakerelerin tıkanması üzerine COP31 Başkanı Murat Kurum devreye girerek hem AB yetkilileri hem de Arap grubu ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
Tarafların adım atmaması üzerine Kurum, tarafları aynı masa etrafında buluşturdu.
Görüşmelerde Suudi Prens, fosil yakıtlar meselesinin daha önceki COP toplantılarında yer alan atıfla metinde bulunmasını kabul ederek adım attı.
Fakat AB, bu kez ticaret maddesi üzerinden itiraz ederek kendi ticari kaygılarını 196 ülkenin menfaatinin üzerinde gördü ve uzlaşıdan uzaklaştı.
TÜRKİYE'DEN 3 ALTERNATİF METİN
Süreçte Türkiye'ye Körfez ülkelerini ikna etmesi yönünde telkinler yapılırken, fosil yakıtlar meselesinde hiçbir ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda metinde yeni düzenleme yapılmadı. COP Başkanlığı tüm tarafları gece yarılarına kadar dinleyerek uzlaşı sağlayabilecek 3 ayrı metin çıkardı ancak AB ülkelerinin dayatmacı tavrı nedeniyle fosil yakıtlara kilitlenen başlıkta anlaşma sağlanamadı.
COP32 ÖNCESİ ADDIS ABABA TAKVİMİ
Görüş ayrılığı süren bazı başlıklardaki çalışmaların 8-19 Kasım 2027 tarihlerinde Addis Ababa'da toplanacak COP32'de devam edeceği kaydedildi.
Antalya, iklim mücadelesinde sözlerin işe dönüştüğü durak olarak kayda geçerken, Türkiye'nin dünyanın ortak geleceği için sorumluluk alan ve uzlaşı üreten ülke olmayı sürdüreceği vurgulandı.