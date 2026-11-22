Kaya, "Popstar'a girmezdim. Kötü bir yarışma değildi, çok insan tanıdım, çok şey kazandırdı ama Popstar'a girmezdim." dedi.

Popstar'ın kariyerine olumlu katkılarının yanı sıra bazı zorluklar da getirdiğini belirten Kaya, yarışmacı kimliğinin zamanla kendisi için bir dezavantaja dönüştüğünü anlattı.

"POPSTAR BİZİM ÖNÜMÜZE KET VURDU"

Ünlü isim, yaşadığı durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü ben zaten Popstar'a katılmasaydım yolum daha açık olurdu. Popstar bizim önümüze ket vurdu. Yaftalandığımız için insanlar zannetti ki 'Popstar'a girdi ya' ama öyle değil."

Yarışmadan sonra oluşan algının kariyerini etkilediğini düşünen Kaya, asıl eğitiminin şarkıcılık değil oyunculuk olduğunu da vurguladı.