Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi merakla ocak zammını bekliyor. Ocakta maaşlarına yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak memurlar ve memur emeklileri için ipuçları da peş peşe geliyor.

MEMUR ZAMMI İÇİN İPUÇLARI

4 aylık enflasyona yani temmuz-ekim enflasyonuna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,21 fark oluşmuş, ocak zammı bu fark ile şimdiden yüzde 6,27'ye ulaşmıştı. Önümüzdeki hafta açıklanacak kasım enflasyonu merakla beklenirken, ocak zammına ilişkin tahminler de geliyor. Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellemiş, bu da bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olabileceğini, memurlara ve emeklilerine ocak ayında yüzde 2,78 enflasyon farkıyla yüzde 7,91 zam verilebileceğini göstermişti.