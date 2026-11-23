Hatice Güneş, 1973'te Afyonkarahisar'da doğdu. 5 yaşında annesini, 7 yaşında babasını kaybetti. Anneannesi ve dedesinin yanında büyüdü. Hemşirelik lisesini kazandı ancak ortaokulu bitirdiği yıl evlendirildi. Ama okuma azmi hiç dinmedi. İğne oyalarını satıp 1999'da memurluk sınavına girdi. 94 puan alarak Bolvadin Adalet Meslek Lisesine "hizmetli" olarak atandı.

Güneş'in üç güçlü kadını anlattığı “Lotus Çiçekleri” adlı bir kitabı da var. (Fotoğraflar: AA)

Prof. Dr. Hatice Güneş, bugün ADÜ'de Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı

2005'te eşinin vefatıyla iki çocuğunun yükü omuzlarına kaldı. Onların eğitimi için şehir şehir gezdi. Malatya'da cezaevi öğretmenliği yaptı, ardından Konya ve İstanbul arasında mekik dokuyarak yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesine kabul edildi. Bugün ADÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Güneş, başarısının sırrını şöyle anlattı:

"Öğrencilerime 'Duvar dibinde çalı dahi olsanız en iyi çalı siz olun' diyorum. Her ne yaparsak en iyisini yapmaya gayret ettiğimizde en iyi vatanseverlik bu olacaktır."