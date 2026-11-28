3.500 DOLAR DESTEK, 3.750 DOLAR DİRENÇ Piyasaların Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini fiyatladığını ifade eden Memiş, ons altında aşağıda 3 bin 500 dolar destek, yukarıda 3 bin 750 dolar direnç seviyesinin takip edileceğini ve fiyatların bir süre bu bant aralığında oyalanabileceğini söyledi.

Gram altın 6 bin 110 liraya yükseldi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) 2027 YILINDA ÇEYREK DÖNEMLERE GÖRE ZİKZAK SEYİR BEKLENİYOR Orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaşan İslam Memiş, altın piyasasının henüz gerçek bir savaş ve enflasyon riskini tam anlamıyla fiyatlamadığını vurguladı.