ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmeleri "yeni bir Yalta" gibi dünyayı yeniden paylaşan somut bir adıma dönüşemezken daha çok nükleer silah sınırlandırmaları, ticaret koridorları ve çok kutupluluk tartışmaları öne çıktı.

Çin'in Kuşak ve Yol/koridor projeleri ile ekonomik-askeri yükselişi ile Rusya'nın enerji ve nükleer ağırlığına değinilirken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tartışmalarının da gündeme geldi. Bunun yanı sıra Türkiye, çevresindeki krizlere ve değişen güvenlik mimarisine rağmen aktif ve çok boyutlu politika izliyor. Küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği süreçte Türkiye, savunma ihracatından bölgesel ulaştırma koridorlarına kadar geniş yelpazede kazanımlar elde ediyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)