Bu tablo ne kadar daha sürer derken Mendy'nin asistinde Salah en iyi yaptığı işi yaptı ve Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ancak maçın asıl hikâyesi bundan sonra başladı. Reis Hoca'nın orta saha üçlüsünü tamamen değiştirerek Fabinho, Ozan ve Mustafa'yı oyuna alması, karşılaşmanın bütün karakterini değiştirdi. Son bölümde ortaya çıkan futbol, doğru orta saha kurgusunun bir takımın bütün oyun karakterini nasıl değiştirebileceğinin somut örneğiydi.

Bu tablo ne kadar daha sürer derken Mendy'nin asistinde Salah en iyi yaptığı işi yaptı ve Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ancak maçın asıl hikâyesi bundan sonra başladı. Reis Hoca'nın orta saha üçlüsünü tamamen değiştirerek Fabinho, Ozan ve Mustafa'yı oyuna alması, karşılaşmanın bütün karakterini değiştirdi. Son bölümde ortaya çıkan futbol, doğru orta saha kurgusunun bir takımın bütün oyun karakterini nasıl değiştirebileceğinin somut örneğiydi.

ZEKİ UZUNDURUKAN - FIRTINA PES ETMEZ Trabzonspor, geriye düştüğü maçta CSKA Sofya'yı devirerek Konferans Ligi'nde ilk sekize göz kırptı. Fırtına, pes etmeyen karakteriyle bir kez daha sahne aldı, Avrupa'da gövde gösterisi yaptı! Hemen söyleyelim; bu galibiyet sıradan bir üç puan değil! Trabzonspor, Avrupa'nın zorlu atmosferinde geriye düşse de ayağa kalkabileceğini, mücadeleden asla kopmadığını ve Thomas Reis yönetiminde gerçek bir yarışmacı kimliğe büründüğünü herkese gösterdi. İşte büyük takım karakteri tam da budur! Yoğun fikstür, kabarık eksik listesi ve tam beş değişikliğe rağmen gelen bu zafer, takımın gücünü de ortaya koydu. Reis'in rotasyon hamleleri karşılık buldu, sahaya çıkan her futbolcu galibiyet ateşine odun taşıdı. Fırtına, Sofya'da yalnızca rakibini yenmedi; Avrupa'ya da güçlü bir mesaj gönderdi: Trabzonspor kolay pes etmez, son düdüğe kadar savaşır! İlk sekiz yolunda artık çok daha iddialı bir Trabzonspor var. Bu yürüyüşün adı Fırtına!

Onuachu karşı karşıya pozisyonda golü atamadı. CSKA Sofya adeta piyango gibi bir gol buldu. Bouchouari'nin jeneriklik gol pasında Onuachu topu kaleciye nişanladı. Eyüpspor maçında da kafasına gelen iki topu, kalecinin üzerine vurmuştu Onuachu. Ne oldu bu Onauchu'ya! Bu sezona kadar her topu filelere yapıştıran Onuachu'dan eser yok. Öyle bir gol yedik ki... Evlere şenlik! Başta Onana olmak üzere tüm savunmamız amatörce hatalar yaptı. Golü kendi kalemize attık. Olacak şey değil. Ne yaptın sen Cabral! Aslında Thomas Reis, ideale yakın bir kadro ile sahaya çıktı dün. Ama ilk yarıda hem şanssızdık hem de beceriksiz! Ne iyi savunma yapabildik ne de hücum! CSKA Sofya kendi liginde lider. Ama UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan 3 maçta sadece 1 puan almıştı.