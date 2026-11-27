Spor yazarlarından Trabzonspor yorumları! 3 isme eleştiri: "El frenleri"
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan deplasmanında karşılaştığı CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken 3 isme eleştiri geldi. İşte o yazılar...
ULAŞ ÖZDEMİR - SON 15 DAKİKA
Trabzonspor'un Avrupa'da ilk 8 iddiasını sürdürebilmesi için karşısında zorlu bir CSKA Sofya sınavı vardı. Mendy, Bouchouari ve Melih üçlüsünün oyun kurma, baskı altında top çıkarma ve hücumu çeşitlendirme konusundaki yetersizliği kadar birbirleriyle olan uyumsuzluğu da kısa sürede kendini hissettirdi. Kalede görülen talihsiz golde Mendy'nin topu bölgeden uzaklaştıramamasının payı büyüktü.
Hücumda ise Paul Onuachu'nun yaşadığı tablo ayrı bir kırılma noktasıydı.
Kaçırdığı golü, teknik beceri eksikliğinden ziyade mental bir kırılma olarak değerlendirmek gerekiyor. Reis Hoca ikinci yarıda aynı 11'le sahaya çıktı.
Bana göre hatalı bir tercihti. Nitekim 45 ile 60. dakikalar arasında hem baskı hem de pozisyon üstünlüğü açısından CSKA Sofya'nın belirgin hâkimiyeti vardı.
Bu tablo ne kadar daha sürer derken Mendy'nin asistinde Salah en iyi yaptığı işi yaptı ve Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ancak maçın asıl hikâyesi bundan sonra başladı. Reis Hoca'nın orta saha üçlüsünü tamamen değiştirerek Fabinho, Ozan ve Mustafa'yı oyuna alması, karşılaşmanın bütün karakterini değiştirdi. Son bölümde ortaya çıkan futbol, doğru orta saha kurgusunun bir takımın bütün oyun karakterini nasıl değiştirebileceğinin somut örneğiydi.
Bu tablo ne kadar daha sürer derken Mendy'nin asistinde Salah en iyi yaptığı işi yaptı ve Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ancak maçın asıl hikâyesi bundan sonra başladı. Reis Hoca'nın orta saha üçlüsünü tamamen değiştirerek Fabinho, Ozan ve Mustafa'yı oyuna alması, karşılaşmanın bütün karakterini değiştirdi. Son bölümde ortaya çıkan futbol, doğru orta saha kurgusunun bir takımın bütün oyun karakterini nasıl değiştirebileceğinin somut örneğiydi.
Bu tablo ne kadar daha sürer derken Mendy'nin asistinde Salah en iyi yaptığı işi yaptı ve Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ancak maçın asıl hikâyesi bundan sonra başladı. Reis Hoca'nın orta saha üçlüsünü tamamen değiştirerek Fabinho, Ozan ve Mustafa'yı oyuna alması, karşılaşmanın bütün karakterini değiştirdi. Son bölümde ortaya çıkan futbol, doğru orta saha kurgusunun bir takımın bütün oyun karakterini nasıl değiştirebileceğinin somut örneğiydi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - FIRTINA PES ETMEZ
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta CSKA Sofya'yı devirerek Konferans Ligi'nde ilk sekize göz kırptı. Fırtına, pes etmeyen karakteriyle bir kez daha sahne aldı, Avrupa'da gövde gösterisi yaptı! Hemen söyleyelim; bu galibiyet sıradan bir üç puan değil! Trabzonspor, Avrupa'nın zorlu atmosferinde geriye düşse de ayağa kalkabileceğini, mücadeleden asla kopmadığını ve Thomas Reis yönetiminde gerçek bir yarışmacı kimliğe büründüğünü herkese gösterdi. İşte büyük takım karakteri tam da budur! Yoğun fikstür, kabarık eksik listesi ve tam beş değişikliğe rağmen gelen bu zafer, takımın gücünü de ortaya koydu. Reis'in rotasyon hamleleri karşılık buldu, sahaya çıkan her futbolcu galibiyet ateşine odun taşıdı. Fırtına, Sofya'da yalnızca rakibini yenmedi; Avrupa'ya da güçlü bir mesaj gönderdi: Trabzonspor kolay pes etmez, son düdüğe kadar savaşır! İlk sekiz yolunda artık çok daha iddialı bir Trabzonspor var. Bu yürüyüşün adı Fırtına!
Onuachu karşı karşıya pozisyonda golü atamadı. CSKA Sofya adeta piyango gibi bir gol buldu. Bouchouari'nin jeneriklik gol pasında Onuachu topu kaleciye nişanladı. Eyüpspor maçında da kafasına gelen iki topu, kalecinin üzerine vurmuştu Onuachu. Ne oldu bu Onauchu'ya! Bu sezona kadar her topu filelere yapıştıran Onuachu'dan eser yok. Öyle bir gol yedik ki... Evlere şenlik! Başta Onana olmak üzere tüm savunmamız amatörce hatalar yaptı. Golü kendi kalemize attık. Olacak şey değil. Ne yaptın sen Cabral! Aslında Thomas Reis, ideale yakın bir kadro ile sahaya çıktı dün. Ama ilk yarıda hem şanssızdık hem de beceriksiz! Ne iyi savunma yapabildik ne de hücum! CSKA Sofya kendi liginde lider. Ama UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan 3 maçta sadece 1 puan almıştı.
Maçın ikinci yarısına da iyi başlayamadık. CSKA Sofya karşısında bir türlü oyun üstünlüğünü ele geçiremedik. Bulgar takımı, ikinci yarıda yine net pozisyonlar yakaladı. Bu pozisyonlarda Onana'nın müthiş kurtarışlarını izledik. Trabzonspor orta sahası dün yine yumuşak kaldı. Folcarelli'siz olmuyor maalesef! Bordo-mavili takımın yoğun maç trafiği nedeniyle temposunda belirgin bir düşüş var. Acilen sakatların iyileşip bir an önce takıma geri dönmesi lazım. Tam işler kötüye giderken Muhammed Salah sahneye çıktı ve yine muazzam bir gol attı. Gerçekten bu gole çok ihtiyacımız vardı. Mendy'nin asisti de çok güzeldi bu arada. Thomas Reis, skora denge geldikten sonra aynı anda üç değişiklik birden yaptı. Mustafa, Fabinho ve Ozan girdi. Çünkü galibiyet istiyorduk. Bu dakikadan sonra maçın çehresi değişti. Baskın oynayan, gol arayan bir Trabzonspor izlemeye başladık.
Mustafa ile bulduğumuz net pozisyonu değerlendiremedik. Ancak daha hiçbir şey bitmemişti. 90+3'te devreye Saviolo girdi ve attığı golle zaferi getirdi. Bu golde de Salah'ın pası enfesti. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 4 maçta 9 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Bordo-mavililer, hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Burada Thomas Reis'e de bir parantez açmak gerekiyor. Alman hoca geldiği günden bu yana takıma müthiş bir ivme kazandırdı. Trabzonspor, Reis yönetiminde 10. galibiyetini elde etti. Bunların 7'si ligde, 3'ü Avrupa'da geldi.
REHA KAPSAL - HAK ETTİKLERİ!
Trabzonspor'un rotasyonlu kadroyla CSKA Sofya deplasmanına çıkması gayet normal. Üç günde bir maç oynayan bir takımın, sakatlıkları da hesaba katarsak farklı bir 11'le sahaya çıkması kaçınılmaz oluyor. İlk yarı beklendiği gibi başladı. Topa sahip olmak isteyen taraf bordomavililerdi. Ancak Trabzonspor, top ayağındayken üretkenlik konusunda sıkıntı yaşadı. Bir pozisyon dışında ciddi bir fırsat yakalayamadı. O pozisyonda da son haftaların formsuz ismi Onuachu golü kaçırdı. Onuachu'nun performansında bu kadar belirgin bir düşüş varsa farklı alternatifleri denemek ve esnek davranmak gerekiyor. Dju da sakatsa Salah'ın sahte 9 pozisyonunda değerlendirilmesi düşünülebilir. Çünkü Onuachu'ya atılan uzun toplar çoğu zaman geri geliyor. Bu nedenle oyuncuda ısrarcı olmamak gerekiyor. Nitekim ikinci yarıda atılan golde Salah'ın savunma arkasına yaptığı koşu ve doğru konumlanması bunun en güzel örneğiydi.
Cenk, Mendy ve Onuachu oldukça ağır kalıyor. Ne hareket ne de düşünce hızları yeterli. Takımın dinamizmini düşürüyor, adeta el freni görevi görüyorlar. Trabzonspor'un hem ligde hem de Avrupa'da yaşadığı temel sorunlardan biri, kendi yarı alanında derinde ve yerleşik savunma yapan rakiplere karşı set hücumu üretmekte zorlanması. Mevcut oyun anlayışında yeterince şiddetli pres yapılamaması da bu sorunu büyütüyor. Takım, öne doğru koşular yapmak yerine daha çok geriye koşmak zorunda kalıyor. Bana göre çözülmesi gereken en önemli konu başlıklarından biri bu. İkinci önemli konu ise işler yolundayken bile geleceğin planlamasını yapmak. Devre arasında stoper, orta sahaya iki yönlü oynayabilen bir sekiz numara, santrfor ve aynı zamanda kanat forvet oynayabilecek bir hücum oyuncusunun mutlaka kadroya kazandırılması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Trabzonspor'un bu takviyelere ihtiyacı var.
Aslında Sofya deplasmanı; tribün atmosferi, oyunun agresifliği, hücum geçişleri ve kullanılan uzun taçlar gibi birçok açıdan pazartesi günü oynanacak Göztepe deplasmanının tam anlamıyla olmasa da bir provası niteliğindeydi. Bu açıdan bakıldığında alınan üç puan ve ortaya konulan mücadele son derece değerliydi. Avrupa yolculuğunda artık gözler kalan maçlara çevrildi. Bu karşılaşmalarda alınacak puanlar, Trabzonspor'un sıralamadaki yerini ve Konferans Ligi'ndeki ilk eleme maçını hangi aşamada, ne zaman oynayacağını belirleyecek. Ancak görünen o ki Trabzonspor'un gücüne, kalitesine ve hedeflerine yakışan yer ilk sekiz. CSKA Sofya karşısında alınan galibiyet de bunun ne kadar hak edilmiş bir hedef olduğunu bir kez daha gösterdi.