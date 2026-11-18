KYK burs ve kredi ödemeleri başladı! Hesaplara ne kadar yatacak? T.C. kimliğe ödeme takvimi
Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri için takvim belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerinin 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Ekim ve kasım aylarını kapsayan ilk ödemeler iki aylık toplu olarak hesaplara yatırılacak. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri hangi gün yatacak? İşte T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme takvimi...
Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Buna göre ilk kez burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme günleri belli oldu. Ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirileceği bildirildi. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte öğrencilerin merak ettiği ödeme tarihleri...
2026 KYK İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
GSB tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme süreci 18-22 Kasım tarihleri arasında.
Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen takvim doğrultusunda öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. İlk ödeme kapsamında hak sahiplerine ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs veya kredi tutarı birlikte ödenecek.
Açıklanan ödeme takvimine göre tarihler şu şekilde:
- 18 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar
- 19 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar
- 20 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar
- 21 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar
- 22 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar
DİĞER AYLAR İÇİN ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
İlk ödeme sürecinin ardından KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri her ay düzenli olarak yapılacak. GSB tarafından belirlenen takvime göre öğrencilerin burs ve kredi tutarları, sonraki aylarda her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılacak.
İLK ÖDEME TOPLU MU YATACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerinde iki aylık tutarı birlikte alacak. Ekim ve kasım aylarına ait burs ve kredi ödemeleri, GSB tarafından duyurulan ödeme takvimi kapsamında hesaplarda olacak.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre güncel KYK ödeme tutarları şu şekilde:
- Ön lisans ve lisans: 4 bin TL
- Yüksek lisans: 8 bin TL
- Doktora: 12 bin TL
KYK İLK ÖDEMESİNDE NE KADAR PARA YATACAK?
KYK ilk ödemelerinin ekim ve kasım tutarlarının birlikte yapılacağı biliniyor. Bu durumda iki aylık toplu ödeme tutarları şu şekilde:
- - Ön lisans ve lisans: 8 bin TL
- - Yüksek lisans: 16 bin TL
- - Doktora: 24 bin TL
KYK HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemesi Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, ödemeler hesaplara yatırıldıktan sonra paralarını banka kartları ve ATM üzerinden kullanabilirler. Bir diğer yandan, ödeme yapılıp yapılmadığına dair takip ise Ziraat Bankası mobil uygulamasından yapılabilir.
2027'DE KYK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
2027 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi tutarlarının ne kadar olacağı öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Yeni eğitim yılında geçerli olacak ödeme miktarları henüz açıklanmazken, güncel rakamların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından netlik kazanacağı biliniyor.