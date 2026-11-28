2026 yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkıyla yüzde 8,29 zam kesinleşirken, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Ocak zammına ilişkin yeni ipucu ise AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği anketten geldi. Ankete katılan 20 ekonomistin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,94 oldu. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 10,35 olarak hesaplanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10,35'e ulaşabilecek.

EKONOMİSTLERİN ZAM TAHMİNLERİ BELLİ OLUYOR Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncelledi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 9,97 olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,04 olarak gerçekleşti. Bu beklentiye göre emeklilerin zam oranı yüzde 10,43'e ulaşabilecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,79 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,22 zam ihtimaline işaret etti. AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği son anketteki yüzde 29,94'lük yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 10,35 zam beklentisini ortaya koydu.