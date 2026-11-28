Memur ve memur emeklisinin ocak zammında yeni tahmin: Yüzde 8,29 artışla en düşük maaş 76 bin 46 liraya çıkabilir
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak zammına ilişkin yeni hesap ortaya çıktı. AA Finans’ın 20 ekonomistle yaptığı ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,94 olurken, bu tahmin yılın ikinci yarısında TÜFE’nin yüzde 10,35’e ulaşabileceğine işaret etti. Beklentinin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 3,13 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 8,29 zam yapılabilecek. En düşük memur maaşı da 70 bin 224 liradan 76 bin 46 liraya çıkabilecek.
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. Ocakta maaşlarına yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak memurlar ve memur emeklileri için ipuçları da peş peşe geliyor.
MEMUR ZAMMI İÇİN İPUÇLARI
4 aylık enflasyona yani temmuz-ekim enflasyonuna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 fark oluşmuş, ocak zammı bu fark ile şimdiden yüzde 6,27'ye ulaşmıştı. Önümüzdeki hafta açıklanacak kasım enflasyonu merakla beklenirken, ocak zammına ilişkin tahminler de geliyor. Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellemiş, bu da bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olabileceğini, memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2,78 enflasyon farkıyla yüzde 7,91 zam verilebileceğini göstermişti.
Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 30,04 olarak tahmin etmiş, bu tahmin de memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3,21 fark ile yüzde 8,37 zam verilebileceğini ortaya koymuştu. Finansal Kurumlar Birliğinin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'ndeki yüzde 29,79'luk 2026 yıl sonu TÜFE tahmini ise memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3,01 enflasyon farkı ile yüzde 8,16 zam verilebileceğine işaret etmişti.
YÜZDE 8,29 SENARYOSU
Şimdi de AA Finans'ın enflasyon beklenti anketinin sonuçları açıklandı. 20 ekonomistle yapılan ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,94 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,35 çıkabilecek. Memurlar ve memur emeklileri de buna göre yüzde 3,13 enflasyon farkıyla yüzde 8,29 zam alabilecek. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş son tahmine göre 76 bin 46 liraya ulaşabilecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 166 lira seviyesine yükselebilecek.
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