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Çeşme güzeli Defne Samyeli, siyah bikinisiyle düşman çatlattı

Sunuculuğu bırakıp şarkıcılık ve oyunculuk kariyerine yönelen Defne Samyeli, arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Fit vücuduyla dikkat çeken sunucu, biraz yüzdükten sonra locasına gerip dönüp kendine geldi

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 07:01
Çeşme güzeli Defne Samyeli, siyah bikinisiyle düşman çatlattı

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Yaz programı yoğun olan Defne Samyeli, Çeşme'de görüntülendi. Bir kaç günlük kısa tatilinde bayan arkadaşlarıyla buluşan Samyeli, Çiftlikköy'deki bir mekanda uzun süre sohbet ederek zaman geçirdi. Bir ara ortadan kaybolan ünlü sunucu, akşama doğru yeniden arkadaşlarıyla bir araya gelip denize girerek tadını çıkardı. Samyeli, sıcaktan bunaldığı için kendini serin sulara bırakarak rahatladı.

ADETA GÖZ KAMAŞTIRDI
Güzel sunucu Defne Samyeli, siyah bikinisiyle göz kamaştırdı. Arkadaşlarıyla denizin tadını çıkaran sunucu, biraz yüzdükten sonra locasına geri dönüp kendine geldi.

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