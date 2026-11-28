Başakşehir'deki 150 milyon liralık vurgunda Ahbap izi! Vurgunun sahibinin eşi soruşturmada tutuklu çıktı!
İstanbul Başakşehir'de A.Y.'nin komşusuna emanet olarak bıraktığı, içinde yaklaşık 150 milyon lira değerinde 10 kilogram altın ve 310 bin dolar bulunan çanta çalındı. Polis ekiplerinin operasyonuyla çalınan çanta ele geçirilip adli emanete teslim edilirken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Çantanın sahibi olduğunu söyleyen A.Y.'nin eşi M.A.Y.'nin Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılandığı belirlenirken, ele geçirilen servetin dosyayla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.
Başakşehir'de 23 Kasım 2026 tarihinde polise başvuran A.Y., komşusuna emanet bıraktığı içinde yaklaşık 150 milyon lira değerinde altın ve döviz bulunan çantanın çalındığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, emanet çantanın bırakıldığı komşu N.Ş. ve eşi R.Ş.'nin yurt dışına çıktığı sırada kardeşlerinin eve girerek çantayı aldıkları tespit edildi. İncelemelerde eve giren kişilerden Y.T.'nin çantayı arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi.
POLİS ÇALINANLARI BULDU
Bu gelişme üzerine E.H.'nin evinde arama yapan polis ekipleri çalınan çantayı buldu. Çantada bulunan 10 kilogram altın ve 310 bin dolar paraya el konuldu.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili N.Ş, R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Ş. ve T.T. ev hapsi verilirken, N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. R.Ş. adlı şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
ÇALINAN ÇANTANIN AHBAP DOSYASIYLA İLGİSİ ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan çantanın sahibi olduğunu söyleyen A.Y.'nin eşi M.A.Y.'nin Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirlendi.
Bu gelişme üzerine çalınan ve bulunan para ve altınların Ahbap soruşturması dosyasıyla bir ilgisinin olma ihtimaline karşılık soruşturma derinleştirildi.
FİLM GİBİ HIRSIZLIK
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Tam film senaryolarını aratmayan bir olaydan, hırsızlıktan bahsediyoruz. Olayın adresi Başakşehir'de bir site. Bu sitede oturan bir kişi, bir hanımefendi il dışına çıkacağı için 150 milyon lira değerindeki döviz, altın, Türk lirası vesaire bunları ziynet eşyalarıyla birlikte 150 milyon lira değerindeki bir birikimini komşusuna emanet ediyor herhangi bir hırsızlık konusu vesaire olmasın diye" ifadelerini kullandı. Emanetin ardından yaşanan gelişmeleri anlatan Ramazan Almaçayır, "Emanet edilen kadın ve eşi de yurt dışına çıkıyorlar daha sonra. Yurt dışından döndüklerinde ise evde komşularının kendilerine emanet ettiği 150 milyon lira değerindeki o çantanın, ziynet eşyası, döviz vesairenin yerinde olmadığını görüyorlar ve polisi arıyorlar" sözleriyle aktardı.
KAPIDA ZORLAMA YOK, ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ
İhbar üzerine önce ilçe ekiplerinin adrese gittiğini, konunun kapsamlı olduğunun anlaşılması ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın büyük dosyalarla ilgili çalışma sistemi doğrultusunda soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine devredildiğini kaydeden Ramazan Almaçayır, polisin ilk tespitlerini paylaştı.
Kapıda ve pencerede herhangi bir zorlama görülmediğini, evin anahtarla açıldığı izleniminin oluştuğunu belirten Ramazan Almaçayır, "İfade işlemlerinde o para emanet edilen karı kocadaki hanımefendi kardeşlerinin de eve gidip geldiği bilgisini doğal olarak veriyor ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli listesine eve rahat girip çıkan kişiler olarak bu kardeşler en ön sıraya çıkmış oluyor" ifadelerini kullandı.
Güvenlik ve asansör kameralarının mercek altına alındığını belirten Ramazan Almaçayır, "Eve giriş çıkışlar kontrol ediliyor ve bu paraların çalındığıyla ilgili olarak iki gün peş peşe 3 kardeşin ablalarının, kardeşlerinin evine girip çıktıkları tespiti yapılıyor" sözleriyle aktardı.
Çanta içerisinde saklanan paranın yerini muhtemelen bilen kardeşlerin ona göre hareket ettiğini belirten Ramazan Almaçayır, "İki kız kardeş kabul etmiyorlar yani bu konuyla ilgili. Ancak erkek kardeş polisin sorgusunda bu parayı aldığını ve başka bir şahsa emanet ettiğini söylüyor" ifadelerini kullandı. Paraların teslim edildiği şahsın ifadesinde çantanın kendisinden geri alınacağı söylenerek emanet bırakıldığını belirttiğini ve polis ekiplerinin bu şahsın da bulunduğu hazirun eşliğinde adrese gittiğini anlatan Ramazan Almaçayır, "Polis ekipleri bu belirlenen adrese girip içeriye girdiklerinde çanta içerisinde 150 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını buluyor" sözleriyle aktardı. Ele geçirilen çantadan deste deste döviz ve ziynet eşyalarının yanı sıra değeri yüksek olduğu görülen lüks saatler de çıktı.
SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN "AHBAP" DETAYI
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada dosyanın seyrini değiştirebilecek çarpıcı bir ayrıntıya ulaşıldığını açıklayan Ramazan Almaçayır, "Soruşturmayı yürüten ekiplerin yapmış olduğu incelemede çok ince ayrıntılı bir detay ortaya çıkıyor. Bu parayı komşusuna emanet eden kadının eşinin Ahbap soruşturmasından tutuklu bir isim olduğu ortaya çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.
Gözaltı işlemlerinin ardından adli sürecin işlediğini dile getiren Ramazan Almaçayır, "Şüphelilerden bu kardeşlerden erkek şahıs tutuklandı. Diğer paranın emanet edildiği isimlerle ilgili de adli kontrol şartları uygulandı. Parayı emanet eden kadın şu anda müşteki durumunda. Ancak 150 milyon lira değerindeki bu paranın Ahbap soruşturmasıyla bir ilgisi, bağlantısı var mı yok mu bu araştırılıyor. Adli emanette bu para şu anda tutuluyor" sözleriyle aktardı.