Resmi Gazete'de yayımlandı! İçişleri Bakanlığı 1170 personel alacak: Başvurular aralık ayında
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1170 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 23 Kasım 2026 tarihli ilanda, başvuruların 1-11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi. Büro personelinden mühendise, teknisyenden destek personeline kadar farklı kadrolar için KPSS puanı ve sözlü sınav esas alınacak. İşte başvuru şartları, kadro dağılımı ve adayların dikkat etmesi gereken ayrıntılar.
Kamuda çalışmak isteyen binlerce adayı ilgilendiren personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1170 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuru takvimi, adaylarda aranacak şartlar, kadro dağılımı ve sözlü sınav sürecine ilişkin ayrıntılar 23 Kasım 2026 tarihli ilanda açıklandı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda, 2026 KPSS (B) grubu puanları esas alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALACAK
Bakanlığın yayımladığı ilana göre merkez teşkilatına 119, taşra teşkilatına ise 1051 personel alınacak.
İstihdam edilecek personeller, Bakanlığın merkez birimleri ile il ve ilçe müdürlüklerinde görevlendirilecek. Pozisyonların il ve birim bazındaki dağılımı, ilanın ekindeki kontenjan tablolarında yer alıyor.
LİSE MEZUNLARI DA BAŞVURABİLECEK! KPSS ŞARTI NE?
İçişleri Bakanlığının 1170 sözleşmeli personel alımında yalnızca üniversite mezunları değil, lise mezunları da eğitim düzeylerine uygun kadrolar için başvuru yapabilecek.
Adayların mezuniyet durumlarına göre KPSS puan türleri şöyle olacak:
- - Lise mezunları: KPSSP94
- - Ön lisans mezunları: KPSSP93
- - Lisans mezunları: KPSSP3
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?
İlanda farklı eğitim düzeyleri ve meslek gruplarına yönelik kadrolar bulunuyor.
- - Büro personeli
- - Çağrı karşılama personeli
- - Avukat
- - Programcı
- - Arşiv uzmanı
- - Tekniker
- - Destek personeli
- - Koruma ve güvenlik görevlisi
- - Diğer teknik hizmet personeli
- - Mühendis
- - Mimar
- - Psikolog
- - Teknisyen
Her pozisyon için belirlenen mezuniyet, mesleki yeterlilik ve varsa sertifika koşulları farklılık gösteriyor.
Adayların başvuru yapacakları kadroya ilişkin özel şartları incelemesi gerekiyor.
BAŞVURULAR 1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK
İçişleri Bakanlığının personel alımı için başvuru süreci 1 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık 2026 saat 16.00'da sona erecek.
Adaylar, e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru hizmetini kullanabilecek.
İlanda, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtiliyor.
KPSS ŞARTI VE BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
Personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor.
Başlıca koşullar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve ilanda belirtilen adli sicil ile askerlik şartlarını karşılamak yer alıyor.
Ayrıca adayların 2026 KPSS (B) grubundan eğitim düzeylerine uygun puan türüne sahip olmaları isteniyor.
Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri kullanılacak.
ADAYLAR 4 KAT KONTENJAN ÜZERİNDEN SINAVA ÇAĞRILACAK
Bakanlığın ilanına göre adayların KPSS puanları esas alınarak her pozisyon için ilan edilen kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, puan sıralamasına göre belirlenecek. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların da sınava alınmasına ilişkin hükümler ilanda yer alıyor.
Adayların başvurularını tamamlamadan önce pozisyon tercihlerini ve mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
SÖZLÜ SINAVDA KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.
Değerlendirmede mesleki bilgi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve genel kültür gibi kriterler dikkate alınacak.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekiyor.
Sınav sonuçları ve sonraki işlemlere ilişkin duyurular, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN AYRINTILAR
İlanda başvuru ve tercih işlemlerine ilişkin önemli kurallar da yer aldı. Adayların ilan edilen şartları sağlaması, eğitim bilgilerini doğru beyan etmesi ve gerekli belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgi nedeniyle başvuruların geçersiz sayılabileceği belirtildi.
Başvuru sürecinde merkez ve taşra teşkilatına ilişkin pozisyon tercihleri, ilanda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.
SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınav tarihleri ve yerleri İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adaylar için belge teslimi ve atama süreci, Bakanlığın yapacağı açıklamalar doğrultusunda yürütülecek.
Adaylar, ayrıntılı başvuru koşullarına ve il bazındaki kontenjan tablolarına 23 Kasım 2026 tarihli resmi ilandan ulaşabilecek.