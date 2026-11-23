İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde ortaya çıkan aslan, bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. -22 Kasım saat 18.00 sıralarında bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından güvenlik kameraları incelendi.

Görüntülerde bir aslanın tespit edilmesi üzerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Termal kameralarla da görüntülenen aslanın bulunduğu bölge belirlenirken, hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kayıp aslanı arama çalışmalarına Müge Anlı’nın ekibi de katıldı

atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da gelişmeleri olay yerinden aktardı. Canlı yayında yerleşim alanlarının hemen yanındaki ormanlık bölgede arama yapıldığı gösterilirken, aslanın kim tarafından ve nerede beslendiği sorusu gündeme geldi.