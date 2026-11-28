İslam Memiş'ten 2027 altın tahmini ve destek-direnç seviyeleri: Borcu olan ve düğün yapacaklara uyarı
Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan sert düşüş ve yükselişleri değerlendirerek 2027 yılına ilişkin beklentilerini A Haber'de paylaştı. Kapalıçarşı'da gram altının 6 bin 110 lira, ons altının ise 3 bin 643 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 2027'de de 2026'ya benzer şekilde zikzaklı bir piyasa beklediğini ifade etti.
Finans analisti İslam Memiş, gram altının 6 bin 110 lira olduğunu belirterek 2027 altın beklentilerini A Haber'de açıkladı. Kasım ayında önemli ölçüde değer kaybeden altın fiyatları, haftanın son işlem günlerinde yeniden yükselişe geçti.
Geçen hafta ons altının 3 bin 430 dolar seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan İslam Memiş, bu düşüşün arkasında yapay zeka şirketlerinin nakit ihtiyacından kaynaklanan satışların bulunduğunu belirtti. Haftanın sonunda ons ve gram altın tarafında yüzde 2,5 civarında değer artışı yaşandığını kaydeden Memiş, Kapalıçarşı'da gram altının 6 bin 110 lira, uluslararası piyasalarda ons altının ise 3 bin 643 dolar seviyesinden kapanış yaptığını aktardı.
ONS ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Kısa vadeli dalgalanmaların sürebileceğine dikkat çeken Memiş, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının yakından izleneceğini belirtti.
3.500 DOLAR DESTEK, 3.750 DOLAR DİRENÇ
Piyasaların Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini fiyatladığını ifade eden Memiş, ons altında aşağıda 3 bin 500 dolar destek, yukarıda 3 bin 750 dolar direnç seviyesinin takip edileceğini ve fiyatların bir süre bu bant aralığında oyalanabileceğini söyledi.
2027 YILINDA ÇEYREK DÖNEMLERE GÖRE ZİKZAK SEYİR BEKLENİYOR
Orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaşan İslam Memiş, altın piyasasının henüz gerçek bir savaş ve enflasyon riskini tam anlamıyla fiyatlamadığını vurguladı.
2027 yılında 2026'ya benzer dalgalı bir piyasa yaşanacağını belirten Memiş, yatırımcılara birikimlerini çeşitlendirmeleri, uzun vadeli strateji belirlemeleri ve sert hareketlerde panik yapmamaları tavsiyesinde bulundu.
Gelecek yıl altın ve gümüş piyasalarının bugünkünden daha güçlü seviyelere ulaşabileceğini söyleyen Memiş, "2027 yılının ilk çeyreğinde yükseliş, ikinci çeyreğinde düşüş, yine üçüncü çeyreğinde yükseliş türünde böyle bir zikzak piyasa bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
BORCU OLANLAR VE DÜĞÜN YAPACAKLAR ALTIN ALMALI MI?
Mevcut fiyat seviyelerini uzun vadeli perspektiften değerlendiren İslam Memiş, borcu olanlara ve düğün hazırlığı yapanlara şu mesajı verdi:
"Bizim teknik değerlendirmemize baktığımız zaman da 'Altın ucuz mu pahalı mı?' sorusuna 'ucuz' olarak cevap veriyoruz. Özellikle önümüzdeki yıl düğün planlayanlar ve borcu olanlar bu düşük fiyatlamaları ve baskılanmayı bir fırsata çevirebilir."