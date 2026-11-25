SSK EMEKLİLERİNDE SON ÜÇ GÜN: ÖDEMELER 26 KASIM'DA TAMAMLANIYOR 17 Kasım Salı günü başlayan 4A SSK emekli maaşı ödemelerinde son viraja girildi. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3, 1, 8 ve 6 olan SSK emeklileri geçtiğimiz günlerde aylıklarını aldı. Takvimde kalan grupların ödeme günleri ise şöyle: EMEKLİ GRUBU ÖDEME GÜNÜ Son rakamı 4 olan SSK emeklileri 24 Kasım Salı (Bugün yatıyor) Son rakamı 2 olan SSK emeklileri 25 Kasım Çarşamba Son rakamı 0 olan SSK emeklileri 26 Kasım Perşembe (SSK ödemeleri tamamlanıyor)

HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU? Bağ-Kur ödemelerinin son günü olan 28 Kasım'ın cumartesi gününe denk gelmesi, maaşların pazartesiye ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. SGK ve bankaların yürüttüğü mevcut uygulamaya göre SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları cumartesi gününe rastladığında cumartesi, pazar gününe rastladığında ise pazar günü hesaplara yatırılıyor. Dolayısıyla ödeme günü 28 Kasım Cumartesi olan hak sahipleri, pazartesi gününü beklemeden ATM'lerden ve mobil bankacılık kanallarından paralarını çekebilecek.