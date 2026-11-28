Hapoel Beer Sheva taraftarından Batum'da provokasyon: Türk yolcuların arasında İsrail atkısı açtı
Bugün planlanan uçuşlar öncesinde Batum Havalimanı’nda Hapoel Beer Shevalı bir taraftar, Türk yolcuların yoğun olduğu bölgede takımının atkısını açarak havaya kaldırdı. Türk yolcular duruma tepki gösterince gerginlik yaşandı. Gürcistan polisi araya girip, Hapoel Beer Sheva taraftarını havalimanında farklı bir bölüme aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında perşembe akşamı Batum'da oynanan mücadelede Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Batum'daki olumsuz hava şartları sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edilirken, maçı takip etmek için kente giden pek çok Türk taraftar da Türkiye'ye dönemedi.Batum Havalimanı'nda gerginlik
TÜRK YOLCULARIN ARASINDA PROVOKATİF EYLEM
Planlanan uçuşlar öncesinde Batum Havalimanı'nda fotoğraf çekilen Türk taraftarların önüne geçip provokatif şekilde İsrail atkısı açan şahıs ortalığı karıştırdı. Türk yolcuların yoğun olarak bulunduğu alanda kendi takımının atkısını açarak havaya kaldırdı.
GÜRCİSTAN POLİSİ ARAYA GİRDİ
Türk yolcuların duruma tepki göstermesiyle havalimanında gerginlik yaşandı. Olayın büyümesi üzerine devreye giren Gürcistan polisi, Hapoel Beer Sheva taraftarını havalimanında farklı bir bölüme aldı.
NE OLMUŞTU?
Hatırlanacağı üzere, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Batum'da oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında ve sonrasında yaşanan gelişmeler büyük yankı uyandırmıştı. Karşılaşmada Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesine tepki olarak bazı tur şirketleri Batum turlarını iptal etmiş, UEFA olaylarla ilgili soruşturma başlatmış ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Maçın ardından Kassoum Ouattara'nın Filistin bayrağı açması ve portresinin Gazze'de çizilmesi de gündeme damga vurmuştu.