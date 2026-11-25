Antalya'da şehit ailelerini yakınları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı. (Foto: DHA)

KORKUTELİ'NE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün ailesinin, Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet ettiği ancak Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Çöl'ün babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iki şehidin babaevlerinin önüne taziye çadırları kurdu. Şehitlerin yakınları ve mahalle sakinleri, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.