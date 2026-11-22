Popstar'ın unutulmaz ismi Aydan Kaya'dan yıllar sonra olay itiraf: "Önümüze ket vurdu"
Bir döneme damga vuran Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Aydan Kaya, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Kendisine şöhretin kapılarını açan programa ilişkin konuşan ünlü ismin kariyeri hakkında söyledikleri dikkat çekti.
2000'li yılların televizyon ekranlarına damga vuran yarışmalarından Popstar Türkiye, müzik dünyasına kazandırdığı isimlerle hafızalardaki yerini koruyor.
Ünlü sanatçıların jüri koltuğunda oturduğu yarışmada Abidin, Firdevs, Bayhan ve Aydan Kaya gibi isimler sesleri ve performanslarıyla dikkat çekmişti.
Yarışmanın sevilen isimlerinden Aydan Kaya, aradan geçen yılların ardından Popstar deneyimine ilişkin yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.
HAYATINDA NELER DEĞİŞİRDİ?
Yarışmanın ardından hem müzik hem de oyunculuk alanında kariyerini sürdüren Aydan Kaya'ya, geçmişe dönme şansı olsa hayatında neleri değiştireceği soruldu.
Ünlü isim, kendisini Türkiye'ye tanıtan yarışmaya yeniden katılmayacağını söyleyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"POPSTAR'A GİRMEZDİM"
Kaya, "Popstar'a girmezdim. Kötü bir yarışma değildi, çok insan tanıdım, çok şey kazandırdı ama Popstar'a girmezdim." dedi.
Kaya'nın sözleri, yıllar önce milyonların takip ettiği yarışmanın perde arkasına ilişkin merak uyandırdı.
POPSTAR'IN KATKILARI VE ZORLUKLARI
Popstar'ın kariyerine olumlu katkılarının yanı sıra bazı zorluklar da getirdiğini belirten Kaya, yarışmacı kimliğinin zamanla kendisi için bir dezavantaja dönüştüğünü anlattı.
"POPSTAR BİZİM ÖNÜMÜZE KET VURDU"
Ünlü isim, yaşadığı durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü ben zaten Popstar'a katılmasaydım yolum daha açık olurdu. Popstar bizim önümüze ket vurdu. Yaftalandığımız için insanlar zannetti ki 'Popstar'a girdi ya' ama öyle değil."
Yarışmadan sonra oluşan algının kariyerini etkilediğini düşünen Kaya, asıl eğitiminin şarkıcılık değil oyunculuk olduğunu da vurguladı.
AYDAN KAYA KİMDİR?
19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aydan Kaya, Türk şarkıcı ve oyuncudur. 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Kaya, programda sergilediği performanslarla dikkat çekti.
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan sanatçı, yarışmanın ardından hem müzik hem de oyunculuk alanında çalışmalar yaptı.
MÜZİK KARİYERİNDE NELER YAPTI?
Popstar albümünde "Avuçlarım Kanıyor" adlı şarkıyı seslendiren Aydan Kaya, yarışmanın ardından kendi müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Aşk Çıkmazı ve Adım Adım gibi albüm projelerine imza atan sanatçı, 2011 yılında Adım Adım albümünü müzikseverlerle buluşturdu.
Kaya, müzik kariyeri boyunca farklı çalışmalar gerçekleştirirken ünlü sanatçı Chris de Burgh ile yaptığı düetle de adından söz ettirdi.
AYDAN KAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğa da yönelen Aydan Kaya, televizyon dünyasında farklı karakterlere hayat verdi. Sanatçının rol aldığı yapımlar arasında Tatil Aşkları, Rüyalarda Buluşuruz, Elveda Derken ve Leyla bulunuyor.
Elveda Derken dizisinde Şeyda karakterini canlandıran Kaya, 2026 yapımı Ömür Usta dizisinde ise Safiye Atalan rolüyle ekranlara döndü.