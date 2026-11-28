"Yanlış bir yola sapmışlar, çamura batmışlar. Elhamdülillah kriz merkezinde haberi geldi. Hepsinin sağlığı yerinde. Müjdeyi de size vermek istedim. 14-17 yaş grubu, 10 kız çocuğumuz, 3 personelimiz. AFAD Başkanımız burada, İçişleri Bakanımız yolda, bütün komutanlarımız burada. İHA, SİHA'larımızla Bayraktar TB2 de sahadaydı, orman teşkilatımız da sahadaydı. Burada çok büyük bir koordinasyon yürütüldü, vatandaşın çok büyük desteği oldu."

NELER YAŞANDI? Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı. Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Saatler süren çalışmaların ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.

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