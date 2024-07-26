Çeşme güzeli Defne Samyeli, siyah bikinisiyle düşman çatlattı

Yaz programı yoğun olan Defne Samyeli, Çeşme'de görüntülendi. Bir kaç günlük kısa tatilinde bayan arkadaşlarıyla buluşan Samyeli, Çiftlikköy'deki bir mekanda uzun süre sohbet ederek zaman geçirdi. Bir ara ortadan kaybolan ünlü sunucu, akşama doğru yeniden arkadaşlarıyla bir araya gelip denize girerek tadını çıkardı. Samyeli, sıcaktan bunaldığı için kendini serin sulara bırakarak rahatladı.

ADETA GÖZ KAMAŞTIRDI

Güzel sunucu Defne Samyeli, siyah bikinisiyle göz kamaştırdı. Arkadaşlarıyla denizin tadını çıkaran sunucu, biraz yüzdükten sonra locasına geri dönüp kendine geldi.