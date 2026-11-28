Bolu'da sevinç anları kamerada! Bakan Göktaş haberi alır almaz Başkan Erdoğan'ı aradı: Elhamdülillah hepsinin sağlığı yerinde
Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunduğu haberinin kriz merkezine ulaştığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Arama çalışmalarını kriz merkezinden takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haberi alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan'a kafilenin durumuna ilişkin bilgi veren Göktaş, "Yanlış bir yola sapmışlar, çamura batmışlar. Elhamdülillah kriz merkezinde haberi geldi. Hepsinin sağlığı yerinde." ifadelerini kullandı.
Bolu'da kaybolan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunduğu haberini alan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak bilgi verdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibatı kesilen Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu aracı arama çalışmalarını, Bolu İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan koordinasyon merkezinden takip etti.Göktaş'tan Başkan Erdoğan'a bilgilendirme
Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını kriz merkezinde izleyen Göktaş, kafileye ulaşıldığı ve durumlarının iyi olduğu haberini burada aldı. Kriz merkezinde yaşanan sevinç anı cep telefonuyla kaydedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİ
Bakan Göktaş, haberi alır almaz Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iletişim kurarak durum hakkında bilgi verdi.
ELHAMDÜLİLLAH HEPSİNİN SAĞLIĞI YERİNDE
Göktaş'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesinde kameraya yansıyan ifadeleri şu şekilde:
"Yanlış bir yola sapmışlar, çamura batmışlar. Elhamdülillah kriz merkezinde haberi geldi. Hepsinin sağlığı yerinde. Müjdeyi de size vermek istedim. 14-17 yaş grubu, 10 kız çocuğumuz, 3 personelimiz. AFAD Başkanımız burada, İçişleri Bakanımız yolda, bütün komutanlarımız burada. İHA, SİHA'larımızla Bayraktar TB2 de sahadaydı, orman teşkilatımız da sahadaydı. Burada çok büyük bir koordinasyon yürütüldü, vatandaşın çok büyük desteği oldu."
NELER YAŞANDI?
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı. Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi. Saatler süren çalışmaların ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.