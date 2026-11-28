UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında perşembe akşamı Batum'da oynanan mücadelede Beşiktaş , Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Batum'daki olumsuz hava şartları sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edilirken, maçı takip etmek için kente giden pek çok Türk taraftar da Türkiye'ye dönemedi.

GÜRCİSTAN POLİSİ ARAYA GİRDİ

Türk yolcuların duruma tepki göstermesiyle havalimanında gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi üzerine devreye giren Gürcistan polisi, Hapoel Beer Sheva taraftarını havalimanında farklı bir bölüme aldı.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Batum'da oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler büyük yankı uyandırmıştı. Karşılaşmada Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesine tepki olarak bazı tur şirketleri Batum turlarını iptal etmiş, UEFA olaylarla ilgili soruşturma başlatmış ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Maçın ardından Kassoum Ouattara'nın Filistin bayrağı açması ve portresinin Gazze'de çizilmesi de gündeme damga vurmuştu.

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