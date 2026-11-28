Emekli zammında yeni ipucu! Ocak 2027 maaşları için anketten yüzde 10,35 tahmini çıktı: 23.552 TL'den 99.000 TL'ye yeni maaş hesabı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammına ilişkin yeni hesap ortaya çıktı. AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketi, yüzde 10,35'lik zam ihtimalini gündeme taşıdı. Bu oranın taban aylığa da uygulanması halinde en düşük emekli maaşı 25 bin 990 liraya ulaşabilecek. Refah payı ve seyyanen zam formülleri de gündemde. Peki, yüzde 10,35'lik zam tahmini gerçekleşirse emekli maaşları kaç liraya çıkacak? İşte 23 bin 552 TL'den 99 bin TL'ye kadar tüm aylıklar için yeni hesap...
2026 yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkıyla yüzde 8,29 zam kesinleşirken, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Ocak zammına ilişkin yeni ipucu ise AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği anketten geldi.
Ankete katılan 20 ekonomistin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,94 oldu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 10,35 olarak hesaplanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10,35'e ulaşabilecek.
EKONOMİSTLERİN ZAM TAHMİNLERİ BELLİ OLUYOR
Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncelledi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 9,97 olması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,04 olarak gerçekleşti. Bu beklentiye göre emeklilerin zam oranı yüzde 10,43'e ulaşabilecek.
Finansal Kurumlar Birliği'nin kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,79 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,22 zam ihtimaline işaret etti.
AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği son anketteki yüzde 29,94'lük yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 10,35 zam beklentisini ortaya koydu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 25 BİN 990 LİRA OLABİLİR
AA Finans anketindeki tahminin gerçekleşmesi ve yüzde 10,35'lik artışın taban aylığa da yansıtılması halinde en düşük emekli ödemesi 25 bin 990 liraya yükselebilecek.
EK İYİLEŞTİRME İÇİN FORMÜLLER HAZIR
Emeklilerin beklediği ek iyileştirme için hazırlıklar da sürüyor. Çalışmalarda refah payı ve seyyanen zam gibi formüller öne çıkıyor. Bu düzenlemeyle emeklilerin toplam zam oranının artırılması hedefleniyor.
Ek iyileştirmenin aralık ayında yasalaştırılması, ocak ayında ise enflasyon zammıyla birlikte emekli aylıklarına yansıtılması bekleniyor.
YÜZDE 10,35 ZAMLA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 10,35 zam tahminine göre mevcut emekli aylıklarının ulaşabileceği tutarlar şöyle: