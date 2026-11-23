Küresel dengeler değişirken Türkiye’den çok boyutlu hamle: Bağdat’tan Erivan’a Mekke’den Trablus’a yeni denklem
Küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği süreçte Türkiye, savunma ihracatından bölgesel ulaştırma koridorlarına kadar geniş yelpazede kazanımlar elde ediyor. Geçmişte ambargo uygulayan Kanada gibi ülkeler tutum değiştirerek NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye ile iş birliği arayışına girdi. Doğu Akdeniz’de “sakin güç” politikasıyla Fransız yetkililerin izin talebine zemin hazırlayan Türkiye, Libya ile deniz yetki alanları anlaşmasını sağlamlaştırdı. Irak Kalkınma Yolu ve Kafkasya’daki “kazan-kazan” adımları bölgesel istikrara katkı sağladı. 12 ülkedeki askeri varlığı ve 72 dış temsilciliğiyle sahada aktif rol üstlenen Ankara, savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını %82 seviyesine çıkararak İspanya’ya uçak, Romanya’ya savaş gemisi ihraç eden konuma ulaştı. Savunma ve güvenlik alanında yeni iş birliği zeminleri oluşturan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ile oluşturulan Mekke İttifakı ile nükleer güç dahil ortak caydırıcılığı gündeme taşırken, Katar, Pakistan ve Endonezya ile hayata geçirilen Bedir Mutabakatı ile ortak savunma üretimini hedefliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmeleri "yeni bir Yalta" gibi dünyayı yeniden paylaşan somut bir adıma dönüşemezken daha çok nükleer silah sınırlandırmaları, ticaret koridorları ve çok kutupluluk tartışmaları öne çıktı.
Çin'in Kuşak ve Yol/koridor projeleri ile ekonomik-askeri yükselişi ile Rusya'nın enerji ve nükleer ağırlığına değinilirken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tartışmalarının da gündeme geldi.
Bunun yanı sıra Türkiye, çevresindeki krizlere ve değişen güvenlik mimarisine rağmen aktif ve çok boyutlu politika izliyor.
12 ülkedeki askeri varlığını sürdüren Türkiye, 72 dış temsilciliği ve Afrika açılımıyla eş zamanlı ve çok yönlü diplomasi yürütüyor.
Rusya–Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsızlık politikası ve arabuluculuk potansiyeli ile Suriye ve Irak hattında "terörsüz Türkiye / terörsüz bölge" çerçevesinde ele alınan Irak Kalkınma Yolu projesi öne çıkıyor. Irak Kalkınma Yolu Anlaşması, 1200 kilometrelik petrol, doğalgaz ve lojistik koridoruyla bölgenin ekonomik gelişimine devasa katkı sağlanıyor.
Güney Kafkasya'da Ermenistan–Azerbaycan hattındaki gelişmelerle birlikte Erivan yönetimi "kazan-kazan" yaklaşımına yönelerek Türkiye ekseninde politika üretiyor. Ankara, Paşinyan yönetimi ile yeni bir dönem başlattı.
MAVİ VATAN'DA TAM SAHA PRES
Doğu Akdeniz deniz yetki alanları ve kıta sahanlığı konusundaki diplomatik adımlar atılıyor. Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde gerginliği artırmadan "sakin güç" olarak izlenen akılcı politikalar meyvesini veriyor.
Yunanistan'ın Fransa üzerinden kıta sahanlığımızı delmeye dönük elektrik hattı ve NAVTEX girişimi karşısında Türkiye uluslararası hukuku hatırlattı ve Fransız yetkililer Türkiye'den izin isteyerek anlaşma zeminine geldi. Böylelikle Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı hakları tescillendi. Ayrıca Libya Ulusal Meclisi'nden onay alınarak Libya ile deniz yetki alanları anlaşmasının sağlamlaştırılması Yunanistan'da ciddi rahatsızlığa yol açtı.
Türkiye, Mekke İttifakı ile diplomatik temaslarını üst lige taşıdı. Suudi Arabistan ve Pakistan ile üst düzeyli iş birliği paktı oluşturuldu.
Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Pakistan ile ilişkileri, Mekke İttifakı çerçevesinde nükleer güç dahil askeri yeteneklerin ve imkan kabiliyetlerinin ortak caydırıcılık ilkesiyle değerlendirilmesini sağlıyor.
Mekke İttifakı'na Mısır, Suriye, Lübnan ve Libya'nın da dahil edilmesi gündemde.
Mekke İttifakı'nın yanı sıra ve Katar, Pakistan, Endonezya ile hayata geçirilen Bedir Mutabakatı öne çıkıyor. Bedir Mutabakatı, savunma sanayii, eğitim ve lojistik alanında ortak üretim ve iş birliğini hedefliyor.
Ayrıca Avrupa güvenlik kaygıları ve savunma sanayiindeki yerlilik-ihracat artışıyla birlikte Kanada gibi ülkeler tutum değiştirdi ve Türkiye savunma iş birliklerinde aranan bir aktör haline geldi.
NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'ye geçmişte ambargo uygulayan Kanada gibi ülkeler, tutum değiştirerek iş birliği arayışına girdi.
Türkiye savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını %82 seviyelerine çıkararak İspanya'ya uçak, Romanya'ya savaş gemisi ihraç eden küresel bir üretici konumuna yükseldi.