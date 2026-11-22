İçişleri Bakanlığının personel alımı başvuruları 1-11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. (Foto: Yapay zeka ile oluşturulmuştur.) BAŞVURULAR 1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK



İçişleri Bakanlığının personel alımı için başvuru süreci 1 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık 2026 saat 16.00'da sona erecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru hizmetini kullanabilecek. İlanda, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Başlangıç 1 Aralık 2026 → Son başvuru 11 Aralık 2026 – 16.00 Başvurular yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden yapılacak. Resmi ilanın tamamına erişmek için tıklayın ↗

Adaylar, 2026 KPSS puanlarına göre sıralanarak kontenjanların dört katına kadar sözlü sınava çağrılacak. (Foto: AA)



KPSS ŞARTI VE BAŞVURU KOŞULLARI NELER?



Personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Başlıca koşullar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve ilanda belirtilen adli sicil ile askerlik şartlarını karşılamak yer alıyor. Ayrıca adayların 2026 KPSS (B) grubundan eğitim düzeylerine uygun puan türüne sahip olmaları isteniyor. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri kullanılacak.

Sözlü sınavda en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. (Foto: AA)



ADAYLAR 4 KAT KONTENJAN ÜZERİNDEN SINAVA ÇAĞRILACAK

Bakanlığın ilanına göre adayların KPSS puanları esas alınarak her pozisyon için ilan edilen kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, puan sıralamasına göre belirlenecek. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların da sınava alınmasına ilişkin hükümler ilanda yer alıyor. Adayların başvurularını tamamlamadan önce pozisyon tercihlerini ve mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Sınav tarihleri, sonuçlar ve atama sürecine ilişkin duyurular Bakanlığın resmi internet sitesinden paylaşılacak. (Foto: AA)



SÖZLÜ SINAVDA KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?



Sözlü sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirmede mesleki bilgi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve genel kültür gibi kriterler dikkate alınacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekiyor. Sınav sonuçları ve sonraki işlemlere ilişkin duyurular, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.



ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN AYRINTILAR



İlanda başvuru ve tercih işlemlerine ilişkin önemli kurallar da yer aldı. Adayların ilan edilen şartları sağlaması, eğitim bilgilerini doğru beyan etmesi ve gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgi nedeniyle başvuruların geçersiz sayılabileceği belirtildi. Başvuru sürecinde merkez ve taşra teşkilatına ilişkin pozisyon tercihleri, ilanda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.