İstanbul'da firari aslan alarmı! Müge Anlı ekibi olay yerinde: "Bir insan evinde niye aslan besler?"
İstanbul Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan aslanın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Uskumruköy'de yerleşim alanlarına yakın ormanlık bölgede aranan aslanın bulunduğu bölge tespit edilirken, jandarma girişleri kapattı. atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ekibi de bölgedeki çalışmaları yerinde takip etti. Canlı yayında aslanın özel bir mülkte beslenmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken, İstanbul Valiliği ise hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde ortaya çıkan aslan, bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. -22 Kasım saat 18.00 sıralarında bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından güvenlik kameraları incelendi.
Görüntülerde bir aslanın tespit edilmesi üzerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Termal kameralarla da görüntülenen aslanın bulunduğu bölge belirlenirken, hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmalar başlatıldı.Kayıp aslanı arama çalışmalarına Müge Anlı’nın ekibi de katıldı
atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da gelişmeleri olay yerinden aktardı. Canlı yayında yerleşim alanlarının hemen yanındaki ormanlık bölgede arama yapıldığı gösterilirken, aslanın kim tarafından ve nerede beslendiği sorusu gündeme geldi.
112'YE GELEN İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Sarıyer Uskumruköy'de 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında bir vatandaş, bölgede aslan gördüğünü belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarın ardından çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde bir aslanın yer aldığının belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının muhabiri, olay yerinden yaptığı canlı bağlantıda ihbarın ardından başlayan çalışmaları anlattı.
Muhabir, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Aslında bu sıra dışı sabah, sıra dışı bir akşamın ve gecenin devamı."
MÜGE ANLI EKİBİ OLAY YERİNDE
Firari aslanın aranmasına ilişkin gelişmeler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi. Program ekibi, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Uskumruköy'den canlı yayın yaptı.
Muhabir, aslanın arandığı ormanlık alanı göstererek bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. "Hemen önümüzdeki jandarma personeli de o bölgeye girişi tamamen kapatmış durumda."
ASLANIN ARANDIĞI BÖLGEDE EVLER VE SİTELER VAR
Canlı yayında aslanın arandığı ormanlık alanın hemen yanında yerleşim yerleri bulunduğuna dikkat çekildi. Müge Anlı, bölgenin yalnızca ormanlık bir alandan oluşmadığını, çevresinde konutlar ve siteler bulunduğunu hatırlattı.
Muhabir de kamerayla çevredeki müstakil evleri ve apartmanları gösterdi. Bölgedeki yerleşime işaret eden muhabir, "Aslında burası bir yerleşim yeri. Hemen benim sağımda döndüğümüzde de aslında derin bir ormana giren bir bölge." ifadelerini kullandı.
"İÇİMİZDEN BİRİ BİZDEN GİZLİ GİZLİ ASLAN BESLİYORMUŞ"
Aslanın yerleşim alanlarına nasıl geldiği sorusu canlı yayında tartışıldı. Hayvanın bir vatandaş tarafından evde veya özel bir alanda beslenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, muhabir bu olasılığı şu sözlerle dile getirdi: "Herhalde içimizden biri bizden gizli gizli aslan besliyormuş. Ve o aslanı da elinden kaçırdığı değerlendiriliyor."
Aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.
MÜGE ANLI: "BİR İNSAN EVİNDE NİYE ASLAN BESLER ACABA?"
Canlı yayında bölgedeki evlerin gösterilmesinin ardından Müge Anlı, vahşi bir hayvanın ev ortamında beslenmiş olabileceği ihtimalini sorguladı.
Anlı, "Bir insan evinde niye aslan besler acaba?" ifadelerini kullandı. Aslanın bir evde beslenmiş olması halinde çevrede yaşayanların hayvandan haberdar olabileceğini belirten Anlı, şu çağrıyı yaptı:
"Ama evde beslenmiş dahi olsa konu komşulardan mutlaka gören, duyan, bilen vardır. Şu yayınlar üzerine hemen o konuda bilgi sahibi olanların da ilgililere gerekli bilgiyi vermeleri gerekir."
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: BULUNDUĞU BÖLGE TESPİT EDİLDİ
İstanbul Valiliği, Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kameralarına yansıyan aslanla ilgili açıklama yaptı. Valilik, 22 Kasım saat 18.00 sıralarında görüntülenen aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini bildirdi.
Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin hayvanı sağ olarak yakalamak amacıyla gerekli hassasiyeti gösterdiği belirtildi. Aslanın bulunduğu bölgenin belirlenmesine rağmen yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
FİRARİ ASLANIN SAHİBİ KİM?
Sarıyer'deki olayın ardından aslanın kime ait olduğu ve nasıl bu bölgeye geldiği soruları tartışıldı.
Hayvanın bir vatandaş tarafından evde ya da özel bir alanda beslenmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Ancak aslanın sahibine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayvanın bölgeye nasıl geldiğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
JANDARMA ORMANLIK ALANA GİRİŞLERİ KAPATTI
Uskumruköy'de arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede güvenlik önlemleri alındı. Canlı yayında jandarma personelinin ormanlık alana girişleri kapattığı görüldü.
Güvenlik ve termal kameralara yansıyan aslanın sağ olarak yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bölgede yaşayan vatandaşların güvenliği gözetilirken, firari aslanın kime ait olduğu ve nerede beslendiği sorularına soruşturma kapsamında yanıt aranıyor.