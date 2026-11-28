Bu gelişme üzerine çalınan ve bulunan para ve altınların Ahbap soruşturması dosyasıyla bir ilgisinin olma ihtimaline karşılık soruşturma derinleştirildi.

FİLM GİBİ HIRSIZLIK

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Tam film senaryolarını aratmayan bir olaydan, hırsızlıktan bahsediyoruz. Olayın adresi Başakşehir'de bir site. Bu sitede oturan bir kişi, bir hanımefendi il dışına çıkacağı için 150 milyon lira değerindeki döviz, altın, Türk lirası vesaire bunları ziynet eşyalarıyla birlikte 150 milyon lira değerindeki bir birikimini komşusuna emanet ediyor herhangi bir hırsızlık konusu vesaire olmasın diye" ifadelerini kullandı. Emanetin ardından yaşanan gelişmeleri anlatan Ramazan Almaçayır, "Emanet edilen kadın ve eşi de yurt dışına çıkıyorlar daha sonra. Yurt dışından döndüklerinde ise evde komşularının kendilerine emanet ettiği 150 milyon lira değerindeki o çantanın, ziynet eşyası, döviz vesairenin yerinde olmadığını görüyorlar ve polisi arıyorlar" sözleriyle aktardı.

KAPIDA ZORLAMA YOK, ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

İhbar üzerine önce ilçe ekiplerinin adrese gittiğini, konunun kapsamlı olduğunun anlaşılması ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın büyük dosyalarla ilgili çalışma sistemi doğrultusunda soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine devredildiğini kaydeden Ramazan Almaçayır, polisin ilk tespitlerini paylaştı.

Kapıda ve pencerede herhangi bir zorlama görülmediğini, evin anahtarla açıldığı izleniminin oluştuğunu belirten Ramazan Almaçayır, "İfade işlemlerinde o para emanet edilen karı kocadaki hanımefendi kardeşlerinin de eve gidip geldiği bilgisini doğal olarak veriyor ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli listesine eve rahat girip çıkan kişiler olarak bu kardeşler en ön sıraya çıkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve asansör kameralarının mercek altına alındığını belirten Ramazan Almaçayır, "Eve giriş çıkışlar kontrol ediliyor ve bu paraların çalındığıyla ilgili olarak iki gün peş peşe 3 kardeşin ablalarının, kardeşlerinin evine girip çıktıkları tespiti yapılıyor" sözleriyle aktardı.