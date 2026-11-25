Antalya'ya iki şehit ateşi düştü! Yeni evli Mehmet Alp Gürdağ'dan geriye bu görüntüler kaldı
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Antalya'daki babaevlerinde hüzün hakim. Şehitlerin evleri ve sokakları Türk bayraklarıyla donatılırken, aileleri için taziye çadırları kuruldu. Yeni evli olduğu öğrenilen şehit Gürdağ'ın sosyal medyada paylaştığı spor görüntüleri ise yürekleri burktu.
Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olmasının ardından Antalya'daki iki babaocağına ateş düştü.
Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın babaevlerine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından evlerin önüne taziye çadırları kurulurken, şehit yakınları ve mahalle sakinleri acılı aileleri yalnız bırakmadı.
YENİ EVLİ ŞEHİDİN BABA OCAĞINA ACI HABER ULAŞTI
Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın şehadet haberi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak'taki babaevine dün gece ulaştırıldı.
Acı haberin ardından şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Aslen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden olduğu belirtilen Mehmet Alp Gürdağ'ın yeni evli olduğu öğrenildi.
KORKUTELİ'NE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün ailesinin, Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet ettiği ancak Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Çöl'ün babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, iki şehidin babaevlerinin önüne taziye çadırları kurdu. Şehitlerin yakınları ve mahalle sakinleri, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.
GERİYE SPOR YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI
Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler, şehadet haberinin ardından yeniden gündeme geldi.
Vücut geliştirmeyle ilgilendiği öğrenilen Gürdağ'ın spor salonunda antrenman yaptığı ve arkadaşlarıyla birlikte spor yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yeniden paylaşıldı.
Şehit askerin geride bıraktığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.