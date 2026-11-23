Sunumunda ağırlıklı olarak Milli Enerji 2040 vizyonuna atıfta bulunan Bakan Bayraktar, "Burada temel hedefimiz; enerji arz güvenliğini sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmaktır" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini sundu.

Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi, Berat Albayrak 'ın 2017'de temellerini attığı Millî Enerji ve Maden Politikası'nın ardından 2040 vizyonuyla yeni bir aşamaya taşındı. Milli sondaj filosundan Karadeniz gazına, Gabar petrolünden nükleer ve yenilenebilir enerji yatırımlarına uzanan stratejik adımların yanı sıra 500 milyar dolarlık yatırım ve 108 bin kişilik doğrudan istihdam hedefi ortaya konuldu.

Bakan Bayraktar, programın yenilenebilir enerji, nükleer enerji, petrol-doğal gaz üretimi, enerji verimliliği ve madencilik politikaları üzerine şekillendiğini kaydederek "Bunların tamamını güçlü altyapı, dijitalleşme, uluslararası iş birlikleri, bağlantısallık, yerli teknoloji ve ekipman üretimiyle desteklemeye devam edeceğiz. " dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere toplandı (Foto: DHA) PROGRAMDA 5 TEMEL POLİTİKA

Bayraktar ʺYeni enerji mimarisinin merkezinde elektrikleşme olacakʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





SIFIR VEYA DÜŞÜK EMİSYONLU

Talebi karşılamak için mevcut 128 bin megavat kurulu gücümüzü, 281 bin megavata çıkaracağız. Bu hedef, son 24 yılda faaliyete geçirdiğimiz kapasitenin 1,6 katını önümüzdeki 14 yılda devreye almamız anlamına gelmektedir. Bu büyüme için ihtiyaç duyacağımız yatırım tutarı yaklaşık 190 milyar dolardır. Söz konusu ilave yatırımın yüzde 95'i sıfır veya düşük emisyonlu kaynaklardan oluşacaktır.

175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Bugün yaklaşık 45 bin megavat seviyesinde olan güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzü, 100 milyar dolarlık yatırımla, dört katına çıkararak 2040 yılında 175 bin megavata ulaştırmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payını da yüzde 63'ten yüzde 77'ye yükselteceğiz.

DAĞITIK ÜRETİM, YERİNDE TÜKETİM

Dağıtık üretim ve yerinde tüketim uygulamalarını daha fazla destekleyeceğiz. Aynı bağlantı noktasında olması şartıyla, çatılar başta olmak üzere, uygun alanlarda 1 MW'a kadar otomatik bağlantı tahsisiyle yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasını kolaylaştıracağız.

YERLİ YENİLENEBİLİR SANAYİ

Enerji geleceğimiz için kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve ihraç eden güçlü bir değer zinciri inşa ediyoruz. Bugün güneş panellerinde yüzde 91, rüzgâr türbinlerinde ise yüzde 65 yerlilik oranına ulaştık.