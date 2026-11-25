4B Bağ-Kur kasım ayı emekli maaşları hesaplara yatıyor: Tahsis numarasına göre ödeme listesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kasım ayı takvimi doğrultusunda 4B Bağ-Kur emeklilerinin maaş transferlerini başlattı. 17 Kasım'da başlayan SSK ödemelerinde sona yaklaşılırken, Bağ-Kur kapsamındaki emekliler tahsis numarasının son hanesine göre 25-28 Kasım tarihleri arasında aylıklarına kavuşuyor. Cumartesi günü yapılacak son ödemelerde gecikme yaşanıp yaşanmayacağı ve maaş sorgulama ekranları belli oldu.
Milyonlarca Bağ-Kur emeklisinin beklediği kasım ayı maaş ödemeleri yarın, yani 25 Kasım Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. 17 Kasım'da başlayan SSK ödemelerinde sona yaklaşılırken, 4B Bağ-Kur kapsamındaki emekliler 25-28 Kasım tarihleri arasında aylıklarına kavuşacak. Dört gün sürecek emekli aylığı ödeme maratonunun ilk gününde tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları hesaplara yatırılacak.
25 KASIM 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ KİMLERİN AYLIĞI YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ödeme takvimine göre yarın (25 Kasım Çarşamba) hem Bağ-Kur emeklilerinin ilk grubu hem de SSK emeklilerinin sondan bir önceki grubu maaş alacak. Önümüzdeki iki günde hesaplara geçecek ödemelerin dağılımı şöyle:
SSK EMEKLİLERİNDE SON ÜÇ GÜN: ÖDEMELER 26 KASIM'DA TAMAMLANIYOR
17 Kasım Salı günü başlayan 4A SSK emekli maaşı ödemelerinde son viraja girildi. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1, 8 ve 6 olan SSK emeklileri geçtiğimiz günlerde aylıklarını aldı. Takvimde kalan grupların ödeme günleri ise şöyle:
HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU?
Bağ-Kur ödemelerinin son günü olan 28 Kasım'ın cumartesi gününe denk gelmesi, maaşların pazartesiye ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
SGK ve bankaların yürüttüğü mevcut uygulamaya göre SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları cumartesi gününe rastladığında cumartesi, pazar gününe rastladığında ise pazar günü hesaplara yatırılıyor. Dolayısıyla ödeme günü 28 Kasım Cumartesi olan hak sahipleri, pazartesi gününü beklemeden ATM'lerden ve mobil bankacılık kanallarından paralarını çekebilecek.
TAHSİS NUMARASI VE MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emeklilerin maaş gününü öğrenmesi için T.C. kimlik numarasından farklı olan tahsis numarasının son rakamına bakması gerekiyor. Bağ-Kur emeklileri e-Devlet Kapısı üzerinden "4B Emekli Aylık Bilgisi" ekranına girerek tahsis numaralarını kolayca görüntüleyebiliyor.
- E-DEVLET: "4B Emekli Ödeme Bilgileri" hizmeti üzerinden maaş tutarı ve ödeme bilgileri kontrol edilebilir.
- GÜNLÜK ÖDEME: "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" hizmeti üzerinden ödeme durumu görüntülenebilir.
- BANKA KANALLARI: Ödeme bilgileri maaş alınan bankanın mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri üzerinden de kontrol edilebilir.
MEMUR EMEKLİLERİ VE ERKEN ÖDEME DURUMU
25-28 Kasım tarihlerini kapsayan ödeme takvimi yalnızca 4B Bağ-Kur emeklileri için uygulanıyor. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklileri farklı bir ödeme düzenine tabi olduğundan maaşlarını kendi takvim günlerinde alıyor.
Kasım ayı için herhangi bir erken ödeme uygulaması bulunmazken, tüm transferler SGK'nin olağan takvimine uygun olarak gerçekleştiriliyor.
(Görseller temsili olup Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)