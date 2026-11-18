Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Buna göre ilk kez burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme günleri belli oldu. Ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirileceği bildirildi. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte öğrencilerin merak ettiği ödeme tarihleri...

2026 KYK İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

GSB tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez KYK bursu veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödeme süreci 18-22 Kasım tarihleri arasında.

KYK ilk burs ve kredi ödeme günleri belli oldu. (Fotoğraf: Yapay zeka ile üretilmiştir)

Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen takvim doğrultusunda öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. İlk ödeme kapsamında hak sahiplerine ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs veya kredi tutarı birlikte ödenecek.